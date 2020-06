Dueños de gimnasios critican indolencia de las autoridades y ausencia de protocolos para una posible reapertura

Aunque siempre se critica que en Magallanes reina el sedentarismo, igual han aparecido oportunidades para la práctica deportiva y para cuidar el estado físico. En el centro hay gimnasios como Sportlife o centros deportivos como la academia de Patricia Muñoz, pero en otros sectores de la ciudad han surgido otros espacios similares. Pero la pandemia por Covid-19 los tiene cerrados desde el 17 de marzo y sin ingresos, las perspectivas asoman poco alentadoras.

Hace una semana, los representantes de los gimnasios se reunieron con las autoridades, a fin de buscar algún atisbo de solución a sus problemas, pero más allá de las buenas intenciones, no hay establecido ningún protocolo de seguridad que pueda ser aplicado en una hipotética reapertura.

Mario Villegas Velásquez, del gimnasio Planet, reconoció que están viviendo días muy complicados, pues no reciben ningún subsidio ni pertenecen a una cadena que los pueda respaldar. “Nos mantenemos en función de nuestros clientes, entonces al tener todo parado, los ingresos han sido cero. Por lo que nos hemos podido reinventar con clases online, que hemos mantenido con nuestros clientes para que no pierdan el contacto con nosotros. Hemos trabajado con clases gratuitas a través de Zoom y Facebook”.

Es todo lo que pueden hacer ahora, porque “hubo una reunión con el alcalde y el seremi de Salud, quienes nos reconocieron que no tienen ningún lineamiento para reapertura y que nosotros pudiéramos crear de forma particular, nuestro propio protocolo para ser revisado. Lamentablemente, no hay ningún estándar o formato de protocolo, entonces es lamentable, porque es importante seguir un lineamiento. Quizás se entiende que no haya preparado nada, porque todo esto ha pillado por sorpresa a todos y es complejo”.

De esta forma, han tenido que observar experiencias de otros países, para adoptar algún procedimiento propio, aunque Villegas no confía en que esto pueda ser, finalmente, aprobado: “lo dejan al libre albedrío, que cada uno haga lo suyo, pero no sabes si te lo van a revisar, si va a faltar o sobrar algo, no hay parámetros”. De todas formas, están generando algunas medidas generales, como dispensadores, separaciones de distancia, sanitización, principalmente, en las instalaciones del gimnasio, cuya media de clientes es de 800 personas. Pero Villegas estima que esta pandemia va a cambiar todo el sistema que tenían.

En tanto, Jerardo Fuentes Bertín, del gimnasio Enercross, lamentó que hasta hace dos semanas no había ninguna voluntad de parte de las autoridades para darles alguna alternativa de funcionamiento. “El tema de los gimnasios está siendo de primera necesidad, la gente lo pide a gritos, por un tema de salud, educación física y mental, pero no hemos encontrado respuestas. Hay países más avanzados en esta materia, que ya están abriendo sus puertas”, recalcó Fuentes que justo hace un año abrió su gimnasio, enfocado principalmente, al Crossfit y que actualmente, se mantiene con el arriendo de sus equipos.

Más crítica se mostró Patricia Muñoz, cuya academia se encuentra cerrada, pero teniendo que pagar los consumos de igual manera. “Yo cerré el 17 de marzo y en mi caso, nadie me ha prestado ningún tipo de ayuda. Tuvimos una reunión virtual donde la directora de Sercotec nos brindó un poco de asesoría legal; el alcalde dice que la municipalidad es pobre y se comparó con la Municipalidad de La Pintana. Nosotros pagamos patentes dos veces al año, en junio y diciembre y que tendremos que pagar igual, la extendieron hasta julio, y que pudiéramos pagarlo en cuotas. Y de Salud no nos dieron ninguna solución, dijeron que tendríamos que hacer un protocolo y que de ahí recién, lo iban a analizar. Nos dijeron que la reapertura para los gimnasios y locales parecidos podría ser en septiembre, porque nos preguntaban cómo se iba a hacer en caso de camarines, duchas, distanciamiento en clases”, declaró Patricia Muñoz que, como todos, se ha mantenido con clases online.