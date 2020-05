El almirante Arturo Fernández Vial y el episodio vivido en Magallanes que cambió su vida para siempre

Por Víctor Hernández, Sociedad de Escritores de Magallanes

Su nombre y su figura aparecen ligadas indisolublemente a la gesta épica del capitán Arturo Prat Chacón y de las tripulaciones de la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga, en el homérico combate naval de Iquique y de Punta Gruesa del 21 de mayo de 1879, y a la denominación que identifica a un popular club deportivo de la ciudad de Concepción, que haciendo honor al patronímico que lo distingue, descansa en la historia social de una organización en donde se entreteje el mito y la leyenda de sus atletas, con la pasión y la rebeldía de sus hinchas.

Pero Raimundo Arturo Fernández Vial fue mucho más que eso. Durante treinta y un años efectivos, desde 1872 hasta 1903, destacó como un brillante oficial de la Armada de Chile. Más aún. Fue un héroe que sufrió el rigor de ser prisionero de guerra en cárceles de otro país. Participó como muchos de sus compañeros de generación, en otra guerra civil fratricida y pese a ello, fue también, el marino que organizó por primera vez en Chile las compañías de desembarco de la Armada y el hombre que planificó los primeros grandes viajes de instrucción de guardiamarinas a Estados Unidos, Japón y Oceanía. Todo aquello en el ámbito militar.

Porque en el plano civil, Arturo Fernández Vial fue un adelantado a su época. Acido crítico del tiempo que le tocó vivir; fue un rebelde y un libertario, a la manera de los pensadores e intelectuales ácratas de las primeras décadas del siglo veinte. Defensor de las prerrogativas sociales de las clases más desposeídas, fue amigo íntimo de artistas, escritores y políticos que vivieron confrontados con la oligarquía chilena, por lo menos durante todo el tiempo que duró el régimen parlamentario en Chile, desde el final de la Guerra Civil de 1891 hasta la promulgación de la Constitución de 1925.

Algunos aspectos sobre la carrera naval de Arturo Fernández Vial

Muchas circunstancias y coincidencias históricas caracterizaron la vida de este hombre. Nació en Santiago el 15 de marzo de 1858, año que la Armada Nacional recuerda la temporada en que iniciaron su vida naval varios próceres de la institución que suele mencionarse como “curso de los héroes”, falleciendo en esa misma ciudad, el 6 de noviembre de 1931, año marcado por la caída del gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo, y del inicio de la mayor inestabilidad política que vivió el país, lo que no ocurría desde los albores de la República. Fue hijo de José Fernández Labarca y Mercedes Vial Maturana. El análisis reciente efectuado por historiadores tan disímiles como Felipe Portales y Cristián del Castillo, han demostrado que por el lado materno tuvo en su abuelo, Félix Antonio Vial y Arcaya, a un destacado sargento mayor del ejército y, a su bisabuelo, Juan de Dios Vial Santelices, como a un coronel que firmó el Acta de la Independencia de Chile.

El 2 de marzo de 1872 ingresó a la Escuela Militar como cadete. Tres años después, el 15 de abril de 1875, fue declarado aspirante a la Escuela Naval. Finalmente, es nombrado guardiamarina el 14 de julio de 1876, siendo destinado a la corbeta O’Higgins, que comandaba el capitán de fragata Luis Pomar. De allí es trasladado a la corbeta Chacabuco, que mandaba el también capitán de fragata Oscar Viel, con quien efectuó un viaje de instrucción a Costa Rica, tocando en puertos de Perú y Ecuador.

Tenía veintiún años cuando participó en el histórico combate naval de Iquique. Ese 21 de mayo de 1879 fue el oficial encargado de la santabárbara y entrepuentes; conformó, junto a Ernesto Riquelme, Arturo Wilson y Vicente Zegers, el grupo de cuatro guardiamarinas que contaba la Esmeralda.

