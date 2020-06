Donación permitirá que durante dos meses Hogar Ignazio Sibillo reciba sanitización

Bidones y dispensadores de alcohol de nanocobre para uso individual recibió ayer, el Hogar Ignazio Sibillo, único centro del Servicio Nacional de Menores en Punta Arenas, y que permitirá una completa sanitización de sus espacios, por lo menos, durante dos meses. Los productos fueron elaborados por el laboratorio de investigación y desarrollo en nanociencia, Aintech, que los distribuye a través de Corcoran. En total, fueron 35 tubos de Aircop (para artículos personales) y cuatro bidones de cinco litros cada uno de decutec (amonio cuaternario) los que recibió el hogar.

Para realizar este proceso, los 18 menores del centro (que van desde los 45 días a los 8 años) fueron trasladados a otro sector de la ciudad, mientras en el recinto de Avenida España con Fagnano, el personal desarrollaba el trabajo. Mireya Lambert, integrante del directorio del Hogar, agradeció el apoyo “porque es algo que tenemos que hacer de manera periódica, para el bienestar de nuestros niños y trabajadores. Esperamos poder mantenerlo en el tiempo, porque es algo primordial para nosotros. Desde marzo hemos estado implementando la sanitización una vez a la semana, también tenemos un lugar especial donde nuestro personal se cambia de ropa y usa una especial dentro de las dependencias, que se lava al interior, entonces no hay contactos externos”, destacó junto a otras medidas que toma el personal, conformado por 28 personas.

El director regional del Sename, Mario Miranda, resaltó a su vez, que “las medidas sanitarias las desarrollamos desde hace tres meses para no tener ningún contagio, esto viene a reforzar el trabajo y nos permite primero, conocer una nueva tecnología, que nos permitirá hacer una sanitización más eficiente. Estamos viendo la posibilidad de implementarlo en nuestra residencia, en nuestras mismas dependencias o en el centro de justicia juvenil nos da la posibilidad de hacer un trabajo mucho más eficiente y permanente. Es un producto que permanece hasta dos semanas en superficie, entonces nos permite no estar sanitizando constantemente, y no es sólo un ahorro presupuestario, sino la incomodidad para los niños y trabajadores que están regularmente realizando este proceso. Antes se hacía una limpieza diaria de todos los sectores comunes y una sanitización profunda una vez a la semana”. Miranda además mencionó que en el Hogar Madre Teresa de Calcuta de Natales (donde hay 17 jóvenes) tienen los mismos protocolos.

Por parte de Corcoran, el gerente de ventas, Eduardo López indicó que “es tecnología que recién se está aplicando, que incorpora nanopartículas de cobre, que hace más eficiente la sanitización, tanto para artículos personales como en el centro. Es un tema que nos va a acompañar por varios meses más, quizás hasta el próximo año, donde vamos a tener que habituarnos a tener hábitos de desinfección”.