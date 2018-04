El cambio climático partió en Magallanes

Francisco Eterovic

El cambio climático, un tema de enorme interés universal, es la consecuencia de la acción del hombre sobre la naturaleza. Esto está demostrado, admite el profesor de la Universidad de Magallanes, Bedrich Magas. Es el mismo que hace algunos años informó a la comunidad del debilitamiento de la capa de ozono y el mismo que recomendó la utilización de lentes apropiados y sombreros ala ancha, entre otras cosas.

En la década de los ochenta fue tanto el interés y preocupación que importantes personeros de la Nasa arribaron a Magallanes para ver en terreno lo que ocurría en las tierras australes y Antártica.

Hubo vuelos especiales y reuniones y las noticias proliferaron en los medios informativos de buen alcance.

Ahora el mismo Magas, ingeniero civil eléctrico, profesor de la Umag, admite que “se produce porque hemos sobrepoblados el mundo; abusado de nuestras emisiones de gases contaminantes y por lo tanto hemos modificado la conducta del frágil equilibrio natural de la atmósfera”.

Desde cuándo

Reconoce que “el hecho se viene anunciando desde hace años” y dice algo más. “Hace unos cuarenta años se tomó debida nota porque ya habían registros que indicaban para dónde iba el problema. Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono se anotan muy marcadamente en una curva creciente y por lo tanto es claro eso en relación con el aumento de la temperatura. Y no sólo lo que le acabo de expresar, también la variabilidad del clima: aumento de las nevadas, sequías más profundas, vientos más fuertes y la verdad que no estamos acostumbrados a eso.

Recuerda que cuando fue el experimento del ozono acá en Magallanes una de las dos razones por la destrucción de aquel es el calentamiento de la baja atmósfera antártica y el enfriamiento de la alta. Esta última ayuda a formar hielo que es necesario para destruir ozono y por lo tanto si no hubiese sido por eso su pérdida no hubiera ocurrido. Así, entonces, sintetiza, por un lado los compuestos químicos y por el otro, el calentamiento de la baja atmósfera antártica, son las causas de su destrucción. Así no más.

La Nasa en acción

“De eso se habló en el año 1987 aquí en Magallanes cuando llegaron los científicos de la Nasa pero solamente se vio lo referente a los compuestos químicos, advierte. Y ¡ojo!… abordar el tema del calentamiento en esa época era tabú. Las empresas ligadas al tema no iban a permitir que algunos científicos dijeran cosas que fueran contrarias a sus intereses.

Sigue el profesor Magas, manifestando que en 1987 “la persona que estuvo acá a cargo del experimento del ozono, Robert Watson había señalado que era un asunto que había que abordar. Lo despidieron y a continuación el mismo creó el panel intergubernamental del cambio climático de la Onu y hasta el día de hoy sigue siendo el líder mundial respecto a tan importante problemática”.

Relevante

Y destaca algo importante: “El tema del cambio climático partió con el experimento del ozono en Punta Arenas”.

Ni más ni menos.

“La persona que tuvo a su cargo el experimento sigue siendo la más reconocida mundialmente para incentivar que lo que está haciendo todo el planeta, se pueda revertir y no nos vayamos a la nada como civilización.

Chile

Sobre el tema habla de Chile: “Sigue siendo el país que en occidente desde el año 1990 a la fecha ha tenido el mayor empeoramiento de sus emisiones de gases invernadero en todo el hemisferio occidental por habitante. Sin embargo, como existe una gran cantidad de energía solar en el norte, el ex ministro Pacheco hizo un trabajo importante: abrió el tema energético a empresas que quieran trabajar del extranjero, lo que ocurrió, haciendo inversiones en energías limpias para que el porcentaje de este crecimiento sea uno de los mayores del mundo.

Magallanes

Se le dice que en Magallanes el desarrollo ha ido lento…

– “Mientras haya subsidio a la energía de combustión es difícil. Si se le quita (el subsidio) se hace más rentable la reconversión”, responde.

También los estudiantes

Señala que aportará una primicia: dentro de un mes aproximadamente, el departamento de Energía Eléctrica de la Umag, a través de su Centro de Estudiantes, va a participar en un programa para realizar alfabetización en ahorro de energía a ciento cincuenta y cinco familias de Ponsombi, Río Verde, Punta Delgada y Villa Tehuelche. Serán quince estudiantes de la Umag los que visitarán tres veces cada casa de las 155 familias para primero señalarles cómo ahorrar energía; segundo, poner un equipo de registro de medición y luego como mejorar, según las posibilidades, la rebaja de sus cuentas de electricidad. Yo creo que por ahí va el asunto. No existen milagros para el cambio climático. Debe consumirse lo necesario, limpio y responsablemente.