El escritor Felipe Portales, en su libro “Historias desconocidas de Chile”, (2016) señala que en un comienzo su misión era apagar los siniestros que se producían en la Esmeralda, producto del ataque de proyectiles del Huáscar. Tras el primer espolonazo, se dirigió al palo de mesana e izó la bandera chilena en el lugar.

Felipe Simián Fernández, bisnieto de Arturo Fernández Vial, en conjunto con un nieto del almirante, Pedro Naveillán Fernández y de la historiadora Paulina Gómez, no sólo dan crédito a lo aseverado por Portales en su estudio; como familia, iniciaron sus propias investigaciones en que recuperan y revitalizan la figura de su ilustre consanguíneo. En una entrevista concedida al diario La Tercera, el 20 de mayo de 2014, Simián Fernández relató algunos pormenores de aquella épica jornada:

“Arturo Fernández Vial trepó y clavó las drizas de la bandera chilena. De este modo, el emblema patrio era reforzado, con el objetivo de evitar que se arriara. Esta fue la señal de que los chilenos no se rendirían, y que estaban dispuestos a pelear hasta morir.

“Siempre se decía que era alguien desconocido. Pero nosotros, a través de documentos de la época, descubrimos que él había hecho eso. Y ese hito dentro del combate fue súper importante porque, de frentón, se lucha hasta la muerte”.

“Fernández Vial fue el alma del buque después de que murió Prat. Incluso, después del segundo espolonazo, junto con Vicente Zegers, subieron una segunda bandera chilena. Estuvo avivando a la gente todo el tiempo”, aseguró el bisnieto.

Este accionar fue revelado también por el almirante Enrique Spoerer, en parte del discurso fúnebre que hiciera en noviembre de 1931, ante las exequias de Arturo Fernández Vial en que dijo: “…Durante el combate se distinguió por su temeridad y arrojo. En el comienzo de esta gloriosa acción tuvo a su cargo las santabárbaras de la “Esmeralda”. Muerto el comandante Prat, y al ordenarse que nuestro pabellón, cumpliendo las tradiciones navales de Chile y las especiales instrucciones del jefe, siguiera flameando hasta el final, el guardiamarina Fernández Vial trepó decidido al mesana y clavó en persona la bandera, la misma que hoy es símbolo de irreductible decisión de vencer o morir con ella…”.

En un reportaje realizado por el periodista B. Cohen para la revista Zig Zag, publicado en la edición del 20 de mayo de 1914, el propio Arturo Fernández Vial describe con pasmosa tranquilidad, descubierto de toda aureola de heroísmo, su participación en el combate, puntualizando: “No creo, francamente, ser yo el llamado a opinar sobre un hecho en el cual fui actor. He rehusado siempre lanzar juicios al respecto, porque en el combate de Iquique todos cumplimos con nuestro deber, y nada más…”.

Lo cierto es que luego del combate naval de Iquique, Arturo Fernández Vial cayó prisionero primero en el monitor Huáscar, y luego fue internado en dos sitios de reclusión del Perú, en el puerto de Iquique y en el pequeño pueblo de Tarma. En este lugar, se produjo su libertad, el 31 de diciembre de 1879, al ser canjeado por un prisionero de la corbeta Pilcomayo.

Después de retornar al país, se reincorporó a la Armada Nacional. Tuvo una importante participación en las campañas de 1880 y 1881, que culminan con las victorias del ejército chileno en las batallas de Chorrillos y Miraflores, y en la destrucción de la flota de guerra del Perú.

En 1883 es reconocido por haber organizado la primera campaña de desembarco de la Armada y es ascendido a capitán de corbeta graduado, el 21 mayo de 1884. Al mando de la corbeta Abtao, zarpa en 1888 a Asia y Estados Unidos, en un viaje de instrucción de guardiamarinas, recalando en Manila, Hong Kong, Yokohama y San Francisco.

Con el rango de capitán de fragata es comisionado por el Presidente José Manuel Balmaceda el 6 de junio de 1889 para supervisar la construcción en Inglaterra de los cazatorpederos Condell y Lynch, que más tarde tendrán activa participación en los sucesos de la Guerra Civil de 1891.

