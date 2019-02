Dos imputados que fueron absueltos por homicidio de joven natalino estarán en libertad hasta nuevo juicio

Tras dos intentos previos que resultaron infructuosos, durante la tarde de ayer se efectuó en el Tribunal Oral en lo Penal una audiencia que tenía como propósito modificar las medidas cautelares de los tres imputados implicados en la brutal agresión del joven natalino Gonzalo Muñoz del Campo, acontecida el 8 de julio de 2017, y que concluyó con el fallecimiento de la víctima tras un año de agonía en el Hospital Clínico de Magallanes.

En dicha instancia, el fiscal Cristián Muñoz le solicitó a los magistrados Pablo Miño, Juan Villa y Juan Pablo Peña decretar la prisión preventiva al ex carabinero Pedro Loncuante Loncuante y al civil Sebastián Cáceres Alonso, quienes en el primer juicio resultaron absueltos por el delito de homicidio, luego que no se lograra acreditar su participación en la muerte del joven músico, quedando ambos con medidas cautelares de menor intensidad.

La tesis del persecutor se basaba esencialmente en la nulidad de la sentencia que fue decretada por los ministros de la Corte de Apelaciones hace algunas semanas, lo que significaba que la situación de ambos acusados volvía a ser la misma a la de antes de realizarse el primer juicio, donde los dos se encontraban privados de libertad. Además, se basó en la pena de crimen a la que podían ser condenados, advirtiendo a la vez de un posible peligro de fuga.

Sin embargo, y considerando que Loncuante y Cáceres comparecieron a la audiencia, además de registrar arraigo en la zona, los jueces de Garantía resolvieron no acceder a lo solicitado tanto por el Ministerio Público como por los abogados querellantes, manteniendo a ambos imputados en libertad hasta la realización del nuevo juicio.

“Se tuvo en consideración que de los antecedentes que se expusieron en esta audiencia no resultaba tan claro que los imputados hubieran tenido una participación concreta en la agresión que en definitiva le quitó la vida al joven Gonzalo Muñoz. Dada esa falta de precisión, el tribunal estimó que imponer la prisión preventiva era excesivo y se podían asegurar los fines del proceso con otras cautelares”, explicó el magistrado Pablo Miño.

De aquella decisión, el fiscal Muñoz no quedó conforme, por lo cual adelantó que se analizará lo resuelto para eventualmente recurrir ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas con el fin de revocar lo fallado por los jueces.

No así fue la suerte de Miguel Delgado Velásquez, ex funcionario de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Natales y quien fuere condenado a 12 años de cárcel por su autoría en el homicidio de Muñoz del Campo, quien actualmente se encuentra preso en las dependencias de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales ubicada en el sector de Río de los Ciervos. Precisamente, Juan Carlos Rebolledo, su abogado, solicitó dicha audiencia con el fin de que la medida de prisión preventiva que pesa sobre su representado fuese modificada y éste pudiese esperar el nuevo juicio en libertad, argumento que no fue suficiente para formar convicción en los magistrados, quienes no accedieron a tal requerimiento.

A la postre, el mismo defensor formuló una petición para que el juicio –que fue agendado inicialmente para el próximo 11 de marzo- se prorrogara para el quinto mes de 2019, con el argumento de que todos los peritos y testigos que sean citados a declarar se encuentren disponibles, a lo cual se adhirieron todos los intervinientes presentes en la audiencia, estableciendo los jueces el 2 de mayo como la fecha perentoria para la realización del segundo juicio.