“El adversario en este proceso no es el PC”

– Se declara proclive a la centro-izquierda, apoya las elecciones primarias legales y cree en el trabajo en equipo para crear un programa de trabajo que ayude a recuperar la confianza de los militantes y de la ciudadanía. Pero sabe que es un gran y difícil desafío el que tienen por delante.

Eliecer Bahamóndez Mansilla (56) es militante del Partido Demócrata Cristiano (DC) desde 1983. Se unió a sus filas en los momentos más álgidos de la dictadura militar en el tiempo en que estudiaba Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica en Valdivia.

Ex seremi de Educación del primer gobierno de Michelle Bachelet, trabajó en la intendencia de la época y en el área de planificación de la Corporación Municipal con Oscar Vargas, como secretario general, y Juan Morano como alcalde.

Enseguida entró por concurso público a la Unidad de Subvenciones de la secretaría de Educación y en 2012 fue traspasado a la recientemente creada Superintendencia de Educación y desde entonces desapareció del ámbito público para dedicarse a una labor netamente técnica hasta la actualidad. Hasta hoy, que decidió acudir al llamado de sus camaradas y presentarse como candidato a la presidencia de su partido.

– Siendo profesor de Historia ¿Qué le parecen las reformas a la Educación que se han planteado en este gobierno?

– “Yo creo que de alguna forma hay una orientación de cómo se quiere generar el sistema de educación en este último tiempo, dejando algunos temas que pasan a un segundo plano y se pasa la mirada a aquellos que permiten responder de mejor manera a la medición estandarizada. Y por lo tanto colocar énfasis en lenguaje, matemáticas y dejar de lado aquello que permite formar al ciudadano. No olvidemos que este es el segundo intento. En el primer gobierno de Piñera, Lavín propuso eliminar Filosofía. Y también se había puesto en cuestión el tema de las artes. Y ahora esta segunda mirada va hacia las materias relacionadas con la formación crítica del joven y que le permiten pensar y formarse integralmente y no solamente desarrollar determinadas competencias. Le permiten generar autonomía de pensamiento y criticidad. Y lo grave de Historia, es que es una clave para entender la realidad. Porque te permite conocer el pasado, mirar el presente y proyectar el futuro.

Por lo tanto, si un joven que está en etapa de formación integral -como concebimos nosotros la educación, no como un compartimento de estanco, si no como una formación integral del ser humano- lo que les permite hacer la síntesis justamente son estos ramos que te ayudan a formar el pensamiento crítico. Yo creo que esto tiene una mirada ideológica muy fuerte: no nos interesa formar ciudadanos integrales ni gente crítica. Lo que nos interesa es formar trabajadores para un mundo que tiene una forma de desarrollarse y por lo tanto nos resulta más atractiva esta formación en determinadas destrezas y habilidades que les permite incorporarse rápidamente al mundo del trabajo”.

Partido Comunista

– Y en materia de ideología, ¿cree que el Partido Comunista (PC) es necesario para enfrentar las próximas batalles electorales, podrán superar sus diferencias ideológicas para unir nuevamente a la oposición?

– “Yo tengo una experiencia personal en relación al tema ideológico y al del PC en particular. Y tiene relación con lo que este partido (DC) ha representado en sus más de 60 años de existencia. La DC surge como un partido de vanguardia, que buscaba la transformación de la sociedad. En el gobierno de Frei Montalva logró una serie de cambios muy relevantes. Los postulados de la DC en su definición ideológica que discutimos hasta el día de hoy, es un partido que busca transformar y superar las condiciones de la sociedad. Por lo tanto desde ese punto de vista yo siempre me he identificado en un partido de centro izquierda más que de centro.

Y desde esa perspectiva lo que se desarrolló en la dictadura fue una amplia coalición de partidos, incluso, en sus inicios que integraban la derecha liberal hasta los que posteriormente dieron origen al gobierno de la Nueva Mayoría. Por lo tanto, desde esa mirada yo creo que el problema de la transformación del país no tiene que ver con el Partido Comunista y por lo tanto el adversario en este proceso no es el PC. La que se opone a la transformación del país es la derecha. Y desde esa mirada, lo que nosotros debemos buscar es cómo nos ponemos de acuerdo en construir una oposición que haga frente al gobierno de derecha y que le ofrezca al país una alternativa real de gobierno para los próximos procesos que se vienen. Yo creo que nosotros debemos estar abiertos a conversar con todos aquellos partidos con los que hemos sido capaces de construir oposición en Magallanes. El tema de hoy es cómo recuperamos la confianza de la ciudadanía”.

