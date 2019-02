El amor a los niños entre los aborígenes australes

Por Matías Vieira

Todas las tribus australes, con excepción de situaciones circunstanciales, eran de hábitos más bien pacíficos. Las familias eran en general bien constituidas (aunque algunas poligámicas, pero bien constituidas) y los niños eran amados y muy bien tratados. Poseían un sentido de unión familiar que era indispensable para la sobrevivencia en un ambiente natural tan inhóspito como el que les tocaba transitar, como individuos o como grupos tribales.

En cuanto a los yámanas, valga la contundencia del comentario de Lucas Bridges, crecido entre ellos, refiriéndose al episodio en que Fitz Roy procedía a secuestrar a cuatro niños para llevarlos a Inglaterra, dándole el nombre de Jemmy Button a uno de ellos: “Se dice que este último fue comprado a sus padres a cambio de un botón, un cuento ridículo, pues ningún indio habría vendido a su hijo ni por el mismo Beagle, con todo lo que contenía a bordo”.

Las familias canoeras viajaban en sus pequeñas embarcaciones, en que no faltaba el fuego, en las proximidades del cual se amontonaban los perros y los niños.

Niños y adolescentes eran cuidados y protegidos

“El fueguino se conoce que tiene mucho afecto por su familia, pero considera como pertenecientes a ella sólo a su esposa y sus hijos pequeños. Llegado el niño a ser adulto se pierden esas relaciones”, escribía un colaborador de la prensa en 1894. Habían constatado que entre los yámanas, en apariencia las madres se desapegaban de sus hijos al concluir la lactancia. Esta impresión de los observadores de la época pudo haber sido falseada por el hecho de que en general los indígenas eran poco dados a demostrar sentimientos y emociones, pero la verdad es que los niños y adolescentes eran cuidados y protegidos en el grupo familiar hasta sus respectivos casamientos. En este sentido las observaciones de Emperaire, quien viviera entre los kawésqar a mediados del siglo XX, también eran discordantes: “Los alacalufes manifiestan poco sus sentimientos. Se inclinan poco a la ternura. Las caricias que se pueden dedicar a un niño son más asunto de la madre que del padre”.

De la ternura materna por los hijos se hallan muchos ejemplos contradictorios en los documentos históricos, desde la indiferencia hasta las violentas manifestaciones de dolor ante los raptos de niños que se practicaban en otro tiempo.

¿Indiferencia o terror de una madre?

Durante dos años de observación, en un período de coexistencia reciente, nunca se vieron casos de madres manifestando indiferencia por sus hijos aún pequeños. El hecho señalado por Simón de Cordes y Sebald de Weert de la indiferencia de una madre, a la cual habían quitado su hijita de cuatro años para llevarla a Amsterdam (donde, por lo demás, murió poco después de su llegada), debe, sin duda, ser atribuido al terror que experimentaba esa india ante los marinos holandeses.

Si un niño muere en los primeros días o en las primeras semanas que siguen al nacimiento, el hecho no es acogido con demostraciones de dolor y la pena interna parece limitada. Pero si el niño muere de más edad, su pérdida es vivamente sentida por los padres”.

La imprudencia de la dotación del queche Magallanes

Tampoco era cosa sencilla la cacería de niños: durante la época de la colonia en Fuerte Bulnes, la dotación del queche Magallanes cometió la imprudencia de intentar capturar a un niño de un grupo canoero kawésqar, siendo atacados por los aborígenes con piedras y lanzas. La peor parte se la llevó el teniente de marina Tomás Barragán, quien recibió un lanzazo en la espalda, falleciendo después de una agonía de 45 días.

En cuanto al maltrato físico para con los niños, las diferentes etnias tenían lo que podríamos llamar códigos de ética tácitos. Así, y cito nuevamente a Bridges, “entre los sélknam no era considerado delito matar a un hombre de otro clan y apropiarse de su mujer, aunque el matador ya tuviese la suya (…) Cualquier infracción a las reglas que prohibían atentar contra la vida de las mujeres y niños era repudiada (…) En reemplazo de un guerrero, ausente en la ocasión, fueron muertos sus dos hijos pequeños y los mismos compañeros del asesino protestaron enérgicamente por el atropello”.

Los tehuelches y su amor por sus mujeres e hijos

Según Musters, los tehuelches se caracterizaban por el amor a sus mujeres y a sus hijos: “En cuanto a las criaturas, los indios las miman en todo sentido, les dejan que monten los mejores caballos y no los corrigen por ninguna travesura. Siempre me asombró que los muchachos no se hicieran tercos e indóciles al crecer, a consecuencia de esta falta de educación. Los que no tienen hijos adoptan a veces un perrito, en el que derrochan sus afectos y al que conceden caballos y otras prendas de valor, que se destruyen cuando el dueño de ellas muere. Otra de las cosas que me han sorprendido es que los misioneros hayan tenido tan poca suerte en sus esfuerzos para enseñar a esas criaturas a leer y a escribir, porque todas son por naturaleza muy inteligentes, aunque por supuesto hay excepciones”.

El explorador y baqueano inglés William Greenwood, quien también conociera muy bien a los tehuelches, refrendaba que “una muy buena faceta de su naturaleza es su extremo amor por sus hijos. Si un niño muere, el padre lo llorará sinceramente y con frecuencia cambiará su nombre, matará a sus caballos, quemará su toldo, armas y ornamentos, y comenzará una nueva vida. El nombre del fallecido no volverá a ser mencionado y los padres demostrarán profunda molestia si alguien hace referencia a esta calamidad. Creo que su duelo es muy sincero y nos darían una buena lección a muchos de nosotros los cristianos”. Estas observaciones fueron compartidas por Musters, quien entrega mayores detalles: “Se va a buscar el caballo en que la criatura acostumbraba viajar durante las marchas, se le colocan los arreos y también la cuna y luego se estrangula al animal así enjaezado, por medio de lazos, mientras que en todas las demás ceremonias en que se sacrifican caballos se les mata machacándoles la cabeza con boleadoras. Se queman después los arreos, la cuna y todas las pertenencias de la criatura, en tanto que las mujeres lloran y cantan”.

No solamente el duelo era motivo para sacrificar caballos, sino también se practicaba en una suerte de ritual para conseguir el restablecimiento de un niño enfermo, según testimonia nuevamente Musters: “Poco después de nuestra llegada, se lastimó una de las criaturas mientras jugaba con una boleadora hecha con tendones de pata de avestruz y por consiguiente se efectuó una matanza de yeguas”.

Tal vez fuese una acción de gracias porque el daño no fue mayor o un acto propiciatorio para impedir nuevos males.