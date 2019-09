El Dinosaurio en monociclo que entretiene a la comunidad con sus piruetas y simpatía

Los automovilistas que han cruzado estos días por la intersección de Avenida Bulnes con Enrique Abello han tenido un momento de diversión, con la presencia de un inusual personaje. Un enorme dinosaurio en monociclo, que entretiene a la comunidad con sus piruetas. Los registros en video de este simpático reptil se han propagado por redes sociales, convirtiéndose rápidamente en viral.

El autor de esta intervención urbana es el joven porvenireño Dante Ortega Apablaza, que trabaja hasta las 18 horas en esta esquina, recolectando la ayuda de los automovilistas, para costear su viaje al Mundial de monociclo, que se realizará en junio del próximo año.

“Esta es una idea que se me ocurrió para juntar dinero, porque practico monociclo extremo, entonces me gustaría llegar al Mundial, que se va a realizar en Francia, se hace cada dos años. Además que encuentro que el arte urbano es súper bonito, y de repente, romper la rutina y el esquema de la gente es notable, porque igual ha sido bien recibido el ‘Monociraptor’ o ‘Dinociclo’, aún no le tengo un nombre, es solamente lo que me dice la gente”, partió explicando Ortega sobre su personaje, el cual consiste en un traje de plástico, que se infla desde dentro y en el que tiene que apelar a toda su habilidad para poder moverlo entre medio de los autos.

Los comentarios de quienes lo han visto han sido unánimes. Risas, fotografías y videos, además del aporte monetario tan útil para él, han marcado esta semana que lo ha tenido como protagonista de las calles. “Se agradece la energía que se genera, porque es súper bakán que la gente me agradezca, que me diga que le alegré el día, que es una buena iniciativa, pura buena onda, es lo que más rescato. Así que aguante el monociclo extremo y a darle nomás, en eso estamos”, concluyó Dante Ortega, que aprovechó la posibilidad para solicitar cualquier colaboración para cumplir su sueño de asistir al mundial. Quienes quieran comunicarse con él, lo pueden hacer a través de Facebook o al whatsapp +56946574296.