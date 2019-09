El difícil renacer de los damnificados por incendios

El incondicional apoyo de la comunidad magallánica como también del municipio ha sido crucial para que aquellas personas que lo perdieron todo a causa del fuego, vuelvan a rehacer sus vidas junto a sus familias y amigos víctimas de una emergencia, de la que nadie está a salvo.

Entre los meses de julio y agosto de este año se debieron lamentar numerosos incendios que dejaron a los propietarios o arrendatarios de las viviendas afectadas literalmente “con lo puesto”, sin salvar pertenencia alguna. Por lo mismo han debido enfrentar la angustiosa situación de tener que recurrir a solicitar apoyo a la comunidad para poder levantarse y rehacer “en la medida de lo posible” sus vidas.

¿Pero en qué están estas personas?, fue lo que quiso saber La Prensa Austral, que tomó contacto con cuatro damnificados tuvieron que vivir y ver cómo todos sus recuerdos y bienes más preciados fueron calcinados por las llamas.

“Quedamos sin nada”

A las 18,14 horas del 12 de julio el fuego destruyó una casa en pasaje Los Nogales Nº612, población Fitz Roy, donde habitaba Renfor Mellado Godoy junto a su pareja y un hijo.

Mellado, propietario de la micro amarilla que vende “completos” frente al Cementerio Municipal, relató que de a poco ha podido ir rehaciendo su vida gracias a las donaciones de sus más cercanos.

“Quedamos sin nada y tuvimos que vivir en casas de familiares. El gran apoyo significativo fue de la familia de mis hijos y de amigos en general, que organizaron bingos, completadas, entre otras actividades a beneficio para poder enfrentar la situación”, manifestó.

Aquel pilar fue necesario para encontrar un arriendo en el mismo sector donde vivió con su pareja por más de quince años, aseverando que “toda mi vida he estado ligado a este sector, entonces como que da nostalgia salir de acá”.

Asimismo, aseguró que desde el municipio lo ayudaron con el pago de dos meses de arriendo y dos camas.

“Lo más malo ya pasó”

Desesperante fue la madrugada del 15 de julio para Pamela Olivares y su marido, junto con otros seis pensionistas, luego de que el fuego devastara una antigua propiedad de calle Errázuriz Nº344, entre Avenida España y Señoret, donde arrendaban en total ocho personas, las que debieron huir entre las llamas para poder salvar sus vidas.

Transcurrido un mes y medio, Pamela admitió que “lo más malo ya pasó”, asegurando que todas las personas afectadas han podido salir adelante por sus medios.

“La mayoría quedamos con lo puesto, pero hoy están cada uno reubicados, ya tienen un lugar fijo donde están arrendando, hemos recibido ayuda de la municipalidad en cuanto a canasta o a los dos meses de arriendo, la gente magallánica ha sido bien voluntariosa, ha sido suficiente la ayuda que nos han dado, y por ese lado no nos podemos quejar”, subrayó.

No dejó de escapar la tribuna que la brindó este medio para hacer un llamado al autocuidado. “Esto se sabe que partió por una persona a la que yo le arrendaba una habitación, pero lo importante es hacer un llamado a la gente a que tenga cuidado, a no dejar las estufas encendidas, menos dejar ropa secando encima, porque a raíz de eso se producen los incendios”.

El drama de

un haitiano

Pero, lo que le sucedió al ciudadano haitiano Watson Honore junto a otros cinco compatriotas la mañana del primer día de agosto fue terrible, y no sólo porque perdieron el lugar que habitaban en calle Paraguaya Nº232, sino que precisamente él quedó sin sus documentos migratorios que regularizaban su permanencia en el país, transformándose el panorama en un doble drama.

Según narra, “nosotros gracias a Dios estamos bien, todos trabajando y ya de poco a poco nos estamos recuperando, pero estamos más tranquilos”, asegurando en cuanto a su situación legal que “todavía no salgo en el sistema porque yo estoy en el proceso para vivir acá, fui a la gobernación y me dijeron que tengo que volver a hacer un trámite, porque se quemaron todos los papeles que tenía”.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención al ciudadano centroamericano fue la incondicional ayuda del pueblo puntarenense, asombrándose de la generosidad de la comunidad, que desinteresada y empáticamente le brindaron a los haitiano víveres, prendas de vestir y hasta un techo donde dormir.

“Mis compañeros de la escuela me ayudaron bastante con ropa, me daban plata, me ayudaron para sacar mi pasaporte que se me quemó. Tengo que comprar otra computadora, pero no me duele nada porque les doy gracias a los chilenos que son gente buena, nosotros encontramos ayuda de todas partes. Los chilenos nos regalaron ropa, la comida, de todo y no hay nada que uno pueda decir de esta gente que es muy buena”, resaltó.

Al mismo tiempo, y gracias a la buena voluntad de una vecina de calle Juan Martínez de Rozas, en el barrio “18”, las personas damnificadas lograron encontrar un lugar donde vivir, sitio que están remodelando, pintando y haciendo unos arreglos que faltan en el interior.

“El daño es más

para los hijos”

Varias explosiones se percibieron en la noche del domingo 11 de agosto en el pasaje José del Tránsito Agüero, población Manuel Bulnes, al momento en que un incendio destruyó la propiedad de Jonathan Arias en la que vivía junto a su cónyuge y sus dos hijos.

A tres semanas de este desgraciado episodio, el funcionario de las Fuerzas Armadas narró a este medio que en la actualidad está residiendo en la casa de sus suegros junto a su familia, expresando que “este apoyo ha sido fundamental para mis hijos y por ese lado hemos estado un poco más tranquilos. Tenemos una pieza donde nos estamos quedando, estamos apretados pero a lo menos estamos bien”.

Desde su trabajo ha tenido la cooperación de sus camaradas y colegas, quienes lo han apoyado con víveres, vestimenta e incluso dinero. Con respecto a lo sucedido, aseguró que “esto fue producto de una fuga de gas y ante eso traté de controlarlo con un extintor y una manguera, pero agarró una cama que estaba ahí al lado y las cortinas, y llegó un momento en que ya no pude seguir apagando el fuego”.

Arias dijo que desde el municipio les facilitaron unas bateas para remover los escombros, teniendo actualmente casi la totalidad de la casa “abajo”. Sin embargo, aún requiere de elementos y materiales para volver a edificar su hogar, y darle un techo a su familia.

“Lo más duro fue perder todo, los recuerdos, todo lo que uno construyó, son cosas que se van de un minuto a otro. El daño es más para los hijos que igual perdieron todas sus cositas, sus campeonatos de fútbol y uno extraña más esas cosas que una tele o lo que se haya quemado”, puntualizó.

Quienes estén interesados en ayudar a Jonathan, pueden contactarlo al número de celular +56987048699.