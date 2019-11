El 30 de noviembre se hará traspaso de la actual administración del Eleam

Para el 30 de noviembre está programado el traspaso de la administración del Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor Magallanes (Eleam), por parte del Servicio de Salud a la ONG Pather Nostrum, que se adjudicó la licitación realizada por el Senama a nivel nacional. En la actualidad, la residencia trabaja con 62 adultos mayores con distintos niveles de dependencia.

Desde el Sindicato Eleam Magallanes señalaron que aún no cuentan con certezas laborales respecto de la condición y de la forma del traspaso. Saben que los funcionarios que dependen del Servicio de Salud continuarán trabajando en alguno de los establecimientos de la red de salud pública, mientras que el resto de los trabajadores aún no tienen definido su futuro laboral. Esto porque los funcionarios que querían permanecer en el recinto rindieron una prueba técnica para ver si continuaban prestando servicios, sin embargo, todavía no hay respuestas respecto de los resultados de este proceso, que se mantiene en la incertidumbre.

El Sindicato no conoce la forma del traspaso. Sin embargo se espera que este se produzca el 30 de noviembre. Esperan la llegada de la ONG Phater Nostrum para enfrentar este proceso.

Hasta el momento Eleam Magallanes funciona bajo un convenio de operación entre Senama y el Servicio de Salud. El 8 de mayo pasado se presentaron las nuevas bases para concursar por la administración del recinto de calle Hornillas, las que terminaron con la adjudicación de la ONG Phater Nostrum.