Dos semanas de terror vivió joven pareja cuyo bebé tuvo falso positivo de coronavirus

Dos semanas de angustia vivió una joven pareja a cuya bebé le diagnosticaron coronavirus, resultando finalmente ser un falso positivo, pese a lo cual debieron permanecer en cuarentena durante 14 días.

Ives Herrera manifestó estar, junto a su pareja, psicológicamente afectados, complicados y dolidos por todo lo sucedido y que su caso lo daba a conocer para que nadie tenga que vivir la misma experiencia que les tocó afrontar.

Todo comenzó el 13 de mayo en la mañana cuando notaron que su pequeña hija, Amalia, de un año y seis meses, se encontraba obstruida (ella padece de asma lactante).

Ante tal escenario decidieron llevarla al Cesfam, donde solicitaron una atención con kinesiólogo, sin embargo fueron informados que por protocolo correspondía efectuarle un test de detección del coronavirus (PCR) el cual también se les aplicó a ellos. El resultado de su pequeña llegó el sábado 16 e indicaba que su hija se encontraba contagiada de coronavirus a diferencia de ellos, cuyo resultado fue negativo. Pese a ello todo el grupo familiar quedó inmediatamente en cuarentena.

Inicio de la una

pesadilla

Su esposa rompió en llanto al saber que su pequeña hija de un año y medio se encontraba contagiada de una enfermedad que ha matado a miles de personas en el mundo. Angustiados comenzaron a pedir ayuda para que se les practicara un nuevo examen, tanto a ellos como a su hija. “Nos parecía sospechoso que sólo mi hija estuviese contagiada y no nosotros, cuando ella se encontraba prácticamente en cuarentena durante todo este tiempo y no puede ser que el virus la ataque exclusivamente a ella”, indicó Ives.

Expresó que finalmente lograron que le realizaran a ellos un nuevo PCR, el cual nuevamente resultó negativo. Agregó que “a cargo de esta nueva muestra estuvo el doctor Nicolás Skarmeta, quien nos dijo que pese a todo, debíamos permanecer en cuarentena porque Amalia era positiva de coronavirus”.

Pedían un nuevo

examen

Ante la factibilidad que hubiese un error en el resultado del examen tomado a su hija, los papás solicitaron que intercediera el gobernador de Ultima Esperanza e incluso la seremi de Salud para que se le practicara un nuevo test. Sin embargo en el hospital natalino se les continuó negando esta posibilidad.

Finalmente debió interceder la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Belén Davey, quien logró que a la pequeña le practicarán una prueba de inmunoglobulina que demostró que Amalia nunca estuvo contagiada con coronavirus.

El resultado para la felicidad de sus padres le fue informado ayer en la tarde.

Nunca tuvo

coronavirus

Ives Herrera dijo que “Amalia nunca tuvo coronavirus. Debimos pasar una cuarentena obligada. Hicimos la petición directamente al hospital, al doctor Skarmeta y luego a las autoridades pero nunca fuimos escuchados y se nos negó la realización de este examen en tres ocasiones”.

Agregó que su caso lo daba a conocer para que un hecho similar no afecte a otras familias y que ante situaciones sospechosas se actúe con más criterio en el hospital natalino.

En el caso de Ives debido a este periodo obligado de cuarentena (finalizó el pasado 30 de mayo) debió rechazar varios ofrecimientos de trabajo.

Versión del hospital

Consultado al respecto el director del Hospital Augusto Essmann, doctor Darwin Letelier dijo que “entiendo que existe disconformidad de la familia por lo cual yo he solicitado un informe pormenorizado de las decisiones clínicas. Además se me aclaró que las decisiones que se tomaron fueron en conjunto con el infectólogo del Hospital Clínico, así que no sólo fueron decisiones nuestras sino que en conjunto con el especialista”.