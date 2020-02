Dayana Mora: “El amor romántico es una de las herramientas más potentes para controlar y someter a las personas”

Según la especialista de la Umag “la Región de Magallanes es una zona que tiene un índice bastante alto sobre la violencia en contra de la mujer”.

Desde hace más de una década, en nuestro país se ha evolucionado culturalmente hacia la protección de los derechos de las mujeres, fruto de una mayor visibilización y denuncia de los altos índices de violencia contra ellas. Esto ha sido impulsado principalmente desde la sociedad civil a través de movimientos feministas y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, sigue existiendo culturalmente el concepto de un amor romántico e idealizado, que implica exclusividad y sacrificio en el querer. Estas nociones han dañado profundamente las relaciones y han provocado consecuencias nefastas para las mujeres.

Respecto al concepto de “amor romántico”, la psicóloga de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes (Umag), Dayana Mora, explica que este término “ha hecho bastante daño, sobre todo a las mujeres; está basado en construcciones sociales donde se justifican muchas acciones que pueden llevar a la violencia. El amor romántico es una de las herramientas más potentes para controlar y someter a las personas: regalar flores o invitar a una cena puede hacer olvidar muchos hechos de violencia. Porque el amor todo lo puede, porque por amor aguantamos insultos, violencia y desprecio”.

Jauría feminista

Por su parte, Gabriela Mansilla, integrante de la agrupación “Jauría feminista”, indicó que “el amor romántico afecta igual que la industria del porno; si el porno te enseñó como tener relaciones es posible que normalicen ciertas situaciones de violencia sexual, como las violaciones. Así mismo, el amor romántico que nos han impuesto a través de películas, libros y música, nos ha enseñado a perdonar todo tipo de maltrato; nos han educado para ser dependientes del hombre y que no podemos valernos por nosotras mismas”.

De acuerdo a un informe realizado por el Servicio de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), en este 2020 ya se registran cinco femicidios consumados y 11 femicidios frustrados, mientras que en 2019 nuestro país alcanzó la cifra de 46 mujeres asesinadas por alguna actual o ex pareja, como fue el caso de Glenda Delgado, ciudadana de Punta Arenas y que habría sido asfixiada por su conviviente a fines del año pasado.

Según datos del Ministerio de Salud los casos de violencia sexual y abuso de pareja en adolescentes, aumentaron en un 64% durante el primer semestre de 2019. Se trata de 2.811 jóvenes que fueron atendidos en recintos de salud pública, por estos criterios, a nivel nacional.

“Mes del amor”

Durante el presente mes de febrero, conocido como el “mes del amor”, en el que las calles y los medios de comunicación suelen inundarse de corazones, flores y cenas románticas, en la Región de Magallanes fueron condenados tres hombres por violación grupal a una mujer; un individuo fue apuñalado por defender a una mujer que era agredida en la calle; una menor de 12 años enfrentó un juicio contra un hombre adulto que la violó en un estadio en Puerto Natales; y un magistrado fue acusado de acoso sexual en San Fernando, Región de O’Higgins, siendo trasladado a la comuna de Porvenir, para “proteger a la víctima”.

Estos hechos mencionados anteriormente, dejan en evidencia la cruda realidad a la que se encuentran expuestas las mujeres de todo el mundo y específicamente en la Región de Magallanes, zona que, según Dayana Mora, “tiene un índice bastante alto sobre la violencia en contra de la mujer. Un estudio realizado por la Universidad de Magallanes en el 2018, arrojó índices bastante alarmantes de violencia en contra del género femenino, en donde las cifras reflejan que una de cada dos mujeres en Puerto Williams sufren de violencia de algún tipo, ya sea violencia económica, física, simbólica o sexual”.

Talleres de género

Debido a este preocupante panorama, La Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Umag tiene diferentes talleres y programas orientados a fomentar el respeto por la igualdad de los derechos de la mujer. “Como institución nos estamos haciendo cargo de la violencia de género, es por ello que se está impartiendo de manera obligatoria talleres de género, para sacar profesionales que tengan un sello distintivo, creemos que las nuevas generaciones están abiertas a trabajar de manera conjunta y tener una educación distinta basada en el respeto”, revela Mora.

Por su parte, el colectivo feminista declara que “tenemos el objetivo de erradicar toda forma de abuso de poder dentro de la universidad, obviamente con enfoque de género. Hemos hecho asambleas, jornadas feministas, además de juntarnos con las chicas que lo necesitan y así educarnos entre nosotras. Tratamos de cambiar las conductas de esta forma; la visibilización nos parece sumamente importante en esto, cabe destacar que si bien trabajamos con toda forma de abuso de poder, nuestro trabajo es para y con las mujeres y disidencias de la universidad”, asegura Mansilla.

Me hiere, no me quiere

El femicidio es el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público. Comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, mujeres asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción del femicida. Así se plantea en la nueva Ley Gabriela, dejando atrás la empobrecida ex ley que “protegía” a las mujeres.

El Servicio de Mujer y la Equidad de Género, apunta a trabajar para la promoción y fortalecimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, realizando acciones para la prevención en materia de violencia contra las mujeres en coordinación con otros actores públicos y privados.

La directora regional del Sernameg, Fabiola García Pinto, señaló que “tenemos distintos talleres y programas donde ayudamos a mujeres de diferentes edades en los distintos tipos de violencia que pueden ser afectadas. Para nosotros es de gran importancia la Ley Gabriela, la cual ayudará a casos como el de Glenda Delgado, último femicidio -nota de la redacción: el caso recién comienza a verse en tribunales y aún no hay emitido un veredicto ni menos sentencia- en el país durante el 2019 y el primero después de tres años en Punta Arenas, con el fin de que sean tomados como femicidio y no como un asesinato”.

Hasta la fecha, los femicidios que se registran en Chile son Gladys Gallegos Insulza (53 años) de Valdivia, Región de Los Ríos; mientras que en la Región de O’Higgins las víctimas fueron Alejandra Castro Barahona (32 años) de Requínoa y Karen Ramírez Salinas (45 años) de Rosario, todas asesinadas por un hombre que prefirió verlas muertas antes que felices.