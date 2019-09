El corazón de los postrados: la “invisible” labor de los cuidadores de personas dependientes

Erica Díaz Millar y Gloria Lagos Velásquez relatan sus historias y dan su secreto: “El amor y el cariño es lo más importante”.

En Magallanes, la mayor parte quienes cuidan a personas postradas, discapacitadas o dependientes son mujeres, llegando incluso a postergar sus propios intereses para asumir el cuidado de algún familiar. Ello, muchas veces, implica dejar de considerar ofertas desde el mundo laboral para asumir esta abnegada tarea con el fin de que la otra persona pueda estar mejor.

Hace cuatro años que Erica Díaz Millar cuida a su mamá María Nelly Millar Echeverría. Su progenitora sufre de alzheimer, una enfermedad con la que vive hace 14 años, y que antes era cuidada por su hermana mayor, quien sufrió un cáncer al colon de carácter terminal. “Me traje a mi mamá en enero y mi hermana falleció el 1 de abril… Mi mamá sufre de un cáncer al endometrio y se fue quedando en un mundo de soledad”, comenta Erica. Agrega que este año a su mamá le diagnosticaron otro cáncer, esta vez de mama, pero los medicamentos que debe tomar para combatir este nuevo mal repercute con su otro cáncer, así que está con farmacoterapia paliativa. “Hay días en que yo sé que tiene dolor, ella no me dice porque no habla, ni siquiera sabe quien soy, pero yo lo sé porque puedo ver su carita y se que cambia cuando tiene dolor, tiene una mirada de auxilio”, dijo Erica.

Ella reconoce el apoyo de su familia, lo que le permite realizar sus cosas personales. “Ellos han sido un apoyo invaluable, me han aliviado harto la tarea”, asegura Erica, quien explica que para ella lo más importante es el amor, el cariño y la paciencia.

“Hay días en que le pongo música y cantamos, hay canciones que a mi mamá la traen de vuelta, yo le canto y ella me asiente con los ojos”, cuenta Erica, quien hace costuras para salir adelante, aunque también tiene el apoyo de su hijas.

Cuida a su padre

A sus 58 años, Gloria Lagos Velásquez, también es cuidadora. En su caso, fue hace siete años que debe asistir a su padre Héctor Lagos Arias, quien en ese tiempo tenía 76 años, y quedó postrado luego de una operación para prótesis de cadera. “Hubo distintas complicaciones y estuvo internado durante cuatro meses en el Hospital Clínico, ahí comencé a ser su cuidadora las 24 horas del día”, indica Gloria.

Gloria vive sola junto a su padre, por lo que la responsabilidad recae completamente sobre ella. Su papá es valdiviano y ella trabajaba acá en Punta Arenas. También es rotunda al afirmar que en esta tarea el amor es primordial, amor que le dio fuerzas para cuidar a su padre, sin tener ningún conocimiento de medicina. Así, los primeros cuatro meses durmió sobre dos sillas y su hermano que es chef en un restaurante debió correr todo el día. “Como cuidador de un familiar, especialmente un padre, me tocó tomar muchas decisiones y lo que te mueve es el amor y el instinto. Uno no es enfermera, ni médico, pero en el camino uno va explorando y haciendo cosas siempre con el objetivo de ayudar a quien se cuida”, señala.

Reconoce que la situación económica que llevan es compleja, viven gracias a la pensión de su padre y ella realiza trabajos esporádicos, pero siempre cerca de la casa, porque su padre tiene parkinson de rigidez y alzheimer.