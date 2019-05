El combate a los microbasurales y autos abandonados en la vía pública

Uno de los grandes dolores de cabeza de las autoridades municipales es la aparición constante de microbasurales. Hay gente que no logra entender, o no le llega el mensaje municipal, que no deben arrojar basura en cualquier lado.

Es habitual encontrar enseres de hogar, electrodomésticos y neumáticos, en diferentes sectores de la ciudad.

Si bien la campaña de los “cachureos” que impulsa el municipio ha logrado disminuir los índices de basura en las calles, aún falta crear conciencia en un porcentaje, aunque mínimo pero igual de preocupante.

El profesional a cargo de estos operativos, Rodrigo Santana, dijo que desde que partió este trabajo, en enero de 2017, han logrado sacar de circulación 18 mil metros cúbicos de cachureos, en las diferentes poblaciones de Punta Arenas.

Falta conciencia

Sobre el combate a los microbasurales, la directora de Aseo y Ornato de la municipalidad, Claudia Delich, aduce una falta de conciencia de la gente.

“Desgraciadamente la ciudadanía no ha tomado conciencia de tener un buen manejo de los residuos, como buscar alternativas y preguntar a la municipalidad de cómo deshacerse de sus residuos, o esperar la programación de los operativos de limpieza”.

Resalta el trabajo con Areas Verdes, que en el tiempo ha permitido recoger residuos evitando que vayan a dar a sectores periféricos de la ciudad.

A esto se añaden los “fleteros certificados”, que están registrados y sus nombres se pueden encontrar en la página web del municipio.

El costo del servicio que prestan es más bajo porque estos vehículos tienen acceso liberado al ingresar al vertedero.

Y si un particular quiere llevar sus residuos a este lugar lo puede hacer sin costo, porque hasta 5 metros cúbicos es gratis. “Por lo tanto son varias las medidas que el municipio ha implementado para favorecer la liberación de estos micro basurales”.

En todo caso la directora de Aseo destacó que estos han disminuido en el tiempo, y que la gente puede hacer llegar la denuncia al municipio.

Las denuncias pueden ser formuladas a los fonos 61-2200347 ó 61-2200311 o bien al correo secretariadaocc@e_puntaarenas.cl.