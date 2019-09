El crudo relato del ex preso político magallánico Armando “Piquete” Figueroa muerto en Alemania

– “Me desmayaba y volvía a la realidad hasta que pararon y ordenaron mi fusilamiento”, manifestó, al narrar las atrocidades vividas en “El Palacio de la Risa” en septiembre de 1973.

En la ciudad de Frankfurt, Alemania, dejó de existir a comienzos de semana el ex preso político magallánico Armando Lautaro Figueroa Aranda, a la edad de 83 años, aquejado de salud. Nació el 27 de abril de 1936 en Punta Arenas, hijo de Armando Figueroa Lynch y Laura Aranda.

En Magallanes es recordado como uno de los organizadores del Festival Folclórico en la Patagonia, desde su cargo de director de Turismo (Ematur), a partir de 1971 y hasta 1973.

“Nací en una familia que se preocupó de darme una formación y educación con altos estándares valóricos, pese a la modestia de los recursos”, según consigna su demanda que el año 2017 interpuso en contra del Estado de Chile, ante un tribunal de Santiago.

Su educación básica y media la cursó en varias escuelas fiscales, siendo la primera la Escuela Nº15 del barrio Prat, terminando la preparatoria en la Escuela Nº1. Luego ingresó al Liceo de Hombres de Punta Arenas terminando hasta el sexto año de Humanidades, para posteriormente enrolarse en la Escuela de Aviación “Capitán Avalos” de la Fuerza Aérea de Chile, permaneciendo en dicha institución hasta fines del año 1962 egresando con el grado de subteniente con la especialidad de Administración y Logística.

Su formación política la inició en el año 1967 ingresando al Partido Comunista, siendo su militante hasta 2006 cuando decidió alejarse.

En 1966 contrajo matrimonio con Susana Badani Alvarez, de cuya relación nacieron Alvaro, Loreto y Rocío.

Afines de 1968, por motivos laborales, se trasladó de vuelta a Punta Arenas. En enero de 1971 asumió la Dirección de Turismo de Magallanes y en esa calidad lo sorprendió el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Ese mismo día cuando caminaba hacia la escuela de su hija Loreto, de entonces 6 años de edad, “fui interceptado por un grupo de civiles armados los que bajo amenaza lo obligaron a subir a un vehículo donde me vendaron la vista, amarraron de pies y manos comenzando a golpearme salvajemente”.

“Palacio de la Risa”

Luego de varias vueltas por la ciudad fue ingresado al recinto de interrogación y tortura conocido como “El Palacio de la Risa”, ex Hospital Naval en la Avenida Colón, en el centro de Punta Arenas.

“En dicho lugar empezó el más salvaje y cruel interrogatorio que jamás podría haber imaginado. Se me desnudó y siempre vendado comenzaron los golpes de puño y pies. Cada cierto tiempo me tiraban agua helada. Luego me dejaron apoyado con las palmas de las manos a la pared. Cada cierto tiempo me pasaban un cuchillo por los testículos. Después de un par de horas alguien preguntó quién de éstos era Figueroa. Ordenó que me llevaran para ‘arriba’”.

“’Arriba’ me arrojaron sobre un catre metálico. Luego me amarraron de pies y manos a ese catre al mismo tiempo que me instalaban pinzas metálicas en el glande y tetillas. Antes de iniciar el interrogatorio me introdujeron algo por el ano.

“La primera descarga eléctrica fue pavorosa. Aullaba de dolor. Me callaban a golpes y volvían con la misma pregunta de “dónde estaban las armas”. Al no saberlo volvían a la carga una y otra vez. Si inventaba algo volvían a pegarme y aplicarme corriente. Al perder el control de los esfínteres se me obligó a comer mis propias heces castigándome por ‘ensuciar el piso’.

“Ignoro cuantas horas o días duró lo anterior. Me desmayaba y volvía a la realidad hasta que pararon y ordenaron mi fusilamiento.

“Me sacaron a un patio con temperatura bajo cero y siempre desnudo se me puso de pies sobre un montículo de tierra. Sentí que una patrulla llegaba a paso militar y luego de cargar los fusiles, a la orden de “fuego”, dispararon.

“Supuse que estaba muerto y no sé cuánto tiempo estuve fuera de la realidad. Luego riendo dijeron que había sido un ensayo para el fusilamiento real que vendría próximamente si no confesaba. Se burlaron al ver que me desvanecía y me insultaban diciendo “comunista cobarde” o “mira como reza el maricón”.

“Repentinamente dieron orden de llevarme a la “Escuela 7” (gimnasio del Regimiento Pudeto)”.

Se repitieron

las torturas

Allí permaneció aislado más de una semana en una pieza con piso de cemento que mojaban varias veces al día, en la oscuridad sin ropa y con un plato de lentejas al día. Según su familia, estuvo más de una semana en esas condiciones.

Al cabo de más de una semana se le trajo ropa y pudo integrarse con el resto de los cientos de prisioneros que había en dicho recinto.

Hasta diciembre de 1973, el tratamiento de interrogatorio y torturas se repitió en repetidas oportunidades siempre preguntando sobre unas supuestas armas que debería saber de ellas pues era dirigente del Partido Comunista.

Cerca de fin de año fue llevado al campo de concentración del “Estadio Fiscal” a cargo de la Fuerza Aérea.

“En ese lugar se nos sometía a un régimen de trabajos forzados día y noche. En tres meses bajé cerca de treinta kilos”.

Consejo de Guerra

Durante todo ese tiempo fue sometido junto con otros militantes de varios partidos políticos a un Consejo de Guerra por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, caratulada “Jaime Arizaga Cristóbal y otros” Rol 23/73 TG.

En marzo de 1974 fue llevado al campo de concentración de Río Chico en isla Dawson hasta septiembre del mismo año. “No había atención médica, sólo un veterinario del Ejército nos visitó una vez. Hasta la visita de la Cruz Roja Internacional no tuvimos contacto con nadie del exterior”.

En septiembre de 1974, sorpresivamente, fue devuelto al “Estadio Fiscal” y a los pocos días fue subido a un avión de la Fuerza Aérea con destino desconocido. Al aterrizar, ya sin venda pudo constatar que estaba en Santiago.

Fue conducido a la cárcel pública donde estuvo confinado en la calle Nº1 hasta diciembre del mismo año. En esa fecha se le trasladó al recinto anexo cárcel “Capuchinos” donde permaneció más de un año.

En enero de 1976 fue expulsado del país en virtud del Decreto Nº504 que cambió, sin su voluntad, la pena de prisión por la de extrañamiento arribando a la República Federal Alemana con pasaporte marcado con la letra L, o sea, válido sólo para salir de Chile.

El regreso

El 17 de marzo de 1987, 11 años después, mediante oficio reservado del Ministerio del Interior fue autorizado a ingresar al país, cuestión que hizo el 20 de marzo de 1987, vía Punta Arenas. En la casa de unos amigos donde se alojaba, clavaron en la puerta de calle un conejo muerto con amenazas hacia su persona. Con posterioridad fue amenazado por intermedio de un pasquín anónimo conocido como “El Aguijón”.

La demanda presentada en octubre de 2017 por Armando “Piquete” Figueroa ante el 28º Juzgado de Letras de Santiago en contra del Estado de Chile, por indemnización de daños y perjuicios, donde reclamaba una compensación de 400 millones de pesos, fue fallada parcialmente a su favor el 19 de febrero de este año, acogiendo el Tribunal un pago de 50 millones de pesos. La causa está para ser vista por la Corte de Apelaciones de Santiago.