El 23 de septiembre de ese último año, es nombrado jefe de la Escuadra. En esta condición, organiza y dirige el primer curso de artillería y condestables y es designado director del curso especial para guardiamarinas. Ya en 1895, es nombrado Gobernador Marítimo de Valparaíso. En esta época, se preocupó además, de promover un inédito tratado de comercio entre Chile y Brasil sobre la base de uno de navegación. En diciembre de 1899 fue elevado al grado de contraalmirante, rango que lo sorprenderá el 26 de junio de 1903, fecha en que se le extendió la cédula de retiro temporal.

La situación vivida en Punta Arenas al iniciarse la Guerra Civil de 1891

Dijimos que Arturo Fernández Vial fue comisionado en 1889 por el Presidente Balmaceda para supervisar la construcción de los nuevos buques de la Escuadra. Al mando de una de estas naves, el cazatorpedero Lynch, llegó a Punta Arenas, procedente de Europa, el 15 de enero de 1891. Aquí tuvo conocimiento del proceso revolucionario contra el ejecutivo. Fernández Vial apoyó la causa de los congresistas, siendo detenido por fuerzas leales a Balmaceda, encabezadas por el gobernador del territorio, general Samuel Valdivieso y el segundo comandante del Lynch, Recaredo Amengual Novajas, quien, en sus memorias tituladas, “Episodios de la revolución chilena”, describió a modo de una bitácora de guerra, ese momento de la siguiente manera:

“El plan asignado para capturar a los comandantes del Lynch y la Pilcomayo, Arturo Fernández Vial y Eduardo Valenzuela, consistía en que el comandante Amengual se presentaría en la cámara de Fernández Vial, secundado por el comandante Moreno y su amigo Fernández provenientes de la guarnición de Punta Arenas. En tanto, el teniente Salvá, con algunos de los sargentos de mar se ubicaría en la escotilla que accedía a la citada cámara. Mientras que el teniente Juan Schroeder Peña con otros dos sargentos de mar, vigilaría la puerta de la cantina, donde dormía la tripulación. En ese instante, el comandante Amengual se dirigió al camarote de Fernández Vial, despertándolo con la noticia de encontrarse ad portas de la captura de un vapor cargado con armas para el gobierno de Balmaceda. Fernández Vial, encendió la luz y se sentó en su cama. Allí Amengual le dijo secamente: “Comandante…Desde este momento cesa Ud. En el mando del buque. Este es el parecer de todos los oficiales a causa de su modo de ser durante el tiempo que hemos estado en estas aguas, que ha sido siempre contrario al de todos en general. Ud. No ha querido decidirse para partir a Valparaíso como se lo han pedido repetidas veces los señores oficiales, a quienes Ud. Debía, en las circunstancias actuales tratar, no con la Ordenanza en la mano, sino como amigo, único remedio para haber podido unificar tanta diversidad de opiniones y caracteres”.

De esta manera, Amengual, procedía fiel a su causa ante su comandante, camarada, amigo de familia y compañero de curso, despidiéndolo en el portalón. Ambos se estrecharon las manos, como viejos amigos que siempre habían sido. Fernández Vial aprovechó para decirle a Amengual: “Adiós Amengual. La historia me juzgará más tarde”. Luego procede a embarcarse en el bote acompañado por el teniente Salvá para ser entregado al gobernador, el general Valdivieso.

Arturo Fernández Vial consiguió luego huir a Montevideo, pero usando el cruce del boquete San Antonio pudo internarse en Chile el 27 de mayo. Así pudo participar en la contienda.

