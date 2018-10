Dos lesionadas tras viraje imprudente

Dos mujeres lesionadas dejó como saldo una colisión registrada la mañana de ayer en la intersección de calle Pérez de Arce con Avenida España y donde se vieron involucrados un vehículo particular y un taxi.

Según señaló el jefe de la Subcomisaría de Río Seco, capitán Ricardo Andrade, el hecho se desencadenó a raíz de la falta de prudencia por parte de la conductora del primero de los vehículos, por cuanto en circunstancias que transitaba por la primera arteria mencionada de cerro a playa, giró hacia la avenida para iniciar su trayecto hacia el norte, cuando fue impactada por un taxi.

A raíz de este hecho, tanto la conductora del auto particular como una pasajera del taxi resultaron con lesiones de carácter leve. Al lugar concurrió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu), que trasladó a las afectadas al hospital clínico.

Tras la colisión, el auto particular terminó impactando el muro de un domicilio, propiedad de Enoc Aguilera quien se encontraba desayunando al momento del accidente. “Sentí el golpe, pero no me había dado que estaba roto el muro, es un quincho que tengo ahí. Siempre pasan cosas en esta esquina”, acotó, precisando que con este suman al menos tres los choques contra su residencia, sin que nadie pague por ello. “Estamos pensando pedir que nos instalen una barrera”, finalizó.