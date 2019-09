Ejemplo de vida: sobrino amputado atiende a sus dos tíos ciegos

“Sin duda esta ayuda nos sirve porque todos los meses andamos casi justos. Ahora podremos darnos el lujo de comer aunque sea una docena de empanadas”, fueron las palabras con que Mario Ahumada Ahumada (60) agradeció el inicio de la entrega del tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias, beneficio que será recibido por más de 15.600 pensionados de Magallanes y que consiste en $19.535, monto que se incrementará en $10.022 por cada carga familiar que tenga acreditada al 31 de agosto de 2019, en caso que ello corresponda.

Pero lo singular tras el relato de Mario es que el aguinaldo no es precisamente para él, sino para su tío Manuel Ahumada Yáñez (87), pensionado que enfrenta las adversidades propias de ser ciego y padecer arteriosclerosis, motivo por el cual es acompañado por su sobrino, que lo ayuda en los trámites y con un enorme esfuerzo.

Y es que Mario -trabajó por largo tiempo como tarjetero- ha debido lidiar desde el 5 de febrero de 2016, con la dura realidad de haber sufrido la amputación de una de sus piernas, debido a un problema diabético, circunstancia que implicó un proceso de curación que tomó tres meses y de rehabilitación, por otro año y ocho meses, situación que sumó dificultadas para brindar los cuidados no sólo a Manuel, sino también a otro de sus tíos, quien es igualmente, ciego. “Ha sido todo difícil, antes trabajaba en varias cosas y terminé como ambulante pero no pude seguir en eso después de la amputación”, relata el magallánico nacido en el seno del barrio Prat de Punta Arenas y que por circunstancias de la vida reside junto a sus tíos en un inmueble de la población Pablo Neruda. “Yo me encargo de cuidarlos, de hacerles la comida, lavar la ropa y hacer todas las cosas de la casa, además de ayudar con sus trámites”, acotó.

De ahí que sumar a sus gestiones el respaldo a sus seres queridos en el cobro de las pensiones ha sido algo gratificante, a la vez que sacrificado. “Es lo mínimo, ellos me criaron. El sustento económico lo tenemos gracias a las tres pensiones que recibimos, a lo que se suman los apoyos del Hogar de Cristo y la Cruz Roja, con lo que es posible mantenernos. Gracias a Dios en mi caso no hay gastos médicos porque una parte me lo da el hospital, mientras que en el caso de mis tíos, reciben unas gotas del hospital. Los remedios para la diabetes se los da el policlínico”, indicó Mario Ahumada precisando que como núcleo perciben cerca de $450 mil mensuales.