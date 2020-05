El contraalmirante Juan Esteban López Lermanda y su histórico vínculo con el estrecho de Magallanes

Por Víctor Hernández, Sociedad

de Escritores de Magallanes

En mis días de estudiante secundario leí con avidez varias novelas históricas que recreaban desde la ficción diversos episodios nacionales y regionales en que se describían en el primero de los ítems mencionados, los rasgos y cualidades más sobresalientes de los llamados “héroes de nuestra patria”, y en el plano local, de sucesos que hablaban del siempre agreste paisaje magallánico, en donde la figura del habitante austral quedaba circunscrita a la lucha perenne entre el hombre y el escenario fantasmagórico de la Patagonia.

Fueron las primeras lecturas entre muchas otras, de obras como “Martín Rivas”, de Alberto Blest Gana; “El camino del hambre”, de Osvaldo Wegmann; y “Adiós al Séptimo de Línea”, de Jorge Inostrosa. Esta última novela, publicada por primera vez en 1955, recrea en cinco tomos, a modo de una gran novela de aventuras, las acciones bélicas y los principales sucesos de la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883). Los tres primeros volúmenes describen, con lujo de detalles, las vicisitudes de la campaña marítima que culminó luego de casi dos años de combates navales, con la destrucción de la marina de guerra del Perú, en el puerto de El Callao, en los primeros días de 1881.

En su épico relato, Jorge Inostrosa (1919-1975) amparándose en una rigurosa documentación histórica, recreó los dramáticos meses que transcurren desde el hundimiento de la corbeta de madera Esmeralda en el combate naval de Iquique el 21 de mayo de 1879 y la posterior captura por parte de una división de la escuadra chilena, del blindado peruano Huáscar, en el combate naval de Angamos, el 8 de octubre de 1879.

Es aquí donde aparece mencionado el comandante Juan Esteban López Lermanda, al mando del buque insignia de nuestra flota naval: el acorazado Blanco Encalada. Eran los momentos más álgidos y oscuros de la campaña marítima, cuando el Huáscar, dirigido por el almirante Miguel Grau Seminario libraba una desigual y titánica lucha frente a fuerzas superiores en número, pero que parecían carecer de la pericia y habilidad táctica del gran marino peruano. El momento crítico llegó a fines de julio de 1879, luego de la pérdida del vapor Rímac con armas y municiones para el bando chileno, lo cual propició la caída y remoción del alto mando de la escuadra chilena, encabezada por el contraalmirante Juan Williams Rebolledo y varios de sus subalternos más directos, entre quienes se hallaba el capitán Juan Esteban López. De modo que mi primer acercamiento con este notable oficial de la Armada Nacional no fue muy alentador. En ese entonces, ignoraba por completo detalles de la inmensa figura que representaba para la patria y para Magallanes en particular, la vigorosa personalidad de este marino chileno, que a continuación, paso a reseñar.

Algunos rasgos biográficos de este prestigioso hombre de mar

Juan Esteban López Lermanda nació en Talcahuano en 1839. Ingresó a la Escuela Militar en Santiago, (en un antiguo recinto ubicado en la calle Portugal que perteneció a la Compañía de Jesús) con doce años, el 28 de febrero de 1852, en el curso que pretendía continuar la carrera naval. El 27 de diciembre de 1853 fue nombrado guardiamarina sin examen, embarcándose a los pocos días, en la corbeta Constitución que comandaba el destacado capitán de fragata José Anacleto Goñi Prieto (1817-1886). Este encuentro nos parece de suma relevancia porque se combinan dos hombres que representan a dos generaciones fundamentales en el posterior desarrollo de la Armada Nacional en el siglo XIX. Goñi simboliza a la vieja escuela de marinos que conformaron la primera escuadra nacional o que sirvieron al país en los albores de la república en añosos veleros sobresaliendo en la guerra contra la Confederación peruana-boliviana (1836-1839). López, en cambio, es uno de los rostros que se encargará de organizar a la nueva escuadra, caracterizada por la navegación a vapor y la aparición de los primeros barcos blindados. Juntos recorrerán los puertos de Perú y Ecuador y la colonia penal de Punta Arenas, que intentaba reconstruirse luego de la destrucción ocasionada por el “motín de Cambiaso”, (1851).

El 8 de abril de 1856 Juan Esteban López es designado guardiamarina examinado y comisionado a Inglaterra para cubrir la dotación del vapor Maipú. A partir de allí, iniciará un largo periplo de servicios por las distintas embarcaciones que en ese entonces, cuenta la Armada, incluyendo el bergantín Meteoro, buque de estación en el estrecho de Magallanes y en la corbeta Esmeralda, en donde lo encontrará la guerra que sostuvieron Chile y Perú contra España (1865-1866).

En este conflicto armado se produjo el 26 de noviembre de 1865 el combate naval de Papudo, cuyo saldo fue la captura por parte de la Esmeralda de la goleta española Covadonga. A bordo de la principal nave de guerra de Chile figuraba un puñado de hombres que con el correr de los años destacarían con sus hazañas en la conflagración con Perú y Bolivia en 1879 y en la guerra civil de 1891.

