“El aparataje del Estado es complicado, centralizado y falta generar la política de la región que queremos”

– José Alvarado completa tres años en el cargo y a mediados de mes entregará la presidencia a su sucesor, Carlos Braun.

“Falta desarrollar la política de región. Cuál es la región que nosotros queremos”, dice tajante José Alvarado, quien el próximo 13 entregará la presidencia regional de la Cámara Chilena de la Construcción a su sucesor, Carlos Braun.

Alvarado, ingeniero químico y natalino, ha sido la voz del sector empresarial de la Construcción de manera permanente y cada vez ha aportado con sus opiniones al debate del desarrollo regional. Incluso a poco de asumir este gobierno, no dudaron en plantearle al ex intendente Christian Matheson la necesidad de no detener proyectos que ya venían aprobados del gobierno anterior porque ello repercutiría en la ocupación de la mano de obra.

Al hacer un balance preliminar de la presidencia admite que “cualquier gestión es complicada, pero uno teniendo un equipo que lo apoye, los socios, el tema se hace más abordable. Nos ha tocado situaciones difíciles y siempre pasan esas circunstancias en todo orden de cosa”.

Sobre si la CChC hubiera deseado mayor apoyo de otros gremios en sus demandas, dijo que ello es “bien subjetivo”, ya que cada agrupación apunta a sus intereses y, de repente, no se ve la globalidad.

José Alvarado se empeña en ilusionarse por una mejor región y una mejor ciudad capital. Por ello, destaca el trabajo iniciado el año pasado por el consejo regional respecto al plan “Ciudad que queremos” y que proyectan terminar con una propuesta el próximo año. Sostiene que, así como se ha elogiado a Punta Arenas, situándola entre las ciudades con buena calidad de vida, hay que pensar en seguir sosteniendo ello, pero además bajo un desarrollo territorial moderno, que todas las personas tengan los servicios más cerca, más al alcance. “Todas las ciudades van creciendo y los servicios van quedando en lugares más centralizados y eso obliga a que la población deba moverse más para tener acceso a esos servicios”, señala.

– Usted bailó con la bonita con la marcha de los proyectos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze) y con la fea, cuando al asumir este gobierno se ralentizan proyectos y luego se desata la crisis post estallido social y pandemia. ¿Cómo ha sido todo esto?

– “A todos nos ha tocado. El área de la Construcción se ha visto afectada. Ha habido que extremar esfuerzos y aunar voluntades con el gobierno tratando que se puedan agilizar proyectos de inversión para que no decaiga la mano de obra”.

– ¿Pero ha sido difícil?

– “Siempre es difícil. Cuesta. Porque el aparataje del Estado es complicado para generar los recursos. No todo es fluido. Requiere de muchos pasos y todo tiene muchas vallas, las cuales uno debe ir pasando”.

– ¿Hubiese deseado que las autoridades regionales con las que ha debido interactuar fueran más osadas para resolver, especialmente antes de la pandemia en el desarrollo de obras?

– “Podría ser, pero todo está dado en nuestra estructura de gobierno. Todo es centralizado y, para poder mover un dedo en Punta Arenas, necesita que se mueva dos veces primero en Santiago y de ahí se dé el vamos”.

– ¿Cree que mientras no exista regionalización efectiva nunca vamos a tener estos cambios de ritmo en inversiones?

– “Yo creo que sí. Y los cambios que se vienen de los gobernadores regionales, en general, creo que es un punto, pero también los dejan ahí medios cojos porque no tienen, al parecer, todas las atribuciones.

“Entonces si no tienes todas las atribuciones de repente, quedas un poco cojo en poder ejecutar y tratar de dar ese impulso que necesitamos nosotros como región.

“Por eso el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas fue un excelente plan porque permitió dar mucha viabilidad a proyectos que prácticamente no tenían por donde salir por el sistema tradicional de rentabilidad social”.

