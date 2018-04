Durante 2017 se formularon 256 denuncias por alzas en planes de salud en Punta Arenas

El gobierno anunció una reforma a la Ley de Isapres, asegurando que esta materia requería una “cirugía mayor”, luego de que en los últimos días producto de un estudio realizado por la firma Qué Plan se conociera que las mujeres en edad fértil debían pagar en promedio un 179% más que los hombres por un plan idéntico, a la vez que cuatro de ellas (Colmena, Cruz Blanca, Consalud de las abiertas y Fusat de las cerradas) anunciaron que subirán sus planes, lo que afectará a casi dos millones de usuarios.

El 12 de marzo pasado se formó un equipo técnico el que estarían trabajando en un proyecto que tendría como eje principal terminar con la discriminación, de sexo, edad y preexistencias, el cual debería presentarse antes del 12 de mayo.

Alza de planes

La agente regional de la Superintendencia de Salud, Nelly Jeldres, indicó que quienes hayan sufrido un incremento en sus planes podían realizar la denuncia de rigor para revertir el alza. “Una vez que reciban la carta de adecuación vienen hasta acá con ésta y una fotocopia de su carné de identidad, es lo único que necesitan para que nosotros empecemos el trámite en forma gratuita. También lo pueden hacer por Internet a través de nuestra página u otra persona en su representación con un poder simple. El año pasado tuvimos 256 reclamos relacionados con este tema. Esto ha ido subiendo cada año. De enero a marzo llevamos en promedio 25 reclamos por mes. La gente ha ido tomando conciencia, pero todavía quedan muchos que no reclaman. En Punta Arenas son más o menos 12 mil personas las que están afiliadas a Isapres. No todas suben los planes todos los años, esto varía exclusivamente de la estrategia comercial que tengan, pero al menos la mitad o un cuarto de esa gente debería reclamar”, precisó.

Jeldres señaló que la reforma a la Ley de Isapres era algo necesario. “El embarazo no es una patología, sino una condición, pero por lo menos ya no se trata como una preexistencia. A eso se suma el alza de las isapres, esto pensando que los planes de salud se pagan en UF, ya tienes casi un ajuste permanente aunque sea chico y si a esto se le suma el reajuste anual, obviamente algo hay que hacer. Además, si tú no estás de acuerdo con este incremento y te quieres cambiar a otra Isapre, si tienes preexistencias no lo puedes hacer. Estamos enfrentados con que la población está envejeciendo, hay muchas enfermedades crónicas, cardiovasculares, la misma situación de los cánceres, incluso otro tipo de patologías como las depresiones, son preexistencias situaciones de salud que tienes que declarar al momento de ingresar a una Isapre, entonces ésta te va a evaluar y a decir tiene tantos años, con estos antecedentes no me conviene y quedas cautiva donde estás”, sentenció.

Ideas para el proyecto

Desde el Ministerio de Salud proponen crear un fondo de compensación por riesgo, modelo similar al que utilizan las isapres con las Garantías Explícitas en Salud (Ges). En palabras sencillas, se trata de un fondo mancomunado de las isapres donde se comparte el riesgo, y así, las que tienen afiliados con más enfermedades o uso del sistema reciben más fondos. Con esto se busca terminar con la discriminación y además con la limitación que actualmente tienen los afiliados con enfermedades preexistentes de moverse de isapres

También se propone la paquetización de soluciones médicas, actualmente las aseguradoras pagan por cada servicio prestado de manera distinta.