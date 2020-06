El caso de un pescador que debido a la falta de trabajo ha tenido que dormir en un auto abandonado

El Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) entregó el viernes la cifra de desempleo en Magallanes, que se alza al 6% en el trimestre móvil febrero-abril.

En tal contexto, Aldo, un chilote que vive en Punta Arenas hace 14 años, debido a la falta de trabajo que lo aqueja ha tenido que pasar el último tiempo en un auto abandonado, en calle Vicente Pérez con Antonio Aguila, en la villa Club Hípico, cercano al consultorio Thomas Fenton.

“Yo me dedico a la pesca, pero desde hace un tiempo que estoy sin trabajo y no tengo casa”, comenzó diciendo Aldo, mostrando su precaria morada de emergencia, mientras añade que “como no tengo donde quedarme, me he tenido que arrimar a este auto. Acá tengo un colchón y tuve que ponerle unas maderas a la ventana para que no se pase la lluvia”.

Sobre qué espera para poder salir adelante, lo primero que dice fue “trabajo”. Pero añadió que “ojalá que el gobierno pueda dar alguna solución a mi problema, porque estoy hace rato sin trabajo y sin casa, no tengo nada”. Pero Aldo es optimista: “Esto va a pasar pronto, no puede durar mucho, estoy esperanzado en que pase luego esta crisis y así poder salir adelante”.

Además, este trabajador pesquero acotó que “ojalá que se pueda dar otro tipo de solución, como poder sacar algo de dinero de lo que uno tiene ahorrado en la AFP, así se podría salir de esta situación que es muy compleja, porque estoy viviendo en un auto que está abandonado, que no tiene vidrios, el frío es tremendo”.