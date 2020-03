Distribuidores de alimentos llaman a la calma a la población

Comprar sólo lo necesario y no generar grandes aglomeraciones en los recintos fueron las indicaciones entregadas a los vecinos. Aseguraron que todavía no hay problemas de abastecimiento.

Los supermercados y distribuidoras abarrotadas de público, llamaron la atención de las autoridades. Las grandes filas y falta de productos fueron el miedo generado en la gente que temía quedarse sin los productos básicos para sobrevivir por las próximas dos semanas.

Frente a este escenario, el alcalde Claudio Radonich se reunió con los principales ejecutivos de las empresas distribuidoras de alimentos, tras lo cual se llamó a la tranquilidad y se aseguró que no hay problemas de abastecimiento.

“Tratemos de evitar las aglomeraciones en los lugares de venta. Evitemos de ir en grandes cantidades y no llevemos a los niños o al abuelo o cualquiera que no sea necesario”, aconsejó el gerente general de Central de Carnes, Francisco Cresp. Mientras que el gerente Corcoran y Cia. Ltda., Patricio Corcoran, subrayó que “hay que mantener la tranquilidad y ser responsables con sus compras. Les pedimos que sólo adquieran lo que es absolutamente necesario para no dejar al resto de las personas sin nada”.