Iván González Toro: “El destino de la Casa de los DD.HH. se decidió entre cuatro paredes”

El representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Magallanes aclaró que el proyecto de restauración del Palacio de las Sonrisas se encuentra entrampado, porque arbitrariamente se mandató modificar construir un museo en el lugar.

La diferencia entre un museo de la memoria y un museo viviente es, en el caso de la Casa de los Derechos Humanos, lo que ha entrampado la restauración del Palacio de las Sonrisas.

Así lo cree Iván González Toro, representante de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Magallanes, una de las seis entidades que están involucradas en el destino de la mansión, mítica e histórica construcción ubicada en Avenida Colón 636.

González dijo, además, que en la restauración “hay dos aspectos a considerar. El primero es la postura de las agrupaciones ante el proyecto en sí y en segundo lugar, la posibilidad material (monetario) de ejecutar esta obra”.

Acotó que “hay algunas agrupaciones que están a favor del proyecto presentado por Miguel Lawner y otras que no. La mayoría de las agrupaciones, como nosotros, no está de acuerdo con ciertos aspectos, como la destrucción de algunos sectores de la casa. Por ejemplo, el proyecto aprobado comprende colocar un ascensor y un árbol al medio de la casa. La casa no puede ser modificada, dado que hay aspectos de ella que son evidencia para causas judiciales y también históricas, porque son una certeza que demuestran que ahí se cometieron actos de tortura, que no pueden ser olvidados o destruidos”.

González añadió de forma enfática: “Nosotros estamos en alerta ante cualquier tipo de avance de este proyecto, porque queremos que el lugar se conserve tal cual como está, habilitándolo para que la gente lo visite, pero no modificándolo. No queremos que se coloque un árbol y un ascensor, porque, reitero, eso significaría la destrucción de ciertos lugares de la casa”.

– ¿Qué ocurre con el aspecto monetario de este proyecto?

“Los dineros son otro tema, ya que éstos ya estaban destinados con la promesa de que todas las agrupaciones y entidades participarían en una mesa de trabajo, pero la municipalidad, con el alcalde Boccazzi a la cabeza, presentó una propuesta ante el Core. El municipio llamó a licitación arbitrariamente sin consultarle a ninguna de las agrupaciones como un ‘museo de la memoria’. Entonces, todas las propuestas se presentaron como ‘museo’. El destino de la casa se decidió entre cuatro paredes y eso está mal, ya que hay miradas diversas en las agrupaciones”.

Este proyecto fue licitado y aprobado al arquitecto Miguel Lawner, pero luego vino el cambio de gobierno.

“Claro, con el cambio de administración, el señor Radonich se desentendió del proyecto y le devuelve el comodato a Bienes Nacionales, quienes comenzaron a trabajar, nuevamente, con las agrupaciones involucradas”.

– ¿Qué tiene que pasar, según usted, para que la casa se habilite al público?

“Nosotros estamos de acuerdo en habilitar la casa, con luz, agua, gas. No es que no queramos que no se haga nada en ella. Lo que queremos es que se conserve tal como está, porque tiene un valor histórico que no puede ser oculto atrás de un museo, tiene que hablar por si sola la casa”.