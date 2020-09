Dominio del idioma francés permitió a médico del Hospital Clínico asesorar a tenista Alejandro Tabilo

Una de las noticias de la semana deportiva la protagonizó el tenista número 2 de Chile y 156 en el ránking ATP, Alejandro Tabilo. Cuando se disponía a disputar en París la clasificación al Grand Slam de Roland Garros, comenzó a sufrir fuertes dolores estomacales. Pese a ello, no recibió la atención adecuada de parte de la organización del torneo, uno de los más importantes del mundo, y tras mucha espera, recibió el diagnóstico de que sufría una peritonitis.

Tabilo estuvo muy complicado, al punto que llegó a temer por su vida. Para agravar el escenario, la barrera idiomática fue insalvable. Por más que intentaban comunicarse en inglés, los franceses los ignoraban.

Ahí es donde entra en escena el médico cirujano especialista en cirugía vascular periférica del Hospital Clínico de Magallanes, Sebastián Soto González. Radicado en Punta Arenas desde 2008, este osornino es fanático del tenis y amigo del entrenador de Alejandro Tabilo, Guillermo Gómez.

“Tenemos una muy buena relación con Alejandro y su entrenador, que es el jefe de la academia Alto Tenis que funciona en el Club Providencia, en Santiago. A esa academia van varios chicos de Punta Arenas, en el verano. Uno de ellos es uno de mis hijos. Entonces tengo una relación muy cercana con Guille (Gómez). Y cuando me enteré que Alejandro estaba enfermo, le escribí por WhatsApp y me contó lo que estaba pasando. Para fortuna de la situación, yo hablo y escribo francés, porque estudié en un colegio 100% francés, la Alianza Francesa de Osorno, que en esa época español era un ramo y hasta la Historia de Chile la teníamos en francés”, relató Soto.

¿Por qué le ofreció ayuda? Porque por más que Tabilo y su entrenador intentaban comunicarse, no recibían atención. Al respecto, Sebastián Soto reveló que “los franceses, en su forma de ser, tratan muy mal a la gente que no sabe hablar su idioma; los ignoran y evaden un poco, e incluso si tú les hablas en inglés, es casi como si los estuvieras insultando, es preferible hablarles en español que en inglés. En ese contexto, le dije a Guillermo que hablo francés y que podría ayudar. Me dio los contactos del director del torneo, que es el ex jugador Guy Forget, que cuando me dijo eso, yo que soy tenista de toda la vida estaba emocionadísimo, de poder hablar con una tremenda figura. Al escribirle en francés, de inmediato el tono cambió, y a Alejandro lo empezaron a atender desde el mismo torneo, lo fueron a visitar, me puso en contacto con el médico del torneo y por su intermedio, con la gente del hospital que lo estaba viendo”.

En ese sentido, ahí la función que cumplió Soto fue la de “tratar de calmarlos un poco y hacerles entender la situación que estaban viviendo y Alejandro lo sintió muy de cerca, porque se sentía bastante abandonado y pudimos bajarle los nervios, la ansiedad y explicarle lo que estaba viviendo y afortunadamente, ya están viajando de regreso, están llegando mañana en la mañana (hoy) a Santiago, donde tengo coordinado quién lo va a recibir, para que continúe su tratamiento”.

Un final feliz para una situación límite que vivió el jugador nacional. “Lo que él tuvo fue bastante complejo, una peritonitis difusa, que es muy grave y que puede llegar a amenazar tu vida si no se trata a tiempo. Afortunadamente todo salió bien, pero en el fondo, la ayuda que yo brindé fue romper la barrera idiomática y hacer el nexo y servir en el fondo, para ver en qué momento podía retornar y cómo lo podía seguir controlando en Santiago”, detalló Sebastián Soto, y que lo más complicado fue que el entrenador debió autorizar para que se enviaran los documentos médicos a través de correo electrónico “para que yo pudiera entender de qué se trataba y poder traducírselo a un lenguaje simple y sencillo, y que así pudieran estar tranquilos”, finalizó el jefe del equipo de Cirugía Vascular del Hospital Clínico de Magallanes.