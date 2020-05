Dos hermanos unidos por el cuidado del medio ambiente a través del vermicompostaje

Clemente y Gaspar Grandón trabajan en el patio de su casa Siempre acompañados de su perrita “Manchita” y la asesoría de su mamá, Paola Márquez, los estudiantes del Colegio Alemán aprovechan la cuarentena para sacar humus de los residuos vegetales, ayudados por sus aliados, las lombrices

Más allá de las clases online, el confinamiento en casa brinda la oportunidad de realizar otras actividades, muy entretenidas y de las cuales también se pueden sacar enseñanzas. Y si además se contribuye a la salud del medio ambiente, más valorable resulta.

Impulsados por su madre, Paola Márquez, ingeniera agrónoma, los hermanos Clemente y Gaspar Grandón han estado muy entusiasmados desarrollando el vermicompostaje en el patio de su casa. Ambos estudiantes del Colegio Alemán, y con la compañía mas no la ayuda de su perra “Manchita”, que les revuelve todo el preparado, los niños han podido conocer sobre este proceso de tratamiento de residuos caseros.

“Hace unos años en la seremi de Medio Ambiente tuvimos un programa de FNDR y se compraron varias de estas para entregar a algunos colegios. En la oficina cuentan con una que es de muestra para las actividades de difusión”, partió explicando Paola Márquez, quien de ahí replicó el sistema en su casa.

Para este trabajo reciclan los residuos orgánicos vegetales y se colocan en la vermicompostera, en lugar de tirarla a la basura, y que cuenta con dos niveles. “Estos residuos son como el alimento de las lombrices, y lo transforman en humus, que es un fertilizante. Nosotros los cuidamos, le damos comida, revisamos la humedad, porque si está muy mojada se pueden asfixiar; si tienen mucho frío se mueren. No es un manejo complicado”, añadió Márquez.

Los niños revuelven la mezcla con unos rastrillos y cuando el humus está listo, parece tierra. “Lo usamos como fertilizante para las plantas ornamentales, dentro de casa, para un huerto, y lo cosechamos en los arneros. Ese es como un colador gigante y los pedazos más grandes quedan ahí y lo más chiquitito es lo que percola, en el fondo”, añadió Márquez.

Junto con este aprendizaje que ofrece a sus hijos, Paola Márquez indicó que están preparando una charla. “Queremos acercar a los niños sobre todo, que son los que más se interesan por estos temas, como es una forma de reciclar, porque la mitad de la bolsa de basura es residuo orgánico, así que redujimos mucho la cantidad de bolsas que sacamos a la semana. La idea es enseñarle a los niños cómo hacer esto en sus casas, porque no es difícil, se puede hacer de palet, madera, plumavit, cualquier material”, agregó Paola Márquez.

Además de residuos de frutas y verduras, colocan cáscaras de huevo y yogurt, aliño de ensalada, pero huesos o cuero no, porque se pueden podrir.

Pero primero, hay que conseguir las lombrices californianas, que se compran, pero se reproducen muy rápido. Al respecto, Clemente, de diez años y que va en quinto básico, explica que “es una especie distinta a la de las que se agarran en el piso, porque comen más rápido. Depende de lo que coman, pueden demorarse más o menos tres meses. Me gusta darles comida a las lombrices. Nosotros llevamos como cuatro meses trabajando en esto, siempre he gustado, me gustan los animales. No he participado en muchas actividades”.

Aunque la charla, que se emitirá el 22 de mayo, no cuenta con la presencia de los hermanos, Clemente asegura que “estoy ayudándola en la presentación y me gusta, porque paso tiempo con ella”. Reconoce que en su curso, es de los pocos que está motivado por estos temas, “sólo la Amalia pesca un poco más esas cosas”.

Al estudiante lo que más le llama la atención es la velocidad con la que se reproducen las lombrices y como crecen. “No me dan asco, a mi hermano sí”. Quizás eso explique que Gaspar, de 7 años, no se involucre tanto en meter las manos a la mezcla y ande disperso por el patio.

Clemente, en cambio, investiga mucho sobre las lombrices: “No tienen piel y tienen ocho corazones. Cuando uno las pone al sol, se pueden quemar o se secan. Si se mezclan con las comunes, como son parientes, no pasa nada, aportan, pero comen más lento. Lo que no se pueden meter a la ‘vermi’ son insectos como chanchitos de tierra o tijeretas”.

Paola Márquez advierte que el compostaje y el vermicompostaje son procesos diferentes. “Los dos son en base de residuos orgánicos, pero en el compostaje no hay lombrices, lo que necesitamos es calor, se forman capas de residuos, y cuando llegas arriba, empiezas a mezclar. El calor hace que se descomponga el residuo, en cambio en el vermicompostaje, la descomposición la hace la lombriz”.

Si bien se puede colocar distintos tipos de residuos vegetales en la vermicompostera, hay algunos como tomates o limones que no gustan tanto a las lombrices, a diferencia de la lechuga o las cáscaras de papas. “En tiempos normales, vamos a las ferias con paquetitos de humus, para explicarles a los niños sobre el proceso y sus beneficios”, apuntó Márquez, mientras Clemente revolvía la mezcla y sacaba humus.

También, sobre los cuidados, indica que deben estar en una temperatura de entre cero y 25 grados, ya que tanto el excesivo calor o frío, mata las lombrices. La humedad excesiva también las perjudica y el PH muy ácido impide que se reproduzcan, pues entran en un estado de latencia. También, la vermicompostera debe tener ventilación, pero abajo, en su base, estar completamente cerradas.

Sobre el entusiasmo que muestra, especialmente, su hijo mayor, Paola Márquez indica que “como soy ingeniero agrónomo y trabajo en la seremi, ellos son como mis ‘modelocos’, están acostumbrados al reciclaje”. De hecho, calcula que cuando crezca, Gaspar será igual de apasionado que su hermano.

A diferencia de la tierra de hoja, que sí se puede colocar en un macetero para plantar, el humus, al ser fertilizante, solamente debe usarse en pequeñas cantidades, “para que la planta se alimente, porque al cabo de un tiempo, la tierra dejará de dar nutrientes, entonces hay que cambiar la tierra de los maceteros, y cuando eso ocurre, ponemos el humus”, añadió Márquez.

Así que durante esta cuarentena, los chicos y su mamá pasan tardes enteras trabajando en el patio, influidos también porque en su colegio tienen mucho espacio libre y verde. Pero además, van planificando la charla del 22 de mayo, para lo cual estos pequeños jardineros están más que preparados y que para su madre, sería una buena idea que se incorporen y así motivar a otros estudiantes.

Fotos Rodrigo Maturana