Uno de ellos fue Juan Esteban López Lermanda. Por el valor demostrado en Papudo recibió del propio gobierno boliviano una medalla especial de reconocimiento. Agregamos, que durante aquella contienda estableció por encargo del gobierno del Presidente José Joaquín Pérez (1861-1871) los apostaderos de Huite en Chiloé y Abtao en Calbuco. En este último lugar, resistió el 7 de febrero de 1866 con un pequeño grupo de marinos y soldados el ataque de las fragatas españolas Blanca y Villa de Madrid. Por esta acción, fue el único oficial chileno distinguido por el Presidente del Perú Mariano Ignacio Prado, con una medalla de oro en que se leía: “El Perú a sus salvadores”.

El rescate de la cañonera rusa en el estrecho

Terminada la guerra contra España es nombrado comandante del vapor Arauco, buque con el que asistió y rescató en 1868, en aguas del estrecho de Magallanes, a los barcos italianos Rose y Luisa. Por esta acción, fue condecorado como Caballero de la Corona de Italia.

Su conocimiento práctico del intrincado laberinto de arrecifes, canales y fiordos australes, motivó al gobierno chileno encomendarle la misión de salvataje de la nave rusa Tonguse, que había encallado en aguas del estrecho de Magallanes en 1871. El historiador Rodrigo Fuenzalida Bade en su libro “Marinos ilustres del pasado” asegura que:

(…) “La maniobra de remolque en un recorrido de varios cientos de millas en un mar proceloso y por la ruta de canales, en vista del mal estado de la cañonera, tenía sus peligros, sobre todo en la angostura Inglesa, por la forma de S, en que se requiere especial pericia para atravesarla. Ahora, con remolque y con las cartas y medios de la época, esto era una hazaña. Sin embargo, López la condujo por este paso difícil, el golfo de Penas, Lota, hasta arribar sin novedad a su destino, en Valparaíso.

La pasada por la angostura Inglesa, en que los virajes al cruzarla fueron tan cerrados que ambas naves llegaron a perderse de vistas unidas por el remolque. Al colocarse en línea de nuevo, la tripulación rusa desde sus mástiles y lugares altos, aplaudió y vitoreó sonoramente la hazaña marinera del comandante chileno.

El zar Alejandro III, al conocer los detalles de lo ocurrido a la Tonguse en su paso por las costas de Chile, condecoró el año 1876 al comandante López como “Comendador de la Orden de San Estanislao”.

En esa época era frecuente que naves rusas surcaran el estrecho de Magallanes para dirigirse a sus puertos en el océano Pacífico. Ello obedecía a una estrategia militar del entonces Imperio Ruso, tal como lo explica el profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Evgeni Dik Dovgiallo, en su ensayo de 2002 titulado: “América Latina en la mira de la estrategia naval rusa a finales del siglo XIX” (1873-1898) en donde señala:

“En el ámbito de la penetración rusa en el Pacífico y la valoración estratégica del Estrecho de Magallanes, Rusia reconoció en 1857 a Uruguay, cuyo puerto se convirtió en una importante parada durante las circunnavegaciones rusas. Partiendo de Montevideo, entre 1861 y 1865, diversos barcos militares rusos empezaron a frecuentar la zona del Estrecho de Magallanes. En 1865 la corbeta “Variag” de la Escuadra del Pacífico fue el primer navío militar ruso que cruzó el Estrecho de Magallanes y llegó hacia el Extremo Oriente ruso”.

En la página 120 de su estudio profundiza esta idea:

“Así, el Almirantazgo encargó al capitán de la corbeta “Vitiaz”, Stepan Makarov, más tarde un importante teórico naval ruso, no sólo visitar varios puertos de la América Austral sino también investigar la posibilidad de uso de las costas del Pacífico del Sur, en especial, el abasto de carbón de los navíos rusos en caso de hostilidades”.

El profesor Dik se refiere al famoso almirante Makarov, que se distinguió en la guerra ruso-japonesa (1904-1905). Este marino, expresó en 1887 un valioso comentario sobre la posición estratégica de Chile en el continente, recogida por el profesor Dik en que se lee:

“Sin duda alguna, las costas de Patagonia pertenecen a la República Chilena, pero debido a que a lo largo de 1.000 millas no hay ni una sola población, no sólo militar, sino tampoco particular, ninguna parte beligerante va a tomar en consideración la neutralidad de las costas de Patagonia”.

A su vez, en el estudio se analiza los grados de amistad y confianza alcanzada entre el comandante López y el futuro almirante ruso:

“En el mismo informe, Makarov recomendaba que los navíos rusos de la Escuadra del Pacífico frecuentasen los puertos chilenos y se emocionaba ante las perspectivas de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Chile. Al mismo tiempo, el oficial ruso señalaba que en Chile sería fácil encontrar a un hábil agente para ayudar a suministrar los cruceros rusos en caso de guerra en contra de Gran Bretaña. (Se refiere a un posible conflicto bélico entre Gran Bretaña y el Imperio Ruso). En particular, Makarov mencionaba al comandante del crucero chileno Esmeralda, capitán López. (…) Vale la pena mencionar que López y Makarov se conocieron unos años antes, cuando Makarov visitó Valparaíso capitaneando el navío ruso Tonguse, mientras que López capitaneaba la corbeta O’Higgins, que remolcó el barco ruso en la bahía de este puerto chileno, y por esta operación fue condecorado con la Orden militar rusa de San Estanislao”.

