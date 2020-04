Ejército de Salvación realizó entrega de canastas de alimentos a 31 familias

Era la una de la tarde y seis miembros del Ejército de Salvación partían en dos autos con los alimentos que reunieron durante la semana, para entregárselas a 31 familias de la ciudad, las cuales se inscribieron en una lista, nómina que fue revisada por el personal de la institución para asegurarse que fueran personas que realmente lo necesitan.

Uno de los voluntarios es Mario Vidal, el cual lleva en esta institución toda su vida. “Llevo mis 57 años como soldado del Ejército de Salvación gracias a una herencia familiar. Sabemos que nos exponemos todos los días al venir acá y entregarle estos alimentos a la gente, pero tomamos todos los resguardos posibles para no correr ningún riesgo. Además, tenemos la bendición de Dios que nos protege y ponemos nuestra fe en sus manos para poder ayudar al prójimo, ahora que lo necesita más que nunca”, explica él.

La primera vivienda que visitaron está en el sector sur y allí vive el matrimonio de Milán Vargas y Silva Guerrero, quienes arriendan dicha casa hace 12 años. Además, se encarga de cocinar y atender al dueño de la propiedad, debido a su avanzada edad de 92 años. Milán asegura que lo han pasado muy mal. “Los dos somos jubilados y no podemos salir a la calle. De verdad agradezco mucho esta ayuda porque, si no, no sé cómo lo haríamos”.

El capitán del Ejército de Salvación, Manuel Hernández, trabaja con su esposa Mireya Vidal, la cual también es capitana de la institución. Para él, esta crisis “nos ha golpeado a todos. No sólo a las personas de bajos recursos, sino que también a la gente que llevaba una vida relativamente normal, pero que han perdido sus trabajos y necesitan comer. Y en ese momento entramos nosotros para no dejar a nadie afuera”.

Una de las personas a las que se refería el capitán Hernández es Macarena Teneb, quien se quedó sin su fuente laboral durante esta pandemia y actualmente se encuentra en una situación muy complicada. “Esta ayuda me cayó del cielo porque, en verdad, la necesitábamos. Lo hemos pasado muy mal en estos meses y de verdad estoy muy agradecida”, explica Tebeb.

Para la capitana Vidal, este caso refleja que “en la realidad lo que uno ve por fuera se contradice con lo que pasa adentro de cada casa. Por eso, apelamos a la buena fe de la gente para entregar estos alimentos a las personas que lo necesitan. No importa quién sea, ya que estamos dispuestos a poder ayudar a todos los que podamos”.