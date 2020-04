Dramático llamado de ayuda de dirigenta vecinal

La dramática situación que viven vecinos del sector alto de Punta Arenas es sólo un ejemplo del impacto social que está causando la emergencia sanitaria en Magallanes.

La presidenta de la junta de vecinos N°22 Mateo de Toro y Zambrano, Luisa Quezada Ampuero, expresó su “dolor” al ver a tantas familias en una situación de extrema fragilidad, sin recursos y sin ayuda de ningún sector. Y aunque reconoce el trabajo que ha venido desarrollando el municipio en apoyo social, dijo que no todos los vecinos disponen de un teléfono para poder comunicarse y menos Internet para hacer presentes sus necesidades.

Al borde de las lágrimas, la dirigenta señaló que “tenemos cinco parlamentarios y yo les pido por favor que hagan algo. Ellos ganan mucha plata, que a lo mejor no es mucha para ellos, pero hoy para nuestros vecinos mil pesos ya son una ayuda. Yo les pido por favor que se echen la mano al bolsillo, que piensen en que hay personas que la están pasando mal y que necesitan que les tiendan la mano”.

Agrega que han sido pocas las personas que conociendo la situación han tenido el ánimo de ayudar, “y uno siente impotencia, dolor al sentarse a comer sabiendo que tu vecino no tiene nada para echarse a la boca, que hay niños, y que no tienen cómo alimentarse. No entiendo a las autoridades, hablan de los adultos mayores, de los niños, de su cuidado, y qué hacen por ellos. Aquí hay mucha gente con necesidad y que requiere que nos pongamos la mano en el corazón”.

Como junta de vecinos dijo que están trabajando a través de proyectos o buscando organizar algún evento que les permita reunir recursos, “pero necesitamos ayuda rápida, ahora, porque hay personas que no pueden esperar más”.

Para Luisa Quezada lo que hoy se necesitan son “soluciones reales, porque se habla de bonos, y dónde están, cuánta gente se ha visto efectivamente favorecida. Hay personas que ganan 100 mil pesos y no lo recibieron. De verdad no se entiende”.