Doctora Iduya agradeció muestras de afecto y oraciones para superar el Covid

“Hoy, en mi período de rehabilitación y tras todo lo vivido, sólo me queda pedirles que tomen las precauciones necesarias contra el virus, pues no quisiera que alguno de ustedes o sus familias viviera lo que nosotros pasamos”, expresa en una carta enviada a La Prensa Austral.

“Junto con saludarle, quiero a través de este medio expresar el agradecimiento de mi familia y mío, por las múltiples muestras de afecto recibidas durante este difícil proceso que vivimos. Sus mensajes, llamados, saludos, deseos, oraciones y las muestras de afecto de tantas personas fueron sin duda un importante apoyo para mi recuperación, por lo que les estoy profundamente agradecida”.

Este es el tenor de la carta que la subdirectora médica del Hospital Clínico de Magallanes, María Isabel Iduya, hizo llegar ayer a la dirección de La Prensa Austral, luego del extenso período que vivió internada en este centro asistencial, producto del Covid-19, y hoy está con “hospitalización domiciliaria”.

Hace justo dos meses, el 27 de abril, el establecimiento de salud informaba que la facultativa se encontraba internada en la Unidad de Paciente Crítico, conectada a ventilación mecánica, producto de una neumonía por Covid-19, y que su estado era grave.

Así se mantuvo durante varias semanas, tiempo durane el cual mucha gente se unió a cadenas de oración y entregó saludos de afecto y deseos de pronta recuperación, al menos en el Facebook de La Prensa Austral.

Agradecimiento

“Quiero además, a través de esta vía, hacer un público reconocimiento al equipo del Hospital Clínico de Magallanes, especialmente al equipo de UPC. Su trabajo profesional, silencioso, arduo y constante con todos los pacientes, incluida yo, es el que permitió mi recuperación y regreso a casa con mi familia. Estoy convencida que estuve en el mejor lugar y con los mejores equipos”, añade la doctora en la misiva.

“Hoy, en mi período de rehabilitación y tras todo lo vivido, sólo me queda pedirles que tomen las precauciones necesarias contra el virus, pues no quisiera que alguno de ustedes o sus familias viviera lo que nosotros pasamos. Cuídense entre todos, mantengan todas las medidas posibles de distanciamiento social. No hagan reuniones sociales o familiares. Creo que si bien pasamos una primera etapa, aún no podemos descuidarnos. Que este tiempo nos sirva para valorar la importancia de las cosas simples y sencillas. Ya vendrán los tiempos para celebrar”, concluyó María Isabel Iduya Landa.