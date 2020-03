Eduardo “Guacolda” Cárdenas, un futbolista que cambió la pelota por los calentadores

Emblema de Estrella del Sur y seleccionado de Punta Arenas Una carrera corta, pero exitosa, tuvo este recio defensa en la década del ’60, al punto que estuvo cerca de dar el salto al profesionalismo tras defender a Punta Arenas en el Nacional de Valdivia. Pero debió optar por la cancha o su trabajo en Enap y sin mayores dramas, terminó su carrera a los 27 años, aunque sigue siendo recordado

Guacolda era el nombre de la compañera del líder guerrero mapuche Lautaro y que terminó siendo el apodo con el que se conoció, por años, a un recio defensor central del Barrio Sur. Eduardo Antonio Cárdenas Hernández, el destinatario del sobrenombre explica su procedencia: “Siempre jugábamos en Latorre, en la Pandilla de mi Barrio, cuando tenía como 9 años. La pelea era entre General Carrera y Latorre y en ese tiempo, y la cancha estaba donde actualmente está el Hospital Naval. ‘Pulga’ Mimica comenzó a relatar ahí y después de jugar íbamos a una zapatería a descansar. En esos años pasaban la novela de la Historia de Chile, por capítulos, en la radio. Y en esos pasajes sale la Guacolda, y no sé qué cosa le pasó a mi hermano que dijo ‘pongámosle Guacolda al Eduardo’, entonces cuando nos tocó jugar, se acercó al ‘Pulga’ y le dijo ‘no le digas más Eduardo Cárdenas, sino ‘Guacolda’ Cárdenas. Y así me conocen hasta hoy”, cuenta entre risas.

De inmediato cuenta una anécdota de cuando trabajó en Gasma (antes de ser Gasco) y fue a arreglar un problema de gas en una casa de calle Janequeo. “Estaba arreglando el calefont, y suena el timbre. Entra una niña, con abrigo de visón, taco alto, sube al segundo piso y mientras yo estaba terminando, de arriba la niña grita ‘Guacolda, venga’. Y yo pensaba ‘de dónde me conoce esta señora a mí’. Me asomé y me encontré con ella, le dije ‘sí, ¿para qué me necesita?’, ‘No caballero, si yo necesito a la empleada, la Guacolda’”.

Ese es el apodo que lo acompañó durante toda su trayectoria, hasta la actualidad. Como está dicho, se inició en La Pandilla de mi Barrio. “En infantiles estuve en Naval y después pasé a Magallanes, en segunda. Estaban Juan Soto, Márquez, Pepe Segovia, y un día el entrenador me dice ‘Cárdenas, usted va a jugar de centrodelantero’, pero antes, los compañeros me dijeron que era defensa y que no aceptara. Le dije que no, y me dijo ‘se queda en la banca’. Pero tuve la suerte de que se lesionó el lateral izquierdo, entré y nunca más salí. El único cambio es que pasé a back central”.

En cuanto a su estilo de juego, reconoce que era “fuerte y firme, pero sin ninguna mala intención. ‘Hay que tener cuidado con Guacolda’, decían”. Y por eso, los duelos firmes eran con los delanteros centros, de los cuales destaca a uno en especial: Enrique “Caco” Cárcamo. “El único que puedo decir que era bien firme, y nos ‘dábamos’ bien”.

A los 12 años inició su vínculo con Estrella del Sur, su club de siempre, aunque hace la salvedad de que, en esos años, “no es como ahora, tú jugabas en todos lados. Yo estaba en Estrella, Magallanes, Carlos Dittborn en la ‘18’, en la Rómulo Correa, por Vialidad. No era como ahora con las asociaciones, que después de los 70 se regularizó el sistema y los jugadores tenían que actuar por una sola asociación. Nosotros jugábamos dos o tres partidos diarios, porque el lunes hacía reunión la Asociación Punta Arenas, el martes la del Barrio Sur y el miércoles, la 18, entonces se acomodaban los partidos para tener a los jugadores, la camarilla”, vuelve a reír.

A los 27 años dejó las canchas, en 1971, incluso el baby fútbol. “Primero pasé a Aviación y pasé a Sokol. Ese año el favorito era Scout en la definición contra Sokol. El domingo faltaban 5-6 minutos y le digo a ‘Caco’: ‘Vamos a tener que seguir jugando, agarrándonos un par de patadas’”, pero al final, ganó Scout por la cuenta mínima. “me rogaban que siguiera jugando, y dije que no. Eso fue por motivos laborales, me aseguré más. En ese tiempo habíamos pasado de Servigas a Enap, me costó mucho llegar a ser funcionario de Enap, que no lo iba a perder. Soy profesional, instalador de gas, y cuando llegó el gas natural, yo estaba trabajando en Sombrero, cuando me llama el jefe y me dice ‘Cárdenas, usted tiene que pescar sus cosas y se va, no vuelve más a Sombrero’. Me echaron, pensé y le dije ‘entonces no trabajo más en Enap’. Me responde, ‘no Cárdenas, usted se va en comisión de servicio a Gasma, pero sigue siendo funcionario”.

Así que llegó a Gasma, donde actualmente está el edificio bioclimático, donde pasó a manejar el sistema de gas durante seis años, para después pasar la empresa a ser Gasco, trasladándose Cárdenas a Posesión, donde estuvo 34 años.

Ahora está jubilado y trabaja de manera particular, haciendo instalaciones de gas, agua fría y caliente, reparando llaves de lavaplatos y de tinas de baño. “Mi fuerte es la reparación de controles de gas y con eso me mantengo, por entretención”, recalca.

Si bien dejó las canchas para siempre, siguió ligado a Estrella del Sur, junto a otros ex jugadores, con quienes hace trabajos para el club, sin cobrarles. También no se pierde partido y en eso, agradece a su familia, porque “cuando juega Estrella y dos días antes le digo a la patrona que voy a ver el partido”.

“Mi señora se llama Lindana Reyes Valenzuela y tengo dos hijos: Eduardo y Alejandra. Mi hijo es constructor civil y mi hija, ingeniera en computación. Ninguno fue deportista, pero me salieron buenos para estudiar. Tengo cinco nietos, Catalina, Diego, María, Joaquín y Santiago, y estamos esperando que los dos últimos, que viven en Santiago, sean deportistas, a los dos les gusta mucho el fútbol”, cuenta Cárdenas que aún tiene a su madre, Teresa Hernández, con vida, con 96 años recién cumplidos, ya que su padre José falleció hace muchos años. Cárdenas tuvo además, tres hermanos, Jorge, que fue presidente del Club Deportivo Cruz del Sur; Cecilia y Mauricio, que fue seleccionado del Barrio Sur, pero que falleció a los 41 años, por un infarto.

“Guacolda” Cárdenas mantiene su gusto por el fútbol, ya que no se pierde partidos, como el reciente Nacional Amateur, pero no tiene mucho tiempo para aburrirse, porque siempre le llega algún calentador que arreglar o una instalación que hacer. “Estoy bien, no es una pega que llueva torrencialmente, pero como soy jubilado, no tengo que pelear por el mes, y no me preocupa. Si me llega una pega, bienvenido. No me llueve, pero gotea. No tengo nada que decir, tengo mi taller, reparo, tengo repuestos, así es mi vida”, finalizó el otrora deportista, que aprendió los secretos de la instalación de gas en el Liceo Industrial.