El día después de los guardiayudas tras la decisión del término de contrato

Aseguran que seguirán efectuando cobros hasta que se oficialice el fin del vínculo. Para hoy agendaron una reunión con un concejal y serán recibidos por el alcalde Claudio Radonich.

No era tan así. Porque durante la reunión de comisión sostenida por concejales quedó la “sensación” que los trabajadores de la ya ex concesionaria del cobro de tarjetas serían considerados dentro de un proyecto de plan de absorción de mano de obra. Sin embargo, ante la consulta en sesión de Concejo Municipal, el alcalde Claudio Radonich explicó a los ediles que la ley no permite excepciones y que los guardiayudas que requieran de una fuente laboral serán considerados al igual que todos a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (Omil).

Y punto. Porque después la historia conocida, y ya contada: se procedió a votar para poner término anticipado al contrato con Sur Romeral Ltda. “Bastaron” 18 multas, tres meses de deuda con el municipio y un servicio marcado por las interrupciones como consecuencia de la pandemia. Pero lo más grave, la cesantía para 70 trabajadores, de los cuales alrededor de 40 se mantenían ayer en las calles en medio de la incertidumbre y de un cobro con fecha de vencimiento.

Bastaba el decreto y la suspensión del servicio, algo que se esperaba concretar en el transcurso de la jornada de ayer.

Los guardiayudas llegaron en horas de la mañana de ayer nuevamente hasta el frontis del Palacio Montes. Esperaban encontrar al alcalde Claudio Radonich, ser recibidos o, al menos, un gesto solidario, más que explicación, por parte de algún concejal. Aquello no ocurrió, más allá de algún contacto telefónico.

En el lugar la impotencia saltaba a la vista. Fustigaban la posición de alcalde y concejales, no entendían el porqué de tanto “ensañamiento” y de tanta información imprecisa en cuanto a sueldos impagos y número de trabajadores. “Nosotros con la empresa nada que decir, nos han pagado todo lo trabajado con lo poco que se ha podido recaudar. Aquí faltó disposición y diálogo”, decía uno de los trabajadores mientras colgaba un lienzo en la reja, dando cuenta de los 40 cesantes que dejó la decisión municipal.

Mientras algunos optaban por esperar y otros regresar a sus funciones, un grupo era de la idea de dirigirse hasta la casa del jefe comunal. Claro que a esa hora Radonich llegaba hasta la Escuela Manuel Bulnes para seguir el proceso del Registro Social de Hogares.

Ya entrada la tarde los trabajadores lograron gestionar dos encuentros para el transcurso de hoy. A primera hora agendaron una reunión con un concejal y en el transcurso del día serán recibidos por el alcalde Radonich.

“Nosotros hasta no ser notificados oficialmente seguiremos cumpliendo nuestra función. Hoy, eso sí, tenemos programada una serie de actividades en el frontis del municipio”, señaló la supervisora de los guardiayudas, Elvia Tecay.