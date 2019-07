Doctora Mónica Pinto, infectóloga del Hospital Clínico: “La persona que lleva bien su tratamiento no se muere de VIH”

La importancia de la detección precoz del VIH, enfatizó la infectóloga del Hospital Clínico, doctora Mónica Pinto, frente al informe de la Onu, que da cuenta que Chile tiene la mayor tasa de nuevos contagios en Latinoamérica.

Planteó que sólo aquellas personas que consultan en etapas muy tardías, cuando tienen infecciones graves, mueren por la enfermedad, pero la mayoría que detecta la enfermedad a tiempo y que se mantienen en tratamiento tienen una mejor calidad de vida. “Las personas que llevan bien su tratamiento ya no se mueren por el VIH, sino que mueren por enfermedades crónicas”, remarcó.

Recordó que el Hospital Clínico cuenta con un programa de atención a cerca de 350 pacientes y que con la terapia retroviral activa, también hay un porcentaje que se pierde, siendo menor al 1 por ciento.

El tratamiento para el VIH es oral y se conoce como triterapia porque es un compuesto con tres drogas que actúan contra el virus. Es un solo comprimido al día, por lo que es una terapia súper cómoda para los pacientes quienes reciben la prescripción mensual.

La especialista indicó que el VIH no tiene cura. Lo que hace el tratamiento es suprimir el virus, pero el medicamento se debe tomar diariamente.

“Se ha confirmado que la persona que tiene la carga viral en cero no transmite la enfermedad. Entonces el tratamiento tiene dos beneficios, el primero es que la persona no se enferma, ni está dañando sus órganos, y el segundo es que no transmite la enfermedad. Si tienes una pareja estable y está indetectable, podría evitarse el uso del preservativo, pero no así una persona joven que está conociendo gente, porque podría contagiarse otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea y clamidia, que también han aumentado, pero se evalúa caso a caso”.

Sobre el informe de la Onu, la infectóloga manifestó que es sabido que somos uno de los países que porcentualmente ha aumentado más el número de casos y eso tiene dos causas: hay más VIH y hay un mayor testeo. El número de notificaciones de VIH en Magallanes de enero al 30 de junio de 2019 fue de 31 casos, correspondiente a 24 hombres y 7 mujeres.

Fundador de Avae

Fue la necesidad de contar con información, de enseñar a otros a prevenir y eliminar la discriminación, lo que llevó a José Manuel Barría Maldonado a fundar la Agrupación Vida, Amor y Esperanza (Avae) en Magallanes. Hoy se encuentra radicado en Puerto Montt con su pareja con quien firmó el Acuerdo de Unión Civil y desde allá se refirió a la situación del VIH, reiterando en la necesidad de realizar talleres informativos en la calle y en establecimientos educacionales, e incluso en pub y locales nocturnos.

“Es necesario generar conciencia y es un trabajo que no se hace en Puerto Montt y es necesario transmitir la información”, enfatizó, recordando el trabajo realizado en Magallanes y reconociendo sus ganas de continuar con esta labor.

A su juicio, la gente sabe del tema, pero no toma conciencia de lo que significa el VIH y no se cuida y no toma conciencia. En su opinión los jóvenes usan el condón para prevenir el embarazo y no saben que no sólo es para eso.

“Uno como persona que vive con VIH también debe tomar conciencia de cómo cuidarse y cómo cuidar a otros, porque es una responsabilidad aunque ya no sea una enfermedad mortal. Es necesario tener conciencia y no perjudicar al resto… Acá lo importante es incentivar a las personas a realizarse el examen, sé que es difícil y que hay que ser valiente”, concluyó José Manuel.