– Terminó el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, ¿estamos en una encrucijada o no?

– “Más que encrucijada, diría yo, falta tener la visión general. Falta desarrollar la política de región. Cuál es la región que nosotros queremos. Y en base a esa planificación de la región que queremos, uno tiene que ir dando los pasos, viendo los lineamientos, para dónde vamos a apuntar.

Si no tenemos esa línea, esa brújula, es imposible que podamos trazarnos el camino y requerir los recursos que necesitamos”.

Circunvalación,

Hollember y

vía elevada

– Está el proyecto de la Circunvalación, el del camino a Hollember y la vía elevada que es resistida por algunos sectores. ¿Son proyectos en los cuales hay que insistir?

– “El proyecto de la Circunvalación aún está en diseño y, a que se ejecute, pasarán fácil cuatro o cinco años. Urge avanzar en el proyecto porque se construyen muchas poblaciones en el sector alto y la única salida la tienen por la Avenida Frei. Por lo tanto, en muchas calles se producen tacos en horas punta de alto tráfico.

“Esa obra es importante que se lleve a cabo. Pero si nosotros pensamos en Circunvalación y no damos solución al famoso ‘cruce de la muerte’ pueden pasar lamentablemente más accidentes”.

– ¿Y la vía elevada es un proyecto que debe validarse?

– “Sí. Nosotros lo hemos validado. Hemos estado con el Mop en la presentación de los proyectos. Tal como he dicho muchas veces: el proyecto pasó por todas sus etapas y hay que darle curso. Hay que seguir avanzando”.

Licitación aeródromo

– Llama la atención que, en la licitación de obras de mejoramiento del aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams, la oferta presentada excediera en $1.000 millones el presupuesto oficial. ¿Qué significa que los insumos o materiales, después del estallido social o pandemia, han subido de precio? ¿Cuesta más la construcción?

– “No necesariamente. No está reflejado en eso. Los materiales, por lo menos de nuestros socios con los cuales hemos conversado, me dicen que los valores no han tenido mayor incremento.

Por lo general, cuando pasa eso es porque a lo mejor en las partidas no están actualizados los valores. El metro cuadrado de construcción en Puerto Williams debe estar bordeando los $3 millones y acá en Punta Arenas estamos del orden de $1,5 a $2 millones el metro cuadrado.

Y para esa construcción, tengo entendido que el valor estaba al borde de $1 millón el metro cuadrado. Por lo tanto, quizás el presupuesto no estaba actualizado. Por eso se produjo eso quizás.

“Lo que pudiese afectar ahora, producto de la pandemia claro, tendrá una incidencia porque el transporte al llevar personal a Puerto Williams no será lo mismo como era antes. En el alojamiento pasará lo mismo, en la alimentación. Todo estará en base al protocolo. Si antes en un bus movía 40 operarios, ahora sólo se pueden mover 15 o 20 trabajadores. Entonces, en vez de tener un bus habrá que tener tres o cuatro buses”.

– Pero, la autoridad de Vivienda llamó a las empresas constructoras a no subir los precios o cobros de obras.

– “Eso no se ha dado mayormente. Varios de nuestros socios están partiendo con obras y están dentro de los valores manejados en el último tiempo. No hay incremento en eso”.

– ¿No debiera haber cambio en la estructura de gasto?

– “Lo único de cambio es lo relacionado a cuando empecemos a incrementar más obras, traer mano de obra especializada que no está en Magallanes, pero no creo que sea significativo para pensar en aumento de 50 a 100%”.

– ¿Cambiarán los costos de logística post pandemia?

– “Exacto. Ahora habrá que mover más buses para llevar a los trabajadores”.

Falta de mano de obra

Sobre la falta de mano de obra, dijo que siempre han estado preocupados de ello y que, en distintas gestiones municipales, han pedido a la Corporación Municipal apoyar al Liceo Industrial para que tenga mejor tecnología y forme a los técnicos que requiere la región.