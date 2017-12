Argentinos eligen comprar sus regalos en Punta Arenas

Cristian Saralegui Ruiz

csaralegui@laprensaaustral.cl

La locura de última hora por las compras de Navidad se vivió ayer en distintos sectores de Punta Arenas. Pero además de los habitantes de esta tierra que recorrieron cada rincón del comercio para encontrar un regalo, los que destacaron entre la clientela fueron, una vez más, los argentinos, que pese al sacrificio de tener que viajar desde distantes ciudades como Río Gallegos, Río Grande o Tolhuin, llegaron en gran número hasta la región. Como siempre, la Zona Franca fue el principal centro comercial en la que nuestros vecinos aprovecharon la conveniencia del cambio de moneda para llevar todo tipo de productos.

Desde juguetes a gigantescos televisores, pasando por bicicletas y ropa, fueron algunos de los principales artículos que se llevaron los argentinos, que cargaron sus vehículos para cruzar rápido la frontera y pasar las fiestas junto a sus familiares.

Si bien el cambio ya no los favorece tanto como en otros años, de todas formas, sigue siendo muy conveniente para ellos venir a comprar a Punta Arenas. Daniel Guantay llegó de Río Gallegos con su esposa y su pequeña hija para realizar las compras navideñas. “Como soy aficionado a la fotografía vine a ver y también regalos para ellas. Sigue siendo conveniente a pesar de que bajó a 34, porque el año pasado estaba a 40-41 pesos. En cuanto a los televisores, está casi a la mitad de lo que salen en Argentina, en celulares las compañías han igualado con promociones los precios y ahí no es tanta la diferencia. En ropa también es muy conveniente, porque por ejemplo, un pantalón acá nos sale a 200, 300, 500 pesos, y en Argentina están a mil o casi dos mil pesos. Lo mismo los juguetes, porque allá por ejemplo, uno que está a 400 pesos, acá lo encuentro a 150. Y otra cosa buena que tienen ustedes es que si uno quiere comprar una zapatilla Reebok, por ejemplo, viene con su caja, sus etiquetas y uno sabe que es original. Por eso viene tanta gente, nosotros llegamos en la mañana y había como dos mil personas esperando en la frontera”, comentó.

También desde la capital de la provincia de Santa Cruz llegó Marisa Ochoa, junto a sus hijas Agustina y María Pía, además de su suegra Nélida. “Venimos a buscar ropa y adornos. Se consiguen cosas importadas que allá no hay, acá hay más variedad, hay mucha diferencia en ropas, zapatillas. También llevamos pimienta importada, Nutella, que es difícil de conseguir y ropa para playa, para las vacaciones”, indicó.

Regalos para los pibes

Desde Tolhuin, José Caballero y su esposa Laura González vienen hace dos años a comprar, aunque ahora con los regalos como objetivo. “La verdad es que es una ventaja grande a comparación con los precios que tenemos nosotros, así que feliz por llevar las cosas que necesitamos para los chicos. Sigue siendo conveniente, toda la vida, así que recomiendo a los amigos y parientes argentinos que compren acá. Venía a comprar bicicletas para mi hijo y algunos peluches y ropa para mi nieta. Mucha variedad. No he mirado ni celulares ni televisores, solamente regalos”, indicó.

Desde Tolhuin, Leonardo Soto también llevó los obsequios navideños, puntualmente, bicicletas para sus mellizos de cuatro años: “Por una cuestión de variedad y precio vinimos acá. Para nosotros es prácticamente un 50% más barato, dependiendo del producto, además por la variedad. Elegimos precio y ustedes por la exportación y demás tienen mucha variedad. Llevamos cositas chicas como adornitos, algo de ropa, pero específicamente venimos por las bicicletas”. Soto eso sí, reconoció que “por una cuestión económica nuestra, del país, el cambio ha bajado y quizás ya no nos conviene tanto como antes, pero siempre conviene y tiene que ver con el dólar y las variaciones del mismo, en nuestro país”.

Saliendo con un carro cargadísimo de productos, Juan Carlos Salas y Nancy Palacios, que llegaron de Mendoza a visitar a su hija, Cintia Salas que vive en Río Grande, comentaron sobre la conveniencia de comprar en Punta Arenas. “Los precios muy buenos, se mantiene la conveniencia a pesar del cambio, cambia por ahí porque la plata nuestra se ha valorizado mucho, pero sigue siendo conveniente. A nosotros nos conviene para la ropa, estamos hasta mañana acá por ahí nos vamos en la noche para pasar el 24 en familia. Mi hija, nietos, hay regalos para todos”, concluyó, lo que quedó más que claro al mirar el carro que llevaba.

Finalmente, Ismael Nareto, de Río Gallegos, recibió la visita de familiares desde Córdoba, y en grupo, llegaron a realizar compras. “Demasiado accesible y mucha variedad por todos lados, tanto de precio, cosas, para los chicos, muy bien. Para nosotros lo más convenientes es la ropa, ponele que allá en Argentina, con mil pesos, me visto solo y acá visto a toda la familia, y somos cuatro. Llevamos para todos los chicos, para festejar Navidad, así que muy contentos porque con muy poco llevamos mucho”. A su lado, Lucas y Tomás Gasparini recordaron algunos de los productos que adquirieron: “bicis, calzado, la play 4, celulares, me llevé dos, equipo de música, un tele, un LCD, un Smart”, contaron.