El ansioso y emocionado retorno de 120 argentinos a la vecina Santa Cruz

La ansiedad era evidente y seguro no quedaría atrás hasta su llegada a destino. Eran 120 los argentinos que ayer, pasado el mediodía, se dieron cita en el Consulado, en Avenida 21 de Mayo con calle Serrano, en Punta Arenas, a la espera de abordar los buses que les permitirían retornar a la vecina provincia de Santa Cruz.

Cada uno no sólo cargaba bolsos y mochilas, también una historia, un episodio que daba cuenta de la tristeza de estar dos meses lejos de sus seres queridos y, también, en algunos casos, de la desesperación de permanecer encerrados en una ciudad de la cual poco y nada conocían.

“De la Argentina salí hace tres meses. Uno de ellos, estuve de vacaciones en Chiloé y de pronto se produjo esta situación. Viajé sola y me vine para acá a la casa de una prima”, señaló Nancy Legüe, quien esperaba el reencuentro con sus hijos en Río Gallegos.

Sobre su estada en Punta Arenas, dice que “todo bien”, aunque reconoce que hubo momentos “de bajón” que logró superar entendiendo que al menos estaba cerca de su hogar. Reconoce que aquí hay cosas complicadas, “como los medicamentos que son caros. Allá te los dan en el hospital y ni siquiera es necesaria una receta, y así y todo se quejan”.

Otro que retornaba a Río Gallegos era el joven Maximiliano Aguirre. “Me quedé acá porque esto me encontró trabajando en la isla (Tierra del Fuego) para la empresa Vilicic. Por suerte tengo familia en Punta Arenas, así que cumplí la cuarentena al lado de mi madre. Ahora regreso y me quedo a la espera de lo que vaya a pasar con el trabajo”.

Para Artemio Peranchiguay, de 80 años, el retorno tenía mucho que ver con su estado de salud. “Ando enfermo de una hernia y no me alcancé a operar. Me iban a llamar del hospital, pero pasó esto y tuve que quedarme por casi tres meses”. Agrega que aquí estuvo en la casa de una hija y de su yerno panadero, quienes “se portaron muy bien, pero igual uno no quiere molestar. Ahora sólo llegar a la casa y ver qué pasa con mi operación”.

Mientras otra pasajera, adulta mayor, afirma que su regreso es necesario porque tiene un marido diabético y que requiere de su atención, y otra mujer (de nombre Oliva), adulta mayor, hace presente su ansiedad por el pronto regreso “porque mi hija me está esperando”, algunos aprovechan a tomarse fotografías, como en el caso de Myriam, Marcos Manquemilla y Jorge Marcelo Galindo.

La primera, cuenta que “estoy acá desde el 2 de abril. Venía de Concepción donde fui a ver a mi madre de 95 años y a otros familiares. Ahora voy hasta 28 de Noviembre (localidad vecina al Turbio y Natales)”. Agrega que lo que está ocurriendo hoy con la emergencia sanitaria “es un mensaje que nos dice que debemos volver hacia Dios y de que nadie en este mundo está libre de nada. Por eso tenemos esta oportunidad grande para cambiar”.

En el caso de Manquemilla y Galindo, señalan que la cuarentena los encontró trabajando para una empresa constructora en Puerto Williams y que debieron trasladarse en barcaza hasta Punta Arenas. Ambos residen en Río Gallegos.

Con sangre chilena

Si bien en su mayoría estos “retornados” están ligados a Magallanes por lazos familiares, también muchos de ellos tienen sangre chilena. Tal es el caso de Luis Agüero, trabajador de campo de toda una vida y que lleva radicado 40 años en Río Gallegos. “Estaba bueno ya, vine por unos días y me quedé dos meses y medio. Acá no tengo familia y me quedé en casa de un amigo, un hombre a quien nunca tendré cómo pagarle”. Añade que “yo soy de Chiloé, pero llevo 40 años en Argentina, viviendo en Las Heras (ciudad ubicada a más de 700 km de Río Gallegos).

Otro chileno radicado en Santa Cruz (desde 1974) es Alejandro Aribel. “Vengo constantemente a ver a mi familia y esta vez tuve que quedarme más que un par de días. Mi mayor complicación han sido los remedios, que los necesito urgente. Allá son gratis y acá son imposibles de comprar porque son muy caros”, advierte.

Cónsul argentino

Tras la llegada de dos buses y con sus compatriotas listos para abordar (antes se les tomó a todos la temperatura), el cónsul argentino, Jorge Insausti, dijo que “felizmente vuelven a sus hogares. Es un día muy luminoso, de gran alivio y alegría, porque estuvimos conviviendo con la angustia de esta gente, que para algunos se prolongó durante tres meses. Este retorno es posible gracias a la buena disposición de las autoridades chilenas, al comportamientos de la ciudadanía y a que el virus está evolucionando favorablemente. Antes, el riesgo lo hizo imposible”.

Añadió que “del otro lado del alambre, como se dice, las cosas están muy bien y aquí bien y mejorando. Pero, estamos seguros que con la ayuda de Dios y el favorable viento magallánico nos liberaremos todos de esta pandemia”.

En el adiós, los dos buses fueron acompañados por una caravana de 23 vehículos hasta el paso fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond.