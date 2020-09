Dueños de botillerías acusan que horario fijado por municipio les ha generado una competencia desleal

El comercio local está económicamente muy golpeado por la pandemia. Desde marzo la situación ha sido transversalmente crítica. Algunos han tenido “espaldas” para aguantar pero muchos otros lamentablemente no han corrido la misma suerte.

Y quienes lo están pasando muy mal son los dueños de botillerías, que sintieron el golpe de gracia cuando alcalde y concejales decidieron modificar la ordenanza municipal, restringiendo el horario de atención cuando la comuna entró en cuarentena la primera vez, a partir del 1 de abril, quedando permitida la venta de alcohol sólo entre las 9 y 11 de la mañana.

Los mismos dueños de botillerías comentan que la clientela intentó adaptarse a tal modalidad. Pero en esta segunda cuarentena las cosas cambiaron radicalmente. El público no se mostró muy solidario con la idea de levantarse temprano y gastarse uno de los dos permisos que a la semana otorga la comisaría virtual, como para ocuparlo en estos menesteres.

Clandestino

Como era de suponer ni la venta de alcohol ni el consumo iban a disminuir porque el alcalde Claudio Radonich lo decretara.

Lo que más inquieta y preocupa a los comerciantes establecidos es que en la práctica el tema de la “ley seca” nunca ha funcionado. Porque lo que hace esto es generar venta clandestina, sobre todo por redes sociales, donde el licor se comercializa a cualquier hora del día y la noche.

“El horario en que nos obligan a funcionar no es el nuestro, pero sí le estás dejando el 95 por ciento del día al comercio no establecido”, dijo a La Prensa Austral Cristian Bahamonde, dueño del minimercado y botillería El Rey Chupo, de calle Zenteno Nº0248.

“Esta es una ecuación matemática que nadie hace, porque le están dejando al comercio establecido el 2 por ciento del día para que opere, porque las otras 22 horas, o sea el 95 por ciento del día, se lo entregan al mercado informal, cosa que finalmente ocurrió y por eso para nosotros ha sido una tremenda complicación”.

“Comercio ilegal”

Similar opinión tiene Andrés Aguila Cofré, dueño del minimarket y botillería Latitud Sur, de Avenida España esquina Rodolfo Stubenrauch, quien también hace una diferenciación entre la primera y actual cuarentena.

Comparte la esencia y origen de la medida propuesta por el alcalde, de acotar el horario de venta de alcohol para disminuir los índices de violencia, “pero el grave problema radica en la nula fiscalización lo cual hace que aumente la venta clandestina”.

“Hoy tenemos redes sociales que a diestra y siniestra venden alcohol, lo que genera una competencia desleal para nosotros”, aseveró Aguila.

“Si mantienen el horario de 9 a 11 y no fiscalizan, lo único que logran es hacer crecer y crecer el comercio ilegal, perjudicando al comercio establecido que al final termina reduciendo empleados”.

En general, esto tiene muy complicado económicamente a este rubro, con ventas que han caído más del 45 por ciento.

“Palito”

El dueño de botillería Donde Palito, ubicada en Avenida España 75-D, Eduardo Rodríguez Schmeider, está trabajando con el gremio a nivel nacional. Y el abogado de esta agrupación presentó el 18 de agosto un requerimiento formal al alcalde Claudio Radonich, solicitando una revisión de la ordenanza municipal, “porque el remedio está resultando peor que la enfermedad”.

Es del parecer que en la primera cuarentena las ventas se sostuvieron porque la gente se organizó y salía a comprar lo necesario. “Pero hoy vemos una movilidad tremenda, la gente sale con mayor libertad, lo cual ha generado un aumento considerable del delivery o venta clandestina”.

En su caso, las ventas, entre las 9 y 11horas, no superan el 10 por ciento, “y eso no me da para pagar el arriendo, ni a los chicos que trabajan conmigo ni a los proveedores”.

Es claro en indicar que la situación más compleja está dada por la competencia ilegal, “que se está llevando toda la venta y lo que buscaba la municipalidad, de reducir el consumo en las casas y los índices de violencia intrafamiliar, en la práctica no está ocurriendo porque la gente sigue tomando y comprando en el mercado informal”.