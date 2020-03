Dubalio Pérez, director regional del Serviu: “Esperamos entrar en un escenario bastante complejo en las próximas semanas”

La máxima autoridad de la institución conversó con El Magallanes sobre el difícil panorama que se viene respecto a sus obras y en las condiciones con las que se está trabajando actualmente.

El futuro en el rubro de la construcción es algo que se ve muy complicado. La poca inversión de las empresas y la falta de trabajo para los obreros es una preocupación permanente para el gobierno. Desde el Servicio de Vivienda y Urbanismo anticipan el escenario de los próximos meses.

“En general, todos los proyectos en los que estábamos trabajando ahora se terminarán en las fechas establecidas. Estamos operando con la máxima velocidad posible para finalizar en el plazo de un principio. Puede que nos demoremos un par de días más, pero queremos hacerlo lo antes posible”, afirma el director Dubalio Pérez.

– ¿Se han establecido protocolos especiales para el trabajo en obras?

– “Sí. Hemos hablado con la Cámara Chilena de la Construcción y preparamos uno especial para ajustarlo a lo que estamos viviendo. Ordenamos que se pusiera a disposición un comedor adicional y que se fijaran turnos para que no acumulara tanta gente en un lugar. Ahora estos no son obligatorios para la empresa, porque es una ley, pero si no se cumplen estos requisitos estamos dispuestos a paralizar la obra”.

– ¿Los proyectos que se esperaban partir ahora se aplazarán?

– “Ahora se están reprogramando todas obras que iban a empezar ahora, para dos meses más. Ahora nosotros no queremos quebrar la cadena de pago, porque ahí se verían afectados los trabajadores. Ya que sus contratos con las empresas duran por un proyecto en específico y normalmente son contratados al conseguir otro después. Así que vamos a entregar 1.800 millones de pesos a las empresas para que se arregle esta situación”.

– ¿Cómo se vienen los siguientes meses de trabajo para ustedes?

– “Esperamos entrar en un escenario bastante complejo en las próximas semanas. De hecho ya nos estamos anticipando al posible cierre de la Región de Magallanes. Ahora nosotros no tenemos injerencia en la relación entre las empresas y sus trabajadores. No podemos decirles qué hacer en este caso. Pero por ahora estamos apurando la máquina para que no quede ninguna obra inconclusa, porque si no la tendremos botada por un par de meses y no queremos eso”.