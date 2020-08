Dura crítica de la Democracia Cristiana al actuar del gobierno y la seremi frente a la pandemia

Señalan que en junio le manifestaron al intendente su preocupación “de llegar precisamente al escenario actual, donde se visibiliza el aumento de contagios casi sin control en la región»

Un fuerte cuestionamiento a las medidas adoptadas por las autoridades regionales, principalmente la seremi de Salud, hizo el Partido Demócrata Cristiano por el momento que vive Magallanes respecto de la pandemia por Covid-19.

A través de una declarción pública, que lleva la firma de la presidenta regional, Gloria Chodil, y del comunal Jaime Vera, la DC plantea que lo que «hoy leemos de esta emergencia es que las acciones no han sido las correctas, con una seremi de Salud y áreas que corresponden en salud municipal carentes de protocolos y planes de contingencia; y empresas que no toman las medidas pertinentes con sus trabajadores, sólo importando el producir y no la salud de su personal».

Agregan que la incorformidad viene acrecentándose desde hace varios meses «precisamente desde el 2 de junio 2020, donde se le reiteró a la máxima autoridad regional nuestra preocupación de llegar precisamente al escenario actual, donde se visibiliza el aumento de contagios casi sin control en la región».

La colectividad expone que una situación que involucra a toda la comunidad «requiere un trato acorde a la relevancia y no sólo relativizarla y minimizarla a una estadística diaria de cuál ha sido su avance e imponer medidas improvisadas que no está a la altura del problema en sí».

Añaden que «frente a esta emergencia, nos encontramos a un gobierno regional y local que no ha dado cuenta de los hechos en cuanto a la solución y búsqueda de las mejores acciones conducentes al control eficaz y eficiente de la emergencia. Cuando se habla de emergencia sanitaria, como es en este caso, no puede limitarse a la concepción de confinar o desconfinar tal o cual región, sin efectivamente dar cuenta, cuál es el origen para lograr un mayor control de la misma. Desconfinar no es sinónimo de liberar, y confinar no se puede reducir a catalogar la emergencia sólo con cuarentenas de fin de semana, sino que debiera comenzar a hablarse de cómo logramos normalizar el funcionamiento de nuestra región sin dejar de preocuparnos de ser eficientes en los controles y lograr una mayor seguridad sin descuidar que la contingencia de hoy sigue siendo altamente preocupante”.

En este contexto, apuntan a la responsabilidad directa del gobierno regional, “que debe asumir una tarea focalizada, primero a transparentar la problemática y levantar un plan riguroso de control en las aduanas sanitarias, y a las empresas que aglomeran una gran fuerza laboral, y además que ocupan mano de obra de otras regiones del país, no respetando la norma sanitaria que establece 14 días de cuarentena».