Drama por el Covid: “No somos un número más, somos seres humanos”

Desde marzo, Nancy Solís, de 54 años, ha presentado diversos problemas de salud, cuyos tratamientos han quedado postergados producto de la emergencia sanitaria. Junto a su esposo fueron diagnosticados con coronavirus, después de muchas informaciones contradictorias.

Al escuchar a Nancy Solís Bachmann, de 54 años, quedan claros muchos de los dramas que afectan a las personas en este periodo de pandemia. Situaciones que van más allá de las cifras frías que a diario entrega el Ministerio de Salud. Osornina, pero avecindada en Punta Arenas desde hace 34 años, Solís vive junto a su esposo Daniel Véjar Campos, también de 54, en los departamentos de Santa Juana, al sur de la ciudad. Cada tanto, la mujer llora y su voz agitada tiene que ser calmada por su compañero que, además, padece una incipiente sordera.

Ambos se sienten abandonados a su suerte, y reclaman por las informaciones contradictorias que han recibido de parte de las autoridades sanitarias. “Tuve contacto directo con una persona que no sabía que tenía Covid, el 24 de agosto y la familia dio positivo el 25. Así que me dieron cuarentena por 14 días. Mi esposo trabaja en Tierra del Fuego con roles de 7 por 7 y bajó el 26, pero yo entonces no presentaba ningún síntoma. Mi esposo comenzó a sentirse mal el 2 de septiembre, problemas de garganta, pecho, cabeza, estómago, y fue a la Clínica Costanera a hacerse el PCR, pero no se lo hicieron, le tomaron la muestra de sangre del dedo, pagó 45 mil pesos y le salió negativo. Al otro día, como estábamos en cuarentena, dieron mis datos y el 3 de septiembre vinieron recién a tomarnos el PCR. Yo estaba ese día con dos nietos y el 7 de septiembre vinieron dos niñas del Servicio de Salud a decirme que yo estaba dada de alta, pero todavía no teníamos los resultados de los PCR. Al mediodía me llamaron para decirme que los resultados fueron negativos y también los de los niños, pero que mi esposo no aparecía en el sistema. Mi hija, con la Clave Unica se metió a la página y vio que mi esposo y yo éramos positivos, pero los niños, como son pequeños, no aparecían en el sistema. Los envié a su casa y a las 5 de la tarde recibí otro llamado, de otra persona, para decirme que mi esposo había dado positivo, yo negativo y los niños también; yo no entendía nada. Y una hora después recibo otra llamada, para decirme que yo era positivo y los niños también, junto con mi marido”, relató Nancy Solís, lo que da cuenta del desorden que hay en el sistema a la hora de informar y que, seguramente, explican las altas cifras que se dan a diario, más que la supuesta irresponsabilidad de las personas, que es el argumento más utilizado.

Cumplieron con su cuarentena

El pasado jueves cumplieron su cuarentena, ya que decidieron pasarla en su departamento y no acudir a una residencia sanitaria. “El 18 me llamaron para dar de alta a mi esposo y el 19 a mí, pero la rabia que tengo es que el jueves antepasado hablé con (el subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes) Cristián Cabrera y le expliqué toda mi situación de salud, que ambos somos hipertensos, de alto riesgo y que jamás vinieron a hacer presencia a nuestro hogar para ver en qué situación estábamos, ni una sola llamada, fuimos vulnerados con nuestros derechos. Mi esposo tenía mucho dolor en el pecho, decaimiento, no se podía levantar, dolor de garganta, vómitos, y el que se sentía un poco mejor ayudaba al otro para que comiéramos. Nos fuimos arreglando con la ayuda de nuestros vecinos que venían a preguntar por nosotros y a traernos víveres”, cuenta Solís.

A lo anterior, ha sumado otros problemas de salud durante el año. “Sufrí una epilepsia y quedé con secuelas neurológicas desde marzo. Fui derivada en junio al Centro de Rehabilitación, porque se me están ‘muriendo’ los músculos de mi cuerpo y camino con apoyo de bastones. Pero todo esto ha ido quedando en el camino (se refiere a los tratamientos) porque hoy en día todo es Covid. Me siento pasada a llevar, abandonada completamente. Para mí el Covid es una enfermedad más, a la vista de todo lo que tengo, porque en junio fui diagnosticada con una fibromialgia”.

Agrega que su esposo no pudo ir a cobrar su sueldo a fines de agosto, y como ella tiene problemas para caminar es él quien debe hacerse cargo de las compras, ir al banco y pagar las cuentas. “He visto muchas noticias de que no somos el único matrimonio que está en esta situación. No somos un número más, somos seres humanos, que no porque tengamos 54 años seamos abandonados a nuestra suerte”, finalizó Nancy Solís, agitada, con su voz quebrada y contenida por su marido.