El camino a una nueva Carta Magna explicado por expertos constitucionalistas

– En un momento clave del proceso, donde la mesa técnica expondrá durante la semana la propuesta ante el Congreso el camino a seguir y dirimir los puntos que deberá regularse antes de abril próximo, El Magallanes conversó con especialistas en el tema para dilucidar todas las interrogantes preliminares a tan importante acuerdo político.

Pablo Pinto

pablopinto@laprensaaustral.cl

Esta semana la mesa técnica entregará ante el Congreso la propuesta a seguir en el proceso hacia una nueva Constitución política. Ante tan relevante hito, se requiere disipar las dudas que hasta ahora existen en torno al proceso y la forma cómo se deberían resolver para tener una representatividad equitativa que permita, finalmente, llegar hasta una nueva carta fundamental de derechos y deberes.

Para explicar estos alcances, El Magallanes habló con Jaime Bassa, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Valparaíso; Alejandro Usen, master en historia constitucional y abogado docente de la Universidad Central; y Francisco Zúñiga, académico de derecho constitucional de la Universidad de Chile.

Jaime Bassa

El abogado constitucionalista explicó que “el quórum de los 2/3 es alto y tiene por finalidad generar las condiciones necesarias para que se lleguen a acuerdos transversales respecto a aquellas materias que van a ser reguladas por la Constitución, de modo tal que como el quórum de los 2/3 funciona en ambos sentidos, los distintos actores tienen la obligación de transar y ceder en sus posiciones originales para que esos acuerdos sean posibles para la Constitución”.

En cuanto a la representatividad, el profesional explicó que “es un asunto que aún está pendiente, porque no fueron suficientemente acordados en el documento firmado por los partidos políticos. En un principio no es una mala noticia, porque permite abrir la discusión a cuestiones que aún se encuentran pendientes. Dentro de estos puntos por revisarse está el sistema electoral que dé forma a la constituyente, que va a tener que satisfacer una serie de estándares y criterios que hoy el actual sistema electoral no satisface”.

En este sentido hay tres elementos importantes, según el abogado, que se deben resolver: “El primero es la paridad de género en la asamblea. La segunda es la presencia de escaños reservados para pueblos originarios. La tercera es la incorporación de criterios de representación territorial, para que así se pueda subsanar la desigualdad estructural que representa el centralismo”, aclaró Bassa.

Uno de los asuntos importantes es la representatividad de pueblos originarios que -para el abogado Bassa- tiene un punto clave, ya que se debería “combinar el criterio de la representatividad con el de los pueblos originarios, para que los escaños reservados para los pueblos iniciales no se concentren, por ejemplo, en el pueblo mapuche y que puedan ser distribuidos por todo el territorio. Hay distintos pueblos originarios repartidos por todo Chile, inclusive en Magallanes y de alguna manera cada uno de ellos responde a políticas distintas y lo razonable es que cada uno de ellos tenga la representación que merece su autodeterminación”.

Una de las discusiones de la ciudadanía es la inexistencia de una asamblea constituyente y que para Bassa “la convención constitucional que se propuso en el acuerdo que firmaron los partidos políticos (que se va a someter a votación en el plebiscito de abril) en la práctica es una asamblea constituyente. Sería un órgano de representación popular cuyos integrantes serían elegidos democráticamente para el solo efecto de redactar una nueva Constitución. Eso es, en la práctica, una asamblea constituyente, sólo que tiene otro nombre, pero de todas maneras funcionaría como una AC”.

Alejandro Usen

El abogado y docente de la Universidad Central de Santiago aclaró, primero, que “lo que tenemos hasta ahora es un acuerdo político que está redactado en términos generales y, por lo tanto, este acuerdo tiene que plasmar una serie de modificaciones a la Constitución vigente para dar espacio a que inicie el proceso constituyente que se ha anunciado. El problema es que no sabemos cómo se hará eso, sólo tenemos un primer documento general que en estricto rigor es una hoja de ruta”.

Además, Usen agregó que “ahora estamos en la “mesa técnica”, que es un grupo de expertos nominados por las fuerzas políticas que firmaron el acuerdo, cuya finalidad es proponer la forma de materializar jurídicamente el acuerdo al que se ha arribado. El tema del quórum no es un inconveniente por sí solo, porque de este tema se abre el camino de cómo se van a elegir a los convencionales. Por otro lado, hay que preguntarse cuáles son las consecuencias jurídicas de no alcanzar el quórum, que si no se alcanzara se tendría que regir por la Constitución vigente o si quedaría regulada en la nueva y por defecto tendría que ser materia de ley. En mi opinión, ambas serían correctas”.

En cuanto a la representatividad, el docente y abogado constitucionalista cree que “en una representación por grupos de cualquier tipo, más allá que hoy es correcto dar lugar a aquello, vale la pena preguntarse cuánto se pretende alterar la perfecta participación democrática. Es un tema delicado, hay que hacerlo con cuidado. Tal vez hacerlo por región sería un buen camino para que sea democrático. La decisión debe ser coherente para defenderla, porque hay que abrir espacio a las demandas regionales como Magallanes y también para grupos minoritarios de cada región, ya sea sexuales o adultos mayores, por ejemplo”.

Para el profesional, su solución debería ser que “se materialice desde el punto de vista territorial y dentro de cada territorio se elija representantes minoritarios según el contexto de cada región, así sería más representativo”.

Con este lineamiento, “el tema del quórum se desplazaría si es que se altera el cómo se eligen a los representantes”.

Y para aclarar el tema de la asamblea constituyente, Usen recalcó que “la discusión es meramente semántica, porque la convención constitucional es exactamente lo mismo que una asamblea constituyente”.

Francisco Zúñiga

Finalmente, el académico constitucionalista de la Universidad de Chile, aclaró que “en el acuerdo firmado por los distintos actores políticos se convino que el cuórum, a la hora de despachar el texto de la nueva Constitución, va a ser de 2/3 de sus miembros en ejercicio, es un cuórum exigente y que busca favorecer un amplio entendimiento y organizaciones representadas”.

Representatividad que para el abogado aún está ‘en el aire’, ya que “hasta el momento no hay una referencia de los pueblos, pero la nueva Constitución debe hacerse cargo de los requerimientos de los pueblos originarios, pero es imposible analizarlo, porque aún se desconoce y eso se podrá resolver cuando la mesa técnica entregue la propuesta al Congreso y se explique cómo se allanará el camino para esta nueva Constitución”.

Y por consiguiente, el académico recalcó, al igual que sus colegas, que la duda sobre una asamblea constituyente “es un problema de términos, ya que la convención (si es que se elige una convención constitucional con representantes elegidos en el próximo plebiscito de abril) equivale a una asamblea constituyente con todas sus letras”.