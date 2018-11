El camino de la rehabilitación y la inserción laboral

A sus 56 años, Andrés Aparicio Ampuero es uno de los tantos usuarios del Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur. Fue amputado por una diabetes mal cuidada y luego de meses de recuperación y con una prótesis volvió a caminar, sin embargo una nueva infección en su otra pierna, hizo que tras la rehabilitación le amputaran la otra extremidad y hoy pasó a depender de una silla de ruedas. Nuevamente está en rehabilitación, tendrá una segunda prótesis y se ha incorporado a la empresa Gasco, obteniendo de este modo una oportunidad laboral que le ha dado estabilidad económica.

Andrés fue diagnosticado con diabetes hace 15 años, por eso no advirtió la herida en su pie derecho, hasta que estaba infectado y no había nada más que hacer. “Me rehabilité, tenía mi prótesis y caminaba, incluso volví a manejar, estaba muy bien. En el pie izquierdo fue espontáneo, pero la infección llegó hasta el hueso, tenía gangrena y ahí no había nada más que hacer”, relató, recordando que la primera amputación fue en abril de 2016 y la segunda fue a fines de febrero de 2018.

Reconoce que es un proceso complejo que le cambió la vida, pero que afecta al grupo familiar completo. “No tenemos movimiento, nos movemos de la cama a la silla y no quemamos calorías, así engordamos”, añade Andrés, quien agrega que la pensión que cobra no alcanza para llevar alimentación especial, que demandan los pacientes diabéticos, por lo que la alimentación sana es casi imposible.

Ahí surge el Centro de Rehabilitación, Andrés afirma que el apoyo que recibe es total, pues trabaja con distintos especialistas quienes lo apoyan en el proceso de recuperación. Las terapias están a cargo de la kinesióloga, Karina González a quien agradeció su apoyo. “Ella se compenetra con nosotros porque cuando llegas al Centro de Rehabilitación estás en el piso”.

Andrés trabajaba como taxista y también en algún momento le molestaba buscar personas en sillas de ruedas. “Es incómodo y tienes que bajarte y ayudar, además en una oportunidad se me cayó la silla de un caballero, entonces yo evitaba ir a buscar gente con sillas de ruedas y mírame ahora. Es un tema, yo dependo de mí familia, mi hijo me ayuda a moverme y me anda trayendo”.

Hace cinco meses que Aparicio trabaja en la compañía Gasco, aportando en el call center. “Gano lo que no tenía porque nunca iba a encontrar trabajo a esta edad y amputado”, señala, añadiendo que aún tenía el respaldo del taxi. Comentó que siempre apoyó las Jornadas por la Rehabilitación, pero viéndolo desde afuera. Hoy después de estar en el Centro y de ver el trabajo, llama a sumarse a las Jornadas por la Rehabilitación que se realizarán el 24 de noviembre próximo.