Diecisiete años después de producido el rescate de la fragata de guerra Tonguse, estando el comandante López al mando del blindado Blanco Encalada estacionado en el puerto de El Callao, en 1888 recibió la visita de oficiales de otra cañonera de esa nacionalidad, la Djigit, que hicieron presente un obsequio que le enviaba el zar Alejandro III: una ponchera de plata con incrustaciones de oro y esmalte, pieza única del tesoro imperial ruso, la cual hasta los días de hoy, conservan los descendientes de Juan Esteban López Lermanda. El historiador Rodrigo Fuenzalida Bade en su biografía sobre el marino chileno detalla algunas anécdotas y pormenores de esta amistad:

“Sobre este mismo particular, es oportuno consignar que el comandante Juan Esteban López tuvo la curiosa oportunidad de demostrar sus sentimientos humanitarios, como miembro de la Orden de San Estanislao: Siendo comandante del Blanco Encalada, servía el cargo de médico de este buque el profesional ruso Alexis Stcherbakoff (que llegó a ser cirujano jefe de la escuadra). Un día se le presentó algo nervioso al comandante López expresándole que él podía salvar a su familia, solicitando al zar de Rusia concediera la libertad a su hermano desterrado en Siberia y con ello aliviar a su madre abandonada y enferma en Moscú. Bastaría sólo una presentación suya para salvar a ambos.

López, extrañado, le pidió una explicación sobre esto y el doctor Stcherbakoff le dijo que la Orden de San Estanislao le daba derecho a su poseedor y a su familia para sentarse en la mesa del zar, para tener sueldo y las prerrogativas de oficial de la Marina Imperial y para formular cualquier petición.

El comandante López, bondadoso de por sí, aceptó los ruegos del doctor y escribió al emperador de Rusia pidiéndole el indulto del reo político en Siberia, algo que no atinaba a comprender. La nota fue despachada a San Petersburgo por intermedio del padre del almirante Edgardo von Schroeders, el médico don Teodoro von Schroeder, nacido en Lituania, que ejercía su profesión en Valparaíso y era cónsul de Rusia en esta ciudad. A los pocos meses, el zar Alejandro III de Todas las Rusias, contestaba: “A su querido amigo y miembro de la Orden de San Estanislao, el comandante López”, que el reo de Siberia Stcherbakoff era ahora un hombre libre. El médico ruso embarcado en la Armada de Chile se presentó al comandante López y rebosante de alegría le comunicó que su hermano había salido de las tenebrosas prisiones siberianas y que ahora vivía en Moscú al lado de su madre. Así se produjo el caso único en que un comandante de la Armada de Chile fuera a la vez ‘amigo’ del zar Alejandro III de Rusia”.

Su rol en la crisis diplomática latinoamericana de 1885

Para entender este problema se precisa explicar que en esa fecha existían los llamados “Estados Unidos de Colombia”, (1863-1886) que integraban además de Colombia, Panamá, y otros territorios; pregonaba un sistema político de gobierno de tendencia liberal y federal, cuya capital era la actual Bogotá. En paralelo, el gobierno de esta coalición de países intentaba abrir el istmo de Panamá, para lo cual contrató al ingeniero francés que había llevado con éxito la apertura del canal de Suez, Ferdinand de Lesseps en 1880. Todo lo anterior, provocó el recelo y la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica, que inició una campaña militar en ese lugar instando a la población a oponerse a la apertura de ese istmo, propiciando a su vez, el levantamiento del general Rafael Aizpuru, lo que fue aprovechado por los conservadores colombianos para intentar socavar el régimen constituido.

El gobierno chileno del Presidente Domingo Santa María (1881-1886) protestó, por lo que consideraba una violación del tratado Mallarino-Bidlack suscrito en 1846, que fijaba la posición de neutralidad de Estados Unidos con respecto a la unidad entre Colombia y Panamá. Chile, convertido en una potencia naval en Sudamérica, luego de su victoria en la Guerra del Pacífico, comisionó entonces, al capitán de navío, Juan Esteban López, al mando del Esmeralda, considerado el crucero protegido más poderoso del Pacífico sur, con el objeto de disuadir a los invasores, y cuya sola presencia contribuyó a asegurar una paz transitoria en esos territorios, en abril de 1885.

La guerra civil chilena de 1891 lo halló en Francia supervisando los cruceros mandados a construir por el Presidente Balmaceda, de quien fue leal, no plegándose a la causa congresista. Este brillante hombre de mar, protagonista de una de las acciones de salvamento más heroicas de las que se tenga memoria en aguas del Estrecho de Magallanes, se acogió a retiro en 1892; recién, el 19 de julio de 1908, se le otorgó el grado de contraalmirante, falleciendo en Santiago, un 26 de julio de 1916.