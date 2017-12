Edelmag afirmó que no tiene instalaciones en desuso y que está disponible para trabajar en el retiro de cables

En la última sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se abordó la problemática de los cables colgados de los postes eléctricos, ya que muchos de ellos generan trastornos para los transeúntes. Sobre esta materia, el municipio anunció que se está preparando una ordenanza municipal, de modo de obligar a la Empresa Eléctrica de Magallanes a que se haga responsable de retirar los cables en desuso que provocan contaminación ambiental.

La noticia divulgada ayer por este medio, fue motivo para que la empresa en cuestión emita un comunicado público, en donde afirma que no tienen instalaciones en desuso y que se encuentran todas operativas. Sumado a esto, anunciaron que están dispuestos para trabajar con los organismos involucrados.

“Edelmag a la fecha ha cumplido con lo que estipula la Ley General de Electricidad, así como el Decreto 8T y a lo indicado en la actual Ordenanza Municipal sobre instalación de líneas de distribución eléctrica y de telecomunicaciones, EDELMAG NO tiene instalaciones en desuso, encontrándose su totalidad operativa.

En relación a las instalaciones de propiedad de las empresas de telecomunicaciones, sólo prestamos el servicio regulado de apoyo, y no estamos facultados para decidir el retiro de instalaciones que son de propiedad de otra empresa.

En relación a la futura ordenanza que se encuentra preparando el municipio de Punta Arenas, desde Edelmag estamos disponibles a trabajar en conjunto con todos los actores involucrados, tanto públicos como privados, donde se encuentran las empresas de telecomunicaciones. Lo anterior, con el objetivo cierto de avanzar en la solución de esta situación”, concluye el comunicado.

Relacionado