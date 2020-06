Eco Desinfección Magallanes: sanitización duradera con agua y ozono

– La empresa trabaja tanto en el proceso como en la instalación del equipamiento, que ya está siendo implementado en restaurante y locales comerciales.

Como una manera de aportar con los procesos de sanitización, tanto a nivel particular como en locales comerciales y empresas, sin aplicar tanto químico, surge Eco Desinfección Magallanes, que con un sistema simple busca cambiar la forma de limpiar. Y el componente clave que utilizan es el ozono.

Los representantes de la firma, Cristián y Alejandro Argel, explicaron que la idea surgió apenas se inició la emergencia sanitaria. Previeron que se iba a mantener por mucho tiempo y buscaron opciones.

“En Canadá había una máquina que generaba desinfectante a través de agua ozonizada, se le inyecta ozono al agua a través de una máquina. Investigando, esta empresa registró la máquina y la sustancia en el ISP hace cinco años, pero nadie sabía, entonces vimos la oportunidad de presentar una propuesta diferente al mercado”, recordó Cristián Argel.

Ozono Acuoso Estabilizado es el nombre de la sustancia, que ha sido aprobada por el Ministerio de Salud y cuyas propiedades permiten cumplir el objetivo de una limpieza profunda y duradera: “Se aplica como cualquier otro producto, pero es natural, no químico, incluso se podría tomar por accidente y no pasa nada. Se puede aplicar en la ropa, electrodomésticos, alimentos, no deja un residuo más que el agua y puede durar hasta seis días como desinfectante en una superficie”, destacó Argel y remarcó que, por lo tanto, es más diez veces más potente que los químicos desinfectantes, como el cloro.

Pero además del servicio de limpieza, se puede instalar en una empresa. “Se utiliza cualquier instalación de agua potable y consta de dos partes: un módulo de estabilización del agua que le quita todo el cloro y deja el agua prácticamente destilada, pasa a la máquina que le inyecta dos partículas por millón de ozono al agua, sale por la manguera al dispensador”, expuso. De esta forma, 4.500 voltios de electricidad transforman el O2 en O3, producto que se puede utilizar al interior de las casas y locales, como en el exterior.

En cuanto al servicio, además del proceso de sanitización, dejan rociadores a los clientes, para limpiar manillas, escritorios y otros implementos de más uso. “Como no hay una norma exhaustiva, todos estamos usando mejores criterios para proteger a los demás”, destacó Argel.

En tanto, Alejandro Argel, que se encarga de la sanitización, destacó que el ozono “tiene propiedades físicas que oxidan todas las membranas de los virus y patógenos. Es un oxidante natural y efectivo. El amonio cuaternario lo usan en todos lados, pero con este sistema se reducen los riesgos”.

Asimismo, la empresa vende mascarillas antifluidos, biombos separadores para restaurantes, que comenzarán a implementar pronto en El Arriero.

En cuanto a precios, hay una promoción de 20 mil pesos por una casa de 100 metros cuadrados, aunque los proyectos se pueden consultar, puesto que se puede contratar el servicio de una vez, o por planes mensuales, trimestrales y semestrales. El desinfectante en dispensador tiene un valor de 2 mil pesos, mientras que las mascarillas, cuestan 2 mil pesos sin logo y 3 mil las que cuentan con marca bordada de su respectiva empresa o forma.

En tanto, la implementación del equipo en una empresa tiene un costo de 3 mil dólares, poco más de 2 millones de pesos. “En Canadá y Europa usan este sistema en las universidades, aeropuertos, porque en términos de costo son aproximadamente cinco veces menos de lo que se gasta en amonio cuaternario”, finalizó Cristián Argel.

Para contactos sobre proyectos, comunicarse al WhatsApp +56954112369 o al correo electrónico ecodesinfeccionmag@gmail.com y en las redes sociales Instagram “ecodesinfeccionmagallanes” y Facebook “eco desinfección Magallanes”.