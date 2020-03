El dolor que dio paso a la justicia después de 8 años del desborde del río de las Minas

Fe, paciencia y justicia fue lo que nunca perdieron las familias que este jueves conocieron de la decisión de la Corte Suprema, que ratificó el fallo de condenar al fisco a pagar indemnizaciones (sobre $22 millones) por los daños que dejó el desborde del río de las Minas hace 8 años.

Fueron cinco las personas que sienten que la demora valió la pena, pero que también se reencontraron con los amargos recuerdos de aquella jornada de 2012 cuando no sólo perdieron lo material, también vieron peligrar sus vidas y las de sus seres queridos.

Recordar no es fácil para Sandra Jélvez González. Reconoce que hay una angustia que la ha acompañado por años, pero que la perseverancia ha sido la virtud que ha contrastado con aquel sentimiento de dolor. Su pasado la sitúa al año 2011 cuando gracias a un proyecto cumplió el sueño de instalarse con su local dedicado a la medicina mapuche. “Llevaba alrededor de seis meses con el Herbolario Kimun Lawen en un local de calle Ignacio Carrera Pinto, ya no recuerdo ni el número (frente a Farmacia La Estrella). Estaba inquieta pero me había quedado más tranquila con lo que había visto en televisión. Sabíamos del peligro, pero todo parecía controlado”, rememora.

Sin embargo, cerca de las 4 de la madrugada recibió un llamado desde un negocio de calle Lautaro Navarro. “Cuando llegué a Carrera Pinto ya no había nada que hacer. Veía el agua saliendo de mi local, arrastrando todo. Traté de subirme a la reja del café que estaba por calle Bories y en un momento intenté cruzar. Mi hijo me mira y me dice ‘mamá ya está. Ya fue…’ Tenía razón, ya no se podía hacer nada”.

Sandra recuerda la dramática escena, con el sonido de los vidrios reventando por el agua y con muchas cosas de los locales siendo arrastradas por la corriente. Su trabajo, su esfuerzo y sus sueños también.

Hoy la noticia la fortifica y la hace pensar que la paciencia valió la pena. “Ahora estoy en el segundo piso del Centro Artesanal, porque soy persistente y con esto podré seguir haciendo lo que me gusta”, destacó.

Madrugada de terror

Adolfo Zamora Vargas fue otro de los vecinos que saben de justicia después de ocho años. “Valió la pena esperar tanto y de nunca perder la fe”, señala.

Sobre los momentos vividos aquella madrugada del día 12 de marzo, recuerda que estaba junto a su familia, su esposa, su hija de dos años y sus abuelos. “Nos pilló durmiendo y cuando el agua comenzó a entrar por todos lados debimos llamar al Samu para que nos ayudaran a sacar a mis abuelos. Aparte, en el mismo sitio vivían más personas, éramos ocho en total”.

Agrega que lo que hoy se logró en tribunales fue producto de la perseverancia, “de un largo proceso y de mucha lucha, de no perder la fe. Empezamos en esto muchas personas pero quedamos pocos con la fuerza para seguir dando la pelea. Valió la pena tener tanta paciencia”.