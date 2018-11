EcoCamp obtiene premio al mejor video de turismo aventura del mundo

Recientemente la empresa EcoCamp Patagonia se consagró con el primer lugar de los Adventure in Motion Awards durante el Adventure Travel World Summit llevado a cabo en el mes de octubre en la localidad italiana de Toscana.

El galardón fue obtenido gracias al potente contenido del proyecto audiovisual ‘Adventure is For All’ (“La Aventura es para todos”), en el que tomando como escenario la Patagonia chilena, se retratan las historias de Alvaro Silverstein, Nicolás Páez y Jake Heightcan, cuyos testimonios dan cuenta de que la discapacidad motriz no es una limitante para conocer el mundo, incluso en zonas como Torres del Paine, donde opera precisamente EcoCamp Patagonia.

Según refiere el portal de Turismochile, en la ceremonia de premiación, el realizador de la obra audiovisual, Timothy Dhalleine señaló que durante la elaboración de documento, quiso inspirar a toda la industria turística, en especial a aquellas de turismo aventura, que la discapacidad no es un límite para explorar lugares salvajes. “Cada uno puede hacer sus esfuerzos -sencillos- para que el mundo sea cada día un poco más accesible“, indicó junto con señalar que la inspiración para llegar a crear ‘Adventure is For All’, llegó hace dos años cuando se funda Wheel The World. Fue así como recopiló el material que daría forma a las historias con las que entraría a participar en los Adventure in Motion Awards, proceso de selección que tomó tres meses.