Dueños de hostales lanzan campaña para regular establecimientos informales

La medida obligaría a plataformas transfronterizas como AirBnB y otras que no registran domicilio legal en Chile, a que paguen impuestos y sean fiscalizadas.

La imperiosa necesidad de que exista una pronta regulación en el mercado informal de prestadores de servicios de hospedaje y a la vez una modernización en la ley del comercio, plantearon ayer -entre otros temas- desde la Asociación Gremial de Alojamientos Turísticos de Punta Arenas.

Esto último, en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Duerma Seguro, Duerma Legal’, instancia que busca concientizar a la ciudadanía y a quienes dan alojamiento ‘fuera de la ley’, de que es necesario brindar a los turistas, lugares que den garantías en todo orden de cosas, a la hora de pernoctar, como bien lo expresó la directora del conglomerado, Lilian Riquelme.

“El programa es grande, porque nos sobrepasó. Somos alrededor de 135 establecimientos –formales- y la primera nómina que hemos entregado al municipio ya sobrepasa los 170, sin considerar los más de 300 que no hemos podido identificar. El municipio fiscalizó a los primeros 38 informales y los invitó a que se sumen a la familia del turismo, de manera legal y cumpliendo con todas las normativas que se nos exigen y que debe tener un establecimiento”.

En tal sentido, recalcó que son muchos los problemas de seguridad que enfrenta un pasajero que opta por un establecimiento que no ha sido fiscalizado y no cumple las normas. “Tenemos que ponernos a la altura de un destino que tiene la Octava Maravilla del Mundo, no podemos estar llamando a que vengan a Magallanes, cuando tenemos un mercado negro paralelo. Y eso no solamente en alojamiento, porque la cultura del comercio informal se abre también al transporte, guías, restoranes, etc., de manera que esta campaña invita a los otros sectores a unirnos y trabajar profesionalmente en la oferta turística”, señaló.

Junto con ello, precisó que independiente de que los costos de los hospedajes no regulados son sustancialmente más bajos, una cosa es clara: “No debemos competir, porque sería jugar el mismo juego de ellos. Lo que establece de alguna manera el alojamiento formal, es un precio en que cubre los costos que tiene para cumplir con todo lo que exige el sistema: impuestos; patentes; rentas; contribuciones y las imposiciones de los trabajadores, entre otros . El informal no cumple con ninguna de esas cosas, entonces el daño social es grave”.

Comercio electrónico

De igual modo, los gremiales ‘colocaron en la mesa’ lo que consideran una prioridad: el que se modernice la Ley de Comercio Electrónico. Ello, para obligar a plataformas transfronterizas como AirBnB y Booking, entre otras que no registran domicilio legal en Chile, a que paguen impuestos, sean fiscalizadas y deban trabajar con establecimientos formales.