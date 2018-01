Docente de EE.UU. lideró investigación por las aguas más limpias del mundo en Puerto Williams

El profesor de la Universidad de North Texas, Estados Unidos, James Kennedy estuvo en los primeros días de enero en la isla Navarino, donde lideró el curso de conservación biocultural de campo, llamado “Tracing Darwin’s Path” (algo así como “En la huella de Darwin”) en cabo de Hornos, en la que realizó estudios que le permitieron establecer que en esta zona se encuentran las aguas más limpias del planeta. Además, asistió a la defensa de tesis de algunos estudiantes de la Umag.

“Durante los últimos diez años hemos venido realizando estos cursos, estas investigaciones y que en los últimos meses han catalizado para pasar al siguiente nivel con un programa líder a nivel mundial, que estaría con la Umag y la Universidad de North Texas para catapultar este programa bajo un programa en investigación”, partió explicando el académico estadounidense, sobre este curso que ya lleva 12 ediciones en terreno.

Con respecto a las investigaciones que desarrolló en la isla Navarino, específicamente en la cuenca del río Róbalo, sobre la calidad del agua, Kennedy indicó que “Es un monitoreo a largo plazo que ya cumple más de 10 años, cuya investigación es realizada por estudiantes de postgrado tanto de la Universidad de Magallanes como de la Universidad de North Texas. Esta investigación se va a extender a otros ríos de la isla Navarino, otros ríos de la reserva de la biósfera cabo de Hornos y también a la Antártica, en un proyecto comparación”. Sobre el proceso para determinar la calidad del agua, el investigador apuntó que “hay varias formas de medir la calidad del agua y cuán pura es. Una es la mirada de qué organismos viven en el río, la diversidad de esos organismos. Lo segundo es medir directamente si hay contaminantes o no contaminantes, y no se ha encontrado ninguno. La idea es mirar un poco los cambios que podría haber en el futuro cómo lo preservamos así tan limpio”, sostuvo Kennedy, que ha visto afluentes muy contaminados en su país, así como en Europa y China.

En ese sentido, tanto Ricardo Rozzi como Kennedy valoraron la posibilidad que tienen los jóvenes participantes del programa de postgrado, que les permite asistir a estas investigaciones en estas aguas, y que de esta forma se pueda “educar a una nueva cohorte de jóvenes que van a continuar la investigación en el largo plazo, para las próximas generaciones”, apuntó Rozzi.

El Centro

Subantártico

Otra conclusión positiva de esta visita fue el establecimiento de una nueva fase de lo que será el futuro Centro Subantártico, que comenzará a construirse este año en Puerto Williams. En la oportunidad, Rozzi se reunió con el rector de la Umag; el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y el rector de la Universidad North Texas, Neal Smatresk. Ellos en conjunto con Andrew Griffin, de la Embajada de Estados Unidos en Chile, en el contexto de este curso, nos reunimos para trabajar sobre los desafíos y oportunidades que va a generar este nuevo centro para investigación, educación técnica para la comunidad de Puerto Williams, en distintas capacidades relacionadas con el turismo pero al desarrollo económico pero sostenible, y para el turismo de intereses especiales. En mi calidad de director de este programa, pasamos de una fase uno que me ha tocado dirigir con un grupo de personas, a una fase dos, que es un consorcio de instituciones”, indicó Rozzi, lo que permitirá “proveer una plataforma, una base institucional de un centro científico a nivel mundial para traer otros colaboradores de otras partes, y ampliar y consolidar esta base de investigación científica que oriente la toma de decisiones”, finalizó.

Relacionado