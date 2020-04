Ejemplo solidario en tiempo de crisis: dueño de frutería regaló mil kilos de papas a vecinos

Fueron 100 las familias del sector Río de la Mano que recibieron gratis el esencial producto por parte de Patricio Díaz.

Patricio Díaz sólo sonríe y tras una pausa señala: “…es que no lo hice para darlo a conocer”. Sin embargo, fueron los propios vecinos del sector del Río de la Mano los que con emoción contaron que el miércoles recibieron un regalo inesperado: una malla con 10 kilos de papas.

Y fue uno de sus trabajadores quien contó del reparto de mil kilos para cien familias, de la emoción de los vecinos y de lo que significó para ellos, como parte de la Frutería de Patricio Díaz, el poder regalar no sólo el producto, también una sonrisa a quienes tanto hoy lo necesitan.

Cómo no destacar este gesto cuando en vez de mantener las puertas abiertas de su establecimiento prefirió regalar lo que tenía en stock y cerrar a la espera de más mercadería (la apertura será esta tarde de viernes).

Ayer, no eran pocos los vecinos que llegaban hasta la puerta del local de calle de Pérez de Arce, a pasos de Armando Sanhueza, en busca de frutas y verduras. Sin embargo, un papel informaba del cierre y apertura.

Aunque Patricio no lo cuenta, su generosidad es conocida por los vecinos. “Él es así, sencillo, y ayuda siempre. Es que empezó de abajo, creció aquí en el barrio (Río de la Mano) y a puro esfuerzo logró lo que tiene”, cuenta uno de los pobladores.

Efectivamente, “Pato” Díaz como le conocen, vivió en calle Zenteno. Y aunque las circunstancias de la vida lo llevaron a dejar el sector, la nostalgia y los recursos le permitieron adquirir el sitio donde vivió.

“¡Podemos hablar de otra cosa, pero por favor no de las papas!”, señala el propio aludido.

Entonces giramos la conversación hacia el tema de las ventas y el abastecimiento. “Las ventas se dispararon en una semana. Vendí 48 mil kilos en siete días, cuando lo normal son 28 mil. Por eso quedamos desabastecidos, pero ya llega un camión este viernes y otro el domingo”, enfatiza.

Luego volvemos a la carga, insistiendo en que el gesto del “regalo” es bueno destacarlo para que sirva como ejemplo. “Eso sí, porque ojalá más gente ayudara. Hay muchas personas que tienen más que uno, empresarios importantes, pero no creo que se echen la mano al bolsillo. Hoy necesitamos ser solidarios y en especial quienes empezamos desde abajo, y a puro trabajo logramos salir adelante. En mi caso fue así, pero no lo hice solo, también con mi familia y los trabajadores que me acompañan (son 32), sino, imposible”.