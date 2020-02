Dr. Erasmo Macaya: “Un aumento leve de la temperatura en la Antártica es bastante significativo”

Investigador del Centro Ideal explicó a La Prensa Austral los alcances de su investigación, que implicó instalar sensores para medir los cambios con miras a ayudar a conservar la biodiversidad en el continente helado.

El Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (Ideal) congrega a una red de científicos a lo largo del país y del mundo. En ella participa el Dr. Erasmo Macaya, quien junto a su equipo realiza levantamiento de información sobre los ecosistemas marinos en el continente blanco.

Esto, como parte del proyecto “Pole to Pole Marine Biodiversity Network of the Americas”, que es el nombre de esta red internacional que alberga a más de 30 investigadores de las ciencias marinas.

El Centro Ideal tiene varias líneas de investigación, algunas de ellas de microorganismos, macroorganismos, ecología, etc.

En el caso del mar antártico, la investigación liderada por el académico de la Universidad de Concepción (UdeC), el Dr Erasmo Macaya, apunta a medir la temperatura y otros elementos del ambiente, realizando un muestreo de flora y fauna marina, con el fin de observar los efectos del cambio climático en la diversidad de organismo y la interacción de ellos.

Los sensores fueron colocados a inicios del año pasado en la costa rocosa de bahía Fildes, isla Rey Jorge, península Antártica. En donde han permanecido un año, entregando datos cada una hora.

Este verano, el Dr. Macaya ha regresado a la zona a extraer los sensores y comenzar a investigar la información que ellos proporcionarán.

“Los registros de temperatura han indicado que hay un aumento leve, sin embargo un aumento pequeño en la Antártica es bastante significativo. También hemos tenido registro de nuevos organismos que están ingresado a la Antártica, como lo son algunas algas. Esto puede significar que en 50 años o más cambie la diversidad de especies existentes en el lugar”, afirma Dr Erasmo Macaya.

Las algas flotantes son capaces de trasladar especies que podrían colonizar lugares distantes. En otros sitios del mundo, hay muchos organismos asociados a estos parches, sin embargo, en la Antártica aún existe poco conocimiento al respecto.

Otras de las mediciones que se han logrado evaluar mediante esta investigación es la salinidad del mar. Ya que existe un aumento de temperatura, esto provoca el derretimiento del hielo (témpano de agua dulce), el cual ingresa al mar y hace que la salinidad vaya disminuyendo. Proceso usualmente perjudicial para organismos marinos, los cuales están adaptados a condiciones estables, no obstante también existen otras especies que se han visto beneficiadas.

“Pensamos que durante esta medición las temperaturas serán más altas, esto provocaría algunos cambios, particularmente en los organismos que nosotros estudiamos que son entre alta y baja marea. Estos datos nos ayudarán a tener una visión de lo que está sucediendo actualmente y ponernos en futuros escenarios de cambio climático. La información recopilada nos guiará a tomar las directrices correctas en materia de conservación de la biodiversidad”, señala Dr Macaya.