– ¿Y cómo se dio su regreso al escenario político, después de tantos años que no se le había visto en la palestra pública?

– “Fue un proceso largo, difícil, porque efectivamente hace unos meses yo no tenía pensado asumir este desafío. Pero también entiendo que hay momentos en la vida partidaria en que a uno se le solicita un servicio que uno no puede eludir. Y hubo gente que me dijo que asumiera la tarea de este trabajo colectivo que hemos venido desarrollando hace tiempo. Y me gustaría relevar que es un esfuerzo de mucha gente que está trabajando en poder ofrecer una alternativa de trabajo en equipo que ponga como centro la recuperación del partido para ponerlo al servicio de la comunidad magallánica. Esa es nuestra tarea. El reencantar a la militancia, solucionar los problemas por los que estamos atravesando, desarrollar un fuerte trabajo interno y generar una estructura que permita un proyecto unitario, para que la comunidad retome la confianza en la política y también en nuestro partido”.

Opositor a Chaín

– Y en lo interno, ¿los problemas tienen relación con la dirigencia nacional actual, que no se ha visto muy respetuosa del trabajo del partido en los territorios?

– “Yo fui opositor a la candidatura de Fuad Chaín. De hecho, fuimos una de las pocas regiones donde la alternativa progresista logró derrotarlo. Yo tengo una visión crítica de su rol como presidente del partido. Creo que no solamente se han cometido errores desde el punto de vista político y en las malas negociaciones con el gobierno (por los problemas que nos ha traído con el resto de la oposición), sino también ha habido un mal manejo administrativo en los procesos que se han desarrollado. Específicamente en lo que dice relación con los estatutos. Y esos problemas generaron que las elecciones que se habían fijado para hace unos meses han tenido que ser reiteradamente cambiadas de fecha. Por lo tanto hay temas de carácter administrativo que han incidido en estos problemas internos, que se suman a los problemas políticos, y que probablemente molestan mucho a la militancia y que esperamos que sean resueltos y nos aboquemos a las tareas que tenemos por delante”.

Desafíos electorales

– Si es electo presidente de su partido, le tocaría enfrentar los desafíos electorales del próximo año. ¿Es partidario de realizar primarias para llevar candidatos únicos que representen a toda la oposición?

– “Indudablemente que se vienen procesos electorales muy importantes en los cuales necesitamos generar unidad partidaria nacional y regional. Y junto con eso en el colectivo de los partidos de la centro-izquierda. Pero no solamente en base a un candidato o candidata. Si no en base a un proyecto que le vamos a proponer los partidos de oposición en Magallanes a la ciudadanía. Y esa propuesta tenemos que construirla. Hay temas en los que se ha ido avanzando. Y luego de eso desarrollar el proceso que nos permita elegir al mejor o la mejor candidata. Hoy yo soy partidario absoluto de las primarias. Pero deben ser legales como lo establece la nueva Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral vigente, para que le dé garantías a todos, donde todos los partidos presenten su mejor gente para enfrentar esos procesos. Y ahí ungir a quien nos va a representar en las elecciones de octubre de 2020. Creo que estamos a tiempo. Es lo más sano y democrático que podemos hacer. La ciudadanía ya no quiere que los candidatos se elijan en cuatro paredes y quiere participar. Eso además alienta los procesos electorales, da un buen pie para enfrentarlos y logra movilizar a la gente que es lo que se necesita”.

– ¿Habría otra candidatura que estaría dispuesto a asumir?

– “Noooo… ahora estoy dedicado sólo a esto. Además hay mucho que hacer y mucho que construir. No estamos en los mejores momentos, política y partidariamente. Estamos frente a una crisis de las instituciones, no solamente de la política: de las iglesias, de las Fuerzas Armadas, del Parlamento. Estamos en el peor de los escenarios y por eso es mucho más apasionante porque son pocos los que están disponibles a tomar estos fierros calientes. Cuando los partidos marcan 25 puntos es más fácil. Hoy día nadie quiere hacerse cargo de esta situación y por lo tanto el desafío es más interesante. Hoy sólo estamos dedicados a esto y esto ya es bastante decir”.