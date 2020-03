El día después de las manifestaciones

Sin semáforos funcionando, el pavimento quemado y cientos de trabajadores limpiando los destrozos dejados por las manifestaciones del día viernes. Así amaneció ayer la intersección de la Avenida Colón con la calle Bories. Una esquina que el día anterior había sido el centro de una batalla campal entre manifestantes y Carabineros.

Los trabajadores de Areas Verdes llegaron a las cinco de la mañana al lugar, donde todavía se podía sentir el olor a lacrimógenas lanzadas en la noche. “Llegamos y no se podía respirar. No podíamos limpiar, no podíamos hacer nada”, relató un trabajador que prefiere no dar su nombre. Sin embargo, su supervisor, Moisés Barriga, no titubea en dar su opinión. “Llegamos y vimos cómo lo rompieron todo. Es cosa de ver el alumbrado público como está. Aquí en la plaza pusieron luminarias nuevas y mira cómo están ahora. Quemaron un generador de energía y la calle la encontramos llena de piedras”, expresa Barriga.

El alcalde Claudio Radonich, afirmó respecto a esto que: “Nosotros no estamos en contra de las manifestaciones, pero sí estamos en contra de la violencia venga de donde venga”.

Estos trabajadores se encargaron de limpiar los escombros y basura de la calle Bories, desde José Menéndez hasta Maipú. Aunque no quisieron dar el número exacto, sí manifestaron que han tenido que aumentar la cantidad de personas que trabajan en este turno en un 20%.

Para la próxima semana están anunciadas más manifestaciones de este tipo y no hay ninguna señal concreta del gobierno para evitar la violencia que afectan a los vecinos, locatarios y transeúntes de esta zona tan emblemática de la ciudad.