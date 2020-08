Ediciones nacionales que desafían al tiempo – Parte II

Crónicas del vinilo chileno En 1967, había unos 150 mil tocadiscos en el país y se vendían 26 mil aparatos al año, alimentados por unas 300 tiendas de discos

Roberto Hofer Oyaneder

Aun cuando sería imposible levantar un catálogo de todo lo que editaron en vinilo los sellos chilenos hasta la prematura muerte del formato (1982), no dudamos que pudo haber un mejor posicionamiento de talentos nacionales, amén del poco dadivoso filtro para editar artistas internacionales.

La mejor prueba para el melómano que vitrinea hoy en algún “persa” o feria de antigüedades es el predominio de vinilos chilenos orquestales de olvidados artistas de moda en los años ’60 o ’70, algunos de ellos bailables, álbumes de música docta, a lo más folclore nacional onda Huasos Quincheros o Tito Fernández, astros en español y onda disco. Pero, ¿algo de música electrónica, jazz o rock…? Ni hablar, al ser especialmente este último género bastante menospreciado en los últimos años de la industria discográfica -salvo todas aquellas melodías vinculadas al espacio televisivo “Música libre”-.

Aunque suelen decir que los chilenos “somos lo que comemos”, en materia de consumo da la impresión que “nunca fuimos lo que escuchábamos”, pues lo poco y nada que los sellos se empeñaban en prensar luce deficitario ante las toneladas de álbumes y melodías del ayer que circulan comprimidas hoy en Internet.

Tiempos de “Bonanza”

Si tuviéramos que marcar un espacio en el tiempo, los años ’60 fueron el periodo de mayor crecimiento del negocio discográfico, de la mano del “Baby Boom” y de la eclosión de figuras de renombre nacional e internacional. En aquella romántica década, éramos el tercer actor de Sudamérica en ventas de música envasada.

Como lo consignan sus archivos, en 1967 (año que vio aparecer el álbum “Sargento Pepper” de The Beatles) la transnacional EMI era el sello discográfico que “la llevaba” en Chile, con más de un 40 por ciento de la “torta”, seguido por los también multinacionales RCA (Corporación de Radio de Chile S.A.) y Philips, más un puñado de etiquetas de menor tamaño (Arena, Producciones Caracol, Orpal y Goluboff). En aquellos desiguales tiempos de poblaciones “callampa” y de incipiente Reforma Agraria, nuestro ingreso “per cápita” marcaba 753,13 dólares de la época (1967), sólo superado a nivel latinoamericano por Venezuela.

Y si de industria se trata, qué mejor estadística que los alrededor de 150 mil tocadiscos que contabilizaba nuestro largo y angosto país del ’67, donde se vendían anualmente unos 26 mil aparatos, alimentados por unas 300 tiendas de discos.

A nivel local, la Discoteca Domic, atendida por la recordada Dita Mera Latorre, era un actor estelar en este mercado. Aquella comerciante en alguna entrevista pretérita nos hizo saber que alrededor del 70 por ciento de las ventas correspondían entonces a discos singles (45 RPM) y el resto a los álbumes o discos long play (33 RPM).

Rock y otras yerbas

Por lo menos en la década del ’60 e inicios de los ’70, los catálogos de sellos nacionales y multinacionales nutrieron a los coléricos chilenos con sonidos paganos que “la llevaban” en aquel periodo, como ocurrió con Philips (Jimi Hendrix, The Who, Bob Dylan, The Doors, Led Zeppelin, Cream) y EMI Odeón (Simon & Garfunkel, Santana, Grand Funk Railroad, Ten Years After).

Tras el Golpe de Estado de 1973 (año de la crisis del petróleo, que hizo morder el polvo a la creciente industria disquera) el colador musical redundó en la edición de artistas más vendedores que talentosos, teñidos del oropel de los “top ten” europeos y yanquis.

Incluso se dio el caso de muchas bandas emergentes o consagrados del pop rock que vieron prensado en Chile apenas un álbum de su extenso catálogo como: Rush, The Stranglers, John Miles (artífice de aquel exitazo intitulado “Music”), Gentle Giant, Kansas, Thin Lizzy, UFO, Joni Mitchell, Peter Gabriel, Robert Palmer o los Barclay James Harvest (con su disco incidental del espacio televisivo “Magnetoscopio Musical”). Otros apenas alcanzaron algún single como los rockeros Van Halen “Oh, Pretty Woman” (cover de Roy Orbison, editado por el sello Quatro); los melódicos Foreigner, “Waiting For a Girl Like You” (Quatro) o los electrónicos Yellow Magic Orchestra, “Computer Game” (EMI Odeón).

Más suerte en cuanto a periodicidad de ediciones (hasta la debacle del ’82) tuvieron artistas extranjeros vendedores como Ray Conniff, Julio Iglesias, Neil Diamond, Queen, Boney M, Abba, los Bee Gees y los ex Beatles Paul McCartney y John Lennon.

Ahora, lo reducido del mercado y la coyuntura económica setentera llevarían a Philips (usualmente tercera discográfica en tamaño) a importar algunos títulos en vinilo desde Brasil al promediar los años ’70; en tanto, el sello Quatro abría los ’80 con material procedente de EE.UU.

La etiqueta Sochem (que prensaba su material en EMI Odeón) afrontaría la nueva década absorbiendo los catálogos de Philips y de RCA (que durante la Unidad Popular se había nacionalizado bajo la sigla IRT, y en dictadura pasó a ser IRT Alba). Tal esfuerzo no se traduciría en mayores ventas y, para colmo, en junio de 1982 la economía chilena se derrumbaría como un castillo de naipes.

Al romperse la cadena de vida de la pasta chilena, corrientes musicales enteras de los años ’80 e inicios de los ’90 no alcanzaron a ver la luz en ediciones nacionales, y de ahí que no exista nada atesorable “made in Chile” vinculado al Heavy Metal, Synth Pop, Rock Latino, Grunge, New Wave (salvo dos álbumes de Blondie) o incluso el Punk que, siendo anterior, pasó inadvertido.

Calidad en el tiempo

Al no poder hablar ya de cantidad, la calidad de prensado nacional sin ser la mejor, al menos envejece bien. Durante la etapa monofónica hasta 1970, la pasta fue digna, en ediciones de 150 a 180 gramos, con excelente fidelidad, casi a la par que las ediciones europeas. Claro que el talón de Aquiles fue el débil plastificado de los estuches de portada entre los años 60’ y 70’ (hasta el debut del termolaminado recién en 1974). Incluso con la sola manipulación, las aletas de carátula se deterioraban o se desprendían fácilmente del nylon. Por eso abundan viejos elepés estropeados y sin funda, que sólo sirven para adornar un quincho.

Pero para quienes atesoramos épocas mágicas de nuestras vidas en hileras, con carátulas y surcos plagados de emociones y recuerdos indelebles, los vinilos nacionales siempre ocuparán un lugar especial, sin importar adonde nos lleve la aguja del tiempo.