Papel protagónico en la gran huelga portuaria de Valparaíso de 1903. Repercusiones

Todo parece indicar que los horrores de la Guerra Civil afectaron profundamente a este héroe del mar. En los años que siguieron, junto con desempeñar su actividad profesional como Gobernador Marítimo de Valparaíso, solía frecuentar las primeras Sociedades de Resistencia que se originaron en el puerto, y también en Santiago, de tendencias anarcosindicalistas. Se dice que después de su retiro definitivo de la marina en 1916, creó catorce escuelas nocturnas para obreros, fundó la Asociación Atlética Nacional y la Acción Cívica contra el Alcoholismo. Esta aseveración fue confirmada por el periodista Nibaldo Mosciatti en un artículo aparecido en el diario digital El Mostrador, el 28 de mayo de 2001: “Fue, don Arturo, un asiduo visitante de la colonia tolstoyana instalada en San Bernardo por Augusto D”Halmar, Julio Ortiz de Zárate y Fernando Santiván. Allí acudían los pintores Pablo Burchard, José Backhaus y Rafael Valdés, entre otros. También Carlos Pezoa Véliz, Manuel Magallanes Moure, Carlos Mondaca y Baldomero Lillo. Comienzos del siglo XX. Largas conversaciones. Mirada crítica sobre el mundo. Revolucionarios románticos que nunca soñaron con el asalto armado al poder”.

Por eso no debe extrañar el papel de mediador asumido ante las demandas obreras en el grave conflicto social vivido en Valparaíso, debido a la huelga de los trabajadores portuarios y ferroviarios acaecida entre mediados de abril y fines de julio de 1903. El Presidente Germán Riesco Errázuriz, le había dado una escueta orden: “Almirante, disponga usted de la inmediata dispersión de esa gente, aun poniendo en práctica los procedimientos más violentos”. Fernández Vial hizo caso omiso de tal instrucción.

A medida que fueron transcurriendo los días, otros grupos, lancheros, estibadores de la Compañía Sudamericana de Vapores y jornaleros de la Aduana proponen a Fernández Vial como su representante ante el mundo empresarial. La tensión fue creciendo y el 12 de mayo muere un conocido dirigente lo que ocasiona un estallido social en Valparaíso, que es sofocado brutalmente por miembros del ejército, con un saldo aproximado de cien muertos y seiscientos heridos.

Debido a la destrucción ocasionada en el plan y en distintos cerros del puerto, las compañías navieras aceptaron un arbitraje compuesto por cuatro personalidades; entre ellos, hay dos distinguidos oficiales de la Armada: los almirantes Juan José Latorre y Arturo Fernández Vial.

Para julio se sancionaba las primeras condiciones favorables a los trabajadores sobre un principio de acuerdo que estipulaba un incremento de 10% en los salarios y de un 20% para el pago de “sobre tiempo”. Por esos mismos días, se realizaban las olimpiadas deportivas de Valparaíso. Conocedores de lo acontecido en el puerto, los obreros anarquistas ferroviarios de Concepción, decidieron refundar el 15 de junio de 1903, un populoso club de fútbol con el nombre del héroe al cual admiraban, nombre que aún a ciento diecisiete años de los hechos, perdura con mayor vigor que nunca, en esa comunidad deportiva y social llamada: “Club Ferroviario Almirante Arturo Fernández Vial”.

Nuestra Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral describe en las páginas 101 y 102 de su libro “Recados: Contando a Chile”, la admiración que sentía por Fernández Vial: “Iba vestido siempre de un crin claro y ninguna pieza resaltaba en su vestimenta espartana: ni corbata vistosa, ni pañuelo futurista, ni anillo en la mano desnuda. Mediano solamente de talla, ni grueso ni seco, con las grasas quemadas por la marcha cotidiana; la postura todavía algo marcial que le quedaba del mando en el puente de navío; el rostro de facciones romanas, que debió ser hermoso antes de que la pólvora de la explosión en la “esmeralda” le estropeara la mejilla derecha con un tatuaje ligero de acónitos verdosos; la cabeza canosa, rigurosamente rapada; los ojos azules, tiernos al mirar en silencio y más tiernos al hablar; la boca fina y pura, que se le recogía en los ángulos al tocar tal o cual fiel del asunto”.

El almirante solía responderle a la maestra y escritora de la siguiente forma: “Gabriela yo no puedo vivir sin los otros; yo como prójimo, en el buen sentido de la palabra, me nutro de prójimo: vivo de estar con mi semejante, sin él me moriría”.