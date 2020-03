Dr. Carlos Lobos: “Si esto sigue así nosotros también nos vamos a ver muy afectados”

La crisis sanitaria que se vive a nivel mundial está afectando a todos los rubros tradicionales, pero uno no hubiera esperado que lo hiciera en la propia área de la salud. Sin embargo, los odontólogos se han visto bastante perjudicados ya que muchos sólo se encuentran trabajando en caso de urgencias, para evitar la aglomeración de gente y el contacto con otras personas.

El presidente regional del Colegio de Cirujanos Dentistas, el Dr. Carlos Lobos, explicó a El Magallanes cómo se ha visto afectado su gremio debido al Covid-19.

“Hay que separar en este caso lo que concierne a la acción pública y a la privada. En la primera se está actuando conforme a las instrucciones del Ministerio de Salud y se está operando como corresponde. En el segundo lamentablemente no existe un control tan efectivo, pero entendemos que sólo están trabajando como urgencias. Se están realizando turnos éticos para atender este tipo de casos, pero nada más”.

– ¿Entonces se podría seguir atendiendo a pacientes?

– “El llamado del Colegio de Dentistas es a no trabajar. En la zona hemos hecho un catastro de lugares y nos hemos contactado con la mayoría de la gente, y hemos visto que se está adoptando esta medida y sólo actuar si la situación es urgente. Desde los primeros días se está estableciendo un cuestionario vía telefónica para ver si el paciente puede ser atendido o no. Si el caso puede ser postergable se corre y si no se trata como urgencia”.

– ¿ Y están implementando las prevenciones sanitarias correspondientes?

-“En nuestro rubro ya las medidas de precaución son muy importantes y ahora se están reforzando. Se eliminaron las revistas de las salas de espera y se está evitando que las personas puedan toparse en estos lugares, para que exista el menor contacto posible. También se implementaron las mascarillas M45 para personas con antecedentes de resfrío, rociadores de alcohol, protectores en los ojos y ropa desechable”.

– ¿Qué tanto ha sido el impacto en su rubro con esta crisis?

-“En vista que las consultas van a disminuir mucho, y si la situación sigue así nos vamos a ver muy afectados. Uno piensa que los dentistas pueden ganar mucho, pero si no tenemos pacientes no lo vamos hacer. Espero que en las medidas de ayuda económica que anunció el gobierno también nos ayude a nosotros. Porque también nuestros servicios no son vistos como de primera necesidad para la gente, sino que se atienden cuando tienes los recursos para hacerlo. Por eso puede que, sobre todo las clínicas privadas, se vean muy afectadas en el tiempo que se viene”.

– ¿Hay algunas recomendaciones de su gremio para las personas durante este periodo de cuarentena?

-“Nosotros insistimos en que se mantengan las relaciones del doctor con el paciente a través de correo o la página web de cada uno, ya que a veces se requieren indicaciones más específicas